ラディウス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：香田 進)は、日本法人設立30周年を記念し、ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT(ボルト)」シリーズのUSB-Cモデルとして、「HP-NHR21C」および「HP-NHR11C」の2機種を、2026年5月29日より販売開始いたします。





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【製品ページURL】

HP-NHR21C： https://www.radius.co.jp/products/hp-nhr21c/

HP-NHR11C： https://www.radius.co.jp/products/hp-nhr11c/









■製品概要

VOLTシリーズは、重低音を主軸にしながら、単なる迫力だけでなく、音の密度、質感、リズムの芯までを重視した音づくりを一貫して追求してきた、ラディウスを代表するイヤホンシリーズです。

装着性や音響バランスの完成度を高めてきた従来の形状を土台として、本モデルではその思想を継承しつつ、新開発ドライバー技術とUSB-C対応により、重低音表現をさらなる次元へと進化させました。





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■製品特長

(1) 新開発「HCD(ハニカムドーム)ドライバー」

上位モデルである「HP-NHR21C」には、新開発の「HCD(ハニカムドーム)ドライバー」を搭載しています。本ドライバーは、振動板のドーム部にハニカム状の凹凸構造を設け、アルミメッキを施すことで、軽量性と高剛性を高次元で両立させた設計が特長です。

一般的なドーム形状では、振動時にドーム部が変形しやすく、それが歪みや音像の曖昧さにつながる要因となります。「HCDドライバー」では、ハニカム構造によってドーム部全体の剛性バランスを最適化し、変形を抑制することで振動状態を安定化しています。

これにより、音の立ち上がりや輪郭表現が明確で、微細なニュアンスや音の表情まで描き分ける楽曲再生が可能となりました。

重低音モデルでありながら、音の分離感やレスポンスを重視した、新たな発想のドライバー技術です。





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(2) 「High-MFD構造」によるパワフルかつ繊細なサウンド

両モデルには、ダイナミックドライバー前方にマグネットを追加配置する「High-MFD(Magnetic Flux Density)構造」を採用しています。向かい合うマグネットにより磁束密度を高め、振動板を正確に制御します。

低音域の迫力とトランジェント(過渡)特性を両立し、音像を明瞭に保ちます。ドライバーの特性を引き出すための基礎構造です。





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(3) 最大32bit/384kHzのハイレゾ再生

両モデルには、高性能DACを内蔵し、USB-C接続で最大32bit/384kHzの再生に対応しています。ハイレゾ音源が持つ情報を余すことなく引き出し、細かなニュアンスまで再現します。低音域から高音域までを一体感のある音像として再現し、VOLTシリーズが重視してきた密度感のあるサウンドをハイレゾ環境で楽しめます。





(4) 各型番の特長

○HP-NHR21C｜輪郭とレスポンスを追求した上位モデル

「HP-NHR21C」は、「HCDドライバー」と「High-MFD構造」の組み合わせにより、低音の迫力を確保しながら、音の立ち上がりや輪郭表現を重視したチューニングを施しています。一音一音を分析的に捉えやすく、リズムのキレやフレーズの表情まで感じ取れるサウンドに仕上げています。

また、日本を代表する化学メーカー製LSR(Liquid Silicone Rubber)素材を使用した「ディープマウントイヤーピースZONE」を標準装備。長時間のリスニングでも優れた装着状態を維持し、音の輪郭やディテール表現を損ないません。イヤーピースの装着位置を2段階で調節できる「アジャスタブルポート」も採用しています。





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○HP-NHR11C｜迫力と密度感を重視した基軸モデル

「HP-NHR11C」は、VOLTシリーズが培ってきた重低音表現をストレートに味わえる基軸モデルです。深く沈み込む低音の迫力を軸に、濁りを抑えたまとまりと密度感を重視したチューニングにより、楽曲の土台を支える低音の芯を自然に伝えます。

独自形状の「ディープマウントイヤーピース」による高い密閉性に加え、イヤーピースの装着位置を2段階で調節できる「アジャスタブルポート」を採用。安定した装着状態を得やすく、豊かな重低音を安定して楽しめます。





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(5) ハンズフリー通話対応

両モデルともマイク付き多機能リモコンを搭載し、再生・停止、曲送り／曲戻し、音量調整、受話／終話、音声アシスタント起動に対応。音楽鑑賞からハンズフリー通話まで、日常のさまざまなシーンで快適に使用できます。

※接続先機器によって一部機能が使用できない場合があります。





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(6) ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」

ハイレゾ音源再生を十分に楽しんでいただくために、ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER」をご使用ください。

「NePLAYER」は、iPhoneやスマートフォンでハイレゾ音源の再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽再生アプリケーションです。音楽を楽しむ人へ向けた多彩な機能を搭載し、ハイレゾ音源の繊細さと臨場感を存分にご堪能いただけます。

※両製品の接続時は、無料版「NePLAYER Lite」のハイレゾ再生機能を課金購入することなくご使用いただけます。





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(7) ラディウス 30周年記念モデル

VOLTシリーズは、重低音を主軸とした音づくりを一貫して追求し、発売から10年を経た現在も継続して展開されている、ラディウスを代表するシリーズです。

ブランドコンセプトがフラットでミニマルな方向へと移行する以前の、メカニカルで存在感のある外観と設計思想を受け継ぎながら、現代の使用環境に合わせてアップデートしました。

従来の仕様をそのまま再現するのではなく、VOLTシリーズが培ってきた重低音の価値を、これからの環境においても成立させるために再定義した、ラディウス 30周年記念モデルです。





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■製品仕様

○HP-NHR21C

型式 ：ダイナミック型

ドライバー ：Φ13mm

出力音圧レベル：108±3dB／mW

再生周波数帯域：20Hz～40,000Hz

インピーダンス：17Ω

ビットレート／サンプリングレート：最大32bit／384kHz

コネクタ ：USB-Cコネクタ

ケーブル長さ ：約120cm(Y型)

質量 ：約17g(ケーブル含む)

カラー ：「HP-NHR21CK」ブラック

「HP-NHR21CR」レッド

付属品 ：ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット

取扱説明書(保証書)

発売時期 ：2026年5月29日

希望小売価格 ：オープン(店頭予想価格15,950円前後(税込))





○HP-NHR11C

型式 ：ダイナミック型

ドライバー ：Φ13mm

出力音圧レベル：107±3dB／mW

再生周波数帯域：20Hz～40,000Hz

インピーダンス：25Ω

ビットレート／サンプリングレート：最大32bit／384kHz

コネクタ ：USB-Cコネクタ

ケーブル長さ ：約120cm(Y型)

質量 ：約17g(ケーブル含む)

カラー ：「HP-NHR11CK」ブラック

「HP-NHR11CR」レッド

付属品 ：ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット

取扱説明書(保証書)

発売時期 ：2026年5月29日

希望小売価格 ：オープン(店頭予想価格12,100円前後(税込))









■会社概要

商号 ： ラディウス株式会社

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル 11F

代表者 ： 代表取締役 香田 進

設立 ： 1996年3月

事業内容： オーディオ機器・オーディオアクセサリー関連機器開発／販売

携帯電話・スマートフォン用関連機器開発／販売

記録用Blu-rayディスク・記録用DVDメディア開発／販売

コンピューター周辺機器・ビデオ編集機器及び

周辺機器の研究及び開発／販売

資本金 ： 9,000万円

URL ： http://www.radius.co.jp/









＊記載されている製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。