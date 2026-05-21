注：本リリースは英国において2026年5月18日(月)に発表されたリリースの日本語訳版です。 英国ロンドン2026年5月18日発 -グローバル・デジタル・インフラストラクチャ企業であるColtテクノロジーサービス(本社：英国ロンドン、代表：ケリー・ギルダー(Ms. Keri Gilder), CEO、以下Colt）は本日、企業のAI活用やデジタル・トランスフォーメーションを支えるインフラ需要の高まりに対応する為、トルコ共和国・イスタンブールにおけるネットワーク拡張を発表致しました。今回の拡張により、Colt の高性能グローバル・デジタル・インフラストラクチャは、イスタンブールのアジア側と欧州側にある2つの主要データセンターに接続し、AIワークロード向けに構築された高容量ネットワークを提供致します。 これまで、ColtはイスタンブールにおいてPoP(Point of Presence)を一箇所運用していましたが、今回二箇所目のPoPを追加、ネットワーク能力の強化により、復元性とカバレッジが大幅に向上しました。これにより、クラウド導入、データ集約型ワークロード、AIアプリケーションなど、帯域幅・セキュリティ・柔軟性が求められる次世代ネットワーク需要に対応し、より幅広く拡張性のあるソリューションを提供出来るようになります。 Colt は既にイスタンブールで認可された通信事業者として事業を展開しており、今回の拡張は同社の同地域におけるプレゼンスを更に強化するものです。また、大企業、他キャリア、及びこの急成長中の市場に投資するハイパースケーラーやネオスケーラーを支援するColtの能力が更に高まる事となります。Coltの顧客は、最大100Gbpsの高拡張性、高性能の接続性を提供する、 光ファイバーネットワーク、イーサネット接続サービス、Enterprise IP サービスを利用出来、AI活用やミッション・クリティカルなアプリケーション、及び大規模DXへの取り組みを支えることが可能となります。 イスタンブールは世界最大級の都市であり、トルコ共和国の金融及び商業の中心地です。世界でも数少ない「2つの大陸にまたがる都市」であることから、欧州・アジア・中東・アフリカを結ぶ自然な相互接続ポイントとして機能します。Coltの顧客及びパートナーにとっては、この地域におけるデジタル・インフラストラクチャそのものです。 Colt の同地域インフラは以下の価値を提供します。： ・東西・南北の代替ルートを創出し、中央ヨーロッパ/東欧、中東、中央アジア、コーカサス、及び北アフリカ一部への直接接続を実現 ・少数の従来型西欧ハブへの依存を軽減 ・グローバル顧客向けの冗長性とフェールオーバーを強化 ・より高い復元性と低リスクのグローバル接続を提供 ・地域間のデータパスを短縮し、より直接的なルーティングを実現 ・西欧経由のみの場合と比較してネットワーク・ホップ数を削減 Coltテクノロジーサービスの インフラストラクチャ及び接続性営業担当EVP（上級バイス・プレジデント）、 ジョー・スキャッタレジア（Joe Scattareggia）は次のように述べています。： 「トルコ及びその周辺地域では、AIワークロード、クラウド導入、デジタル・トランスフォーメーションなどを背景に、高容量・低遅延インフラの需要が急速に高まっています。イスタンブールでの弊社のプレゼンス強化により、国内企業のデータ・レジデンシー（Data Residency）、性能、及び復元性への要件に応え、同地域へ進出するハイパースケーラーやネオスケーラーを支援する事が可能となります。これは、グローバルAIエコノミーを支える卓越したインフラ構築に向けた、当社の継続的な投資の刺激的な部分です。」 --------------- Colt テクノロジーサービスについて： Coltは、グローバルAIエコノミーを支える、卓越したデジタル・インフラストラクチャを所有・運用し、社会をつなぎ、コミュニティを築き、人々の生活を変革する企業です。欧州、アジア、北米における65以上の事業所で活躍する数千名の社員が、「お客様にとって全ての体験をシームレスに」という共通の思いを持って取り組んでいます。 お客様やパートナーは、大陸をまたぎ海を越えるネットワークで提供される、Coltの受賞歴あるファイバー・インフラ、デジタル・プラットフォーム、セキュリティ・ソリューションを選択しています。Coltは欧州最大のB2B通信事業者であり、40カ国以上を接続し、32,000の商用ビル、275以上のPoP、12のケーブル陸揚げ局を結び、8つの海底ケーブル・システムを管理しています。また、世界で最も相互接続されているネットワークであるAS3356を共同運用しています。 Coltは30年以上前にロンドンで設立され、公正性、包含性、公平性の価値観に基づき、非上場企業として運営されています。社会課題と持続可能性への強いコミットメントで知られ、あらゆる活動の中心に「お客様・コミュニティ・従業員に想像を超える結果をもたらす、“無理なくつながる世界”の創造」という目的を掲げています。 詳しくは www.colt.net/ja/ をご覧頂くか、LinkedIn、Instagram、TikTok、Facebook、YouTube のコミュニティにご参加ください。