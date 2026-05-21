株式会社SEQUENCE(代表取締役社長/プロデューサー：高田 一司)が運営する epica OKINAWA (所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は2026年5月29日(金)、DJ MARTINがプロデュースするパーティー【THE BIG APPLE】を開催いたします。

◇THE BIG APPLE◇

ロンドンのReign & Tabu、プラハのM1 Lounge、バルセロナのShoko、香港のDragon Iなど、各地のトップクラブで観客を熱狂させた彼が、今度は沖縄の夜を最高潮に盛り上げます。 SKAM Artist所属のDJとして、彼のプレイはまさに“本物”。 アツいビートと興奮の瞬間が止まらない、最高の一夜をお約束！ 友達を誘って、準備万端で来てください！ ダンス、音楽、そしてエネルギーが溢れる夜を一緒に楽しもう！ SP GUEST：DJ DANBO MUSIC BY：DJ MARTIN DJ’s：DJ TASK / DJ Lu-Q 日程：2026年5月29日 金曜日 時間：OPEN 21:00 場所：epica OKINAWA

＜DJ MARTIN プロフィール＞

米・有名エージェント「SKAM ARTIST」所属。ニューヨーク、オーストラリア、シンガポールなど海外での約10年間の活動を経て、現在は東京最前線のナイトクラブから世界のトップクラブ、セレブリティのプライベートパーティー、国内外の大規模フェスなどワールドワイドに活躍するインターナショナルDJ。 Instagram： https://www.instagram.com/iamdjmartin_/

＜DJ DANBO プロフィール＞

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ。オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、フロアを見極めラテンミュージックやアフロビーツ、ダンスホールにハウスへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。これまでに10ヵ国以上でツアーを組み世界を見て来たからこそ出来る技、一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。『WhoIsThisDJ』『無名の実力者』の異名を持ち、国内トップクラスのDJ勢からの支持が高いDJ DANBOのプレイを是非現場で体感して欲しい。 Instagram：https://www.instagram.com/djdanbo

【公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawa TikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawa X(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawa Facebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jp Threads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

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