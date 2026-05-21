スマートCRMプラットフォーム『betrend』を提供するビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、この度新たに、外部連携システムを取りまとめたパートナープログラム『betrend connect』に、ステアリテール株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長：真船 厚、以下 ステアリテール)が提供する外食店舗向けPOSシステム『FoodFrontia(フードフロンティア)』を追加しました。





連携イメージ





■『FoodFrontia』と『betrend』の連携により実現すること

両サービスの連携によりPOSレジ『FoodFrontia』の注文・会計データと会員証アプリ『betrend』に蓄積される顧客情報がシームレスに紐付き、店舗運営にあたり以下のメリットが生まれます。





● 会計と連動した会員運用の効率化、省力化

会計時にアプリを提示するだけで即時ポイント付与。紙の管理や手入力の手間を排除し、店員のオペレーションミス防止とレジ待ち時間の短縮を同時に実現します。





● 顧客属性と購買履歴の自動紐付け

レジの購買データとアプリの会員情報を日次で統合。「誰が・いつ・どれだけ食べたか」を可視化し、POSレジ単体では見えない詳細な顧客動向をデータとして蓄積、店舗の貴重なマーケティング資産に変えます。





● 顧客の離脱防止と再来店を促進

蓄積した顧客データに基づき、特定条件の客層へプッシュ通知を配信。「30日間来店がない常連客」など顧客をセグメントした狙い撃ちの施策により、販促コストを抑えながらリピート率とLTVを最大化します。









■『betrend connect』について

ビートレンドではこれまで、目まぐるしく変化していく顧客接点／購買行動に合わせた企業様の店舗運営をサポートするため、様々な外部システムとの連携を強化してまいりました。『betrend』と連携済みの外部システムをパートナープログラム『betrend connect』として取りまとめることで、大きな費用負担なく連携可能な外部システムのラインナップを把握することができ、『betrend』導入企業様のOMOおよび店舗DX実現を促進することを目的としております。





連携済みの外部システムについては、継続的に連携強化に向けた取り組みを進めると共に、新たな連携先パートナーについても随時募集をしており、顧客管理プラットフォーム 『betrend』の活用領域を拡大する連携開発を進めてまいります。





『betrend connect』パートナー一覧





■『FoodFrontia』について

FoodFrontiaは、お客さま満足と生産性を高いレベルで両立する飲食店向けトータルソリューションです。

FoodFrontiaは、セルフオーダーシステムから、経理・管理部門支援、多彩な売上分析データに基づく経営支援システムまで、トータルに連携し、売上アップとお客様満足度の向上、雇用の課題の解決を支援します。

飲食店のために設計されており、ワンパッケージで幅広い業態をカバーできます。

連携製品：FoodFrontiaシリーズ(POS端末はTWINPOS 9700 2ndシリーズ、TWINPOS 9700シリーズ、TWINPOS Sx)

FoodFrontia紹介ページ：

https://www.steeretail.com/food/foodfrontia/index.html









■ステアリテール株式会社について

私たちステアリテールは、日々の暮らしを支える社会インフラの一端を担う企業として、ICTとDXの力を活かし、安心・安全で快適な生活の実現に貢献しています。

飲食店、ガソリンスタンド、小売店など、皆さまの身近な現場で使われるサービスやハードウェアを、営業・開発・生産・保守まで一貫した体制でご提供し、安定したサポートを通じて信頼を築いてまいりました。

私たちの原動力は、6つの企業理念に基づく行動指針です。これらを実践し続けることで、すべてのステークホルダーとともに、より良い未来を創造していくことをお約束します。

社会や暮らしを取り巻く環境が大きく変化する今、私たちは「社会を前へ、暮らしを前へ」という想いを胸に、先進のテクノロジーを駆使してリテール業界に新たな価値を提供し、より多くの人々に笑顔を届けてまいります。





＜理念＞

1.安心と安全の追求

2.楽しさの創造

3.持続可能性の実現

4.イノベーションの推進

5.人材育成と多様性の尊重

6.インテグリティ(高い倫理観と誠実さ)と人権の尊重





ウェブサイト： https://www.steeretail.com/









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。

『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト： https://www.betrend.com/service









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト： https://www.betrend.com/





※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。