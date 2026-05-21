弊社社員・和泉 健介が、株式会社Athdemyが運営するアスリートが対話を通じて次のステージへの鍵を探るインタビューメディア「Dialog Code」に掲載されたことをお知らせします。 和泉は仕事と並行してベンチプレスに取り組む現役競技者であり、大阪記録の保持および世界大会出場の実績を持ちます。今回の記事では、競技者としての思考・感情・習慣・ビジョンが深く掘り下げられています。

取材を受けた背景

これまでの競技活動において、このような切り口で取材をいただく機会は初めての経験だったこと。そして、Athdemyさんの掲げる『引退のない世界をつくる』というビジョンに強く共感し「ぜひ挑戦させていただきたい！」と思いオファーをお受けしました。

掲載記事タイトル

『火事場の馬鹿力を「再現」するリハーサル──世界を押し上げるベンチプレッサーの生活習慣論』

【記事のポイント】 ◾️「土俵際の緊張感」がパフォーマンスの鍵 大会で3回行う試技の中で、逆転を狙う追い込まれた状況こそ最高記録が出ると語る。大阪記録・世界大会切符もすべて逆転で掴んだ経験が根拠。 ◾️火事場の馬鹿力は「再現できる」 大会1ヶ月前から本番の時間帯・状況・プレッシャーを電車内でも脳内シミュレーション。「前にイメージしていたな」と思えることで、本番が想定内になる。 ◾️仕事と競技は相互に影響し合う 「仕事ができてこそ競技の充実につながる」「競技の緊張感に比べたら仕事のしんどさはまだマシ」と、両立がポジティブな循環を生んでいると語る。 ◾️目標は世界記録 次のマイルストーンは日本人でここ10年ほど少数しか上げていない160kg。その先に世界記録を見据え、「諦めない人間」であり続けることを信念とする。

■和泉 健介 プロフィール

【氏名】 和泉 健介（イズミ ケンスケ） 【生年月日】 1996年6月11日 【出身地】 大阪府 【所属】 株式会社G.Oホールディングス フィットネス事業部

主要戦績

2024年4月21日 第29回大阪府クラシックベンチプレス選手権大会（西成区民センター） 59kg級 152.5kg 優勝 11年ぶりに大阪レコードを更新し、最優秀選手賞を受賞しました。 2024年9月22日 第29回近畿クラシックベンチプレス選手権大会(大浜体育館 小アリーナ）優勝 2024年11月2日 日本グランプリベンチプレス(アクリエ姫路) 優勝 2024年度 日本ランキング 4位 2025年1月26日 全日本ベンチプレス選手権大会「第26回 クラシック部門」 3位 2025年5月11日 第32回大阪府クラシックベンチプレス選手権大会 優勝 大阪レコードを更新 2025年5⽉17⽇~5⽉25⽇ 世界クラシック&エクイップベンチプレス選手権大会 3位 2025年10月05日 第30回近畿クラシックベンチプレス選手権大会 優勝 2026年05月10日 第30回大阪クラシックベンチプレス選手権大会 優勝

掲載記事情報

掲載メディア：Dialog Code（株式会社Athdemy） 掲載日：2026年5月20日 掲載URL：https://athdemy.com/dialogcode/kensukeizumi HP：https://athdemy.com/ Instagram：https://www.instagram.com/athdemy

会社概要

「対価の追求」をコンセプトとして、お客様に高い満足度を得て頂けるように商品やサービスの企画・販売を行っております。また、日々革新的な商品でお客様の生活をより快適に出来るよう、ベンチャーメーカーとしてスピード感を持って取り組んでおります。

■問い合わせ先 press@go-hd.jp