biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）は、運営する「大阪北港マリーナ（大阪府此花区 Web: https://www.hokkomarina.com/ )」にて、次世代のウォータースポーツとして世界中で話題沸騰中の電動フォイルボード「eFoil（イーフォイル）」の体験スクールを新規開講いたします。

「eFoil（イーフォイル）」とは？ 波も風もいらない、空を飛ぶ水上滑走

eFoilは、電動モーターの推進力によって水面からボードを浮き上がらせて進む、最新のマリンアクティビティです。手元のリモコンで速度を直感的にコントロールできるため、従来のサーフィンやウインドサーフィンのように「波や風を待つ」必要が一切ありません。 モーターが加速するとボードがふわりと浮き上がり、静かで滑らかな、まるで「空を飛んでいるような圧倒的な浮遊感」を体験していただけます。

大阪北港マリーナ「eFoilスクール」3つの特徴

1.初心者も安心！穏やかな湾内×完全プライベートレッスン

大阪北港マリーナの湾内は波が非常に穏やかで、eFoilの練習に最適な日本屈指の環境です。スクールは「1日1組限定」の完全プライベート体制。経験豊富なインストラクターがマンツーマンで丁寧にサポートするため、マリンスポーツ未経験の方でも安心して立ち上がることができます。

2.2名まで参加可能！カップルや友人との思い出作りにも最適

1組につき2名様までご参加いただけます。1台のeFoilを交代で使いながら、お互いのライディングを応援したり写真を撮り合ったりと、特別な思い出を共有できます。デートや友人との旅行、企業の福利厚生イベントとしても最適です。

3.都市部からの抜群のアクセス

大阪市内からすぐの好立地で、海外のリゾート地でしか味わえなかったような最先端のマリン体験が日常の延長線上で叶います。

eFoil体験スクール 概要

開催日： 平日（火曜日を除く） 時 間： 10:00 ～ 11:30（約90分）※天候により中止の場合あり 定 員： 1日1組（1～2名） 料 金： 16,500円（税込）/ 組 ※1組につき1台のeFoilを交代でご利用いただきます。 詳 細：https://hokkomarina.com/school/efoil/ 予 約：https://hokkomarina.com/entry/flow/id/816

【こちらもおすすめ！】大阪の海を遊び尽くす「SUPスクール」も絶賛開講中！

https://hokkomarina.com/entry/flow/id/816 https://hokkomarina.com/school/efoil/

大阪北港マリーナでは、eFoilのほかにも、自分のペースでゆったりと海を楽しめる「SUP（スタンドアップパドルボード）」のスクールを豊富にラインナップ。目的や人数に合わせて選べる3つのコースをご用意しています。

SUPスクール

インストラクターが陸上で基本姿勢やパドルの持ち方をレクチャーした後、波の穏やかな海上へ。初心者の方でもすぐに慣れて、のんびりとクルージングを楽しめます。 料金： 11,000円（税込）※保険料・ウェアレンタル・施設利用料込

SUPプライベートスクール

他の参加者を気にせず、じっくり教わりたい方向けのマンツーマン（または身内限定）レッスン。1～3名様で貸切可能なため、ファミリーやグループにも大人気です。 料金： 1名：16,500円 / 2名：30,000円 / 3名：36,000円（税込）

SUPフィッシングスクール（各日3名限定）

「釣り×SUP」の新しいスタイル。抜群の安定感を誇るプレミアムボード「SOUYU STICK」を使用し、海上でのんびり魚釣りと非日常の時間を堪能できます。 料金： 11,000円（税込）※保険料・ウェアレンタル・施設利用料込

大阪北港マリーナ概要

https://hokkomarina.com/school/sup/https://hokkomarina.com/school/sup/

施設名称：大阪北港マリーナ 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 電話番号：06-4400-5194 営業時間：マリーナ 9:00～17:00 レストラン 11:00～20:00 URL ：https://www.hokkomarina.com/

会社概要

https://www.hokkomarina.com/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売、レンタル

https://www.biid.jp/