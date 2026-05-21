秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、第23回秩父鉄道写真コンテストを2026年6月1日(月)から開催します。秩父鉄道沿線の自然、祭事や、SLパレオエクスプレス、電車、電気機関車など、秩父鉄道沿線の魅力が伝わる作品を広く募集します。入賞作品の中から2027年のカレンダーを製作するほか、ポスターやパンフレットなどにも活用します。入賞された方に賞金や記念品などを用意しています。

2026年7月11日(土)、12日(日)の「SL日本遺産のまち行田号」特別運行を記念して新設した「行田市特別賞」では、各部門1～2点を行田市内で撮影された作品から選定し、行田市にちなんだ商品を副賞として授与します。

詳細は、下記のとおりです。





第23回秩父鉄道写真コンテスト ポスター イメージ





【第23回秩父鉄道写真コンテストについて】

(1)応募期間：2026年6月1日(月) ～ 7月31日(金)

(2)募集部門：●観光部門：秩父鉄道沿線の自然、風景、祭事などを題材にした作品

※長瀞ラインくだり、ぽかぽかこたつ舟を含む

●SL部門 ：SLパレオエクスプレスが走る風景の写真やSLパレオエクスプレスの魅力が伝わる作品

●車両部門：秩父鉄道の電車、電気機関車が走る風景の写真や秩父鉄道の魅力が伝わる作品

※行田市内で撮影された作品を対象に、各部門1～2点「行田市特別賞」を選定します。

(3)応募方法：WEB応募のみ ※応募条件などの詳細は、秩父鉄道写真コンテスト専用サイトをご覧ください。

●秩父鉄道写真コンテスト専用サイト https://chichitetsu.info/photos/





第22回秩父鉄道写真コンテスト 観光部門 推薦(秩父鉄道社長賞)作品

第22回秩父鉄道写真コンテスト SL部門 推薦(秩父鉄道社長賞)作品

第22回秩父鉄道写真コンテスト 車両部門 推薦(秩父鉄道社長賞)作品 ※行田市内で撮影された作品





※記載内容は急きょ変更または中止になる場合があります。









◆秩父鉄道写真コンテストに関するお問い合わせ

秩父鉄道株式会社 総務部 総務課

TEL：048-523-3311(平日9：00～17：00)