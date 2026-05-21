全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイド企業の株式会社ケイ・ウノ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：青木 興一）のジュエリーブランド ケイウノは、『スター・ウォーズ/マンダロリアン』をモチーフにした新作ジュエリーコレクションから「グローグー」のアーマーをモチーフにしたネックレスを発売します。ケイウノ6店舗（銀座本店、新宿店、池袋店、横浜本店、栄店、梅田店）および公式オンラインショップにて、2026年5月29日(金)～6月30日(火)16:00 の期間限定で予約を受け付けます。このほどの新作はLucasfilm監修のもと、ジュエリー職人が世界観を忠実に表現しました。 https://www.k-uno.co.jp/disney/l/starwars

商品名：『The Beskar Armor』 ネックレス コンセプト：鍛え抜かれた“ベスカー”が、あなたを守る力になる 税込価格：37,400 円（シルバー） 商品説明：マンダロリアンの孤児、「グローグー」に与えられたアーマーをモチーフにしたネックレス。表側には「アーマラー」より授かった「クラン・オブ・ツー」氏族の紋章である「マッドホーン」を。裏側には細かい配線部分を緻密に再現し、作品の世界観を細部に至るまで存分に表現しました。直径約２㎝と、まるで胸元で守ってくれるような存在感をしっかりと味わえるデザインです。

■2026年4月29日(水)～『スター・ウォーズ/マンダロリアン』『スター・ウォーズ』ジュエリーコレクションも販売中

本新作のほか、『スター・ウォーズ/マンダロリアン』ジュエリーとして「グローグー」ネックレス、「ミソソー」リング、「ミソソー」ネックレス、『スター・ウォーズ』ジュエリーとして「ジェダイ・オーダー」ネックレス、「ジェダイ・オーダー」リングを販売中です。

～過去の人気ジュエリーコレクションの再販売も～

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の2026年5月22日（金）の日本公開に合わせ、過去に展開した『スター・ウォーズ』ジュエリーコレクションの一部も再販売しています。

■オーダーメイドブランド ケイウノ https://www.k-uno.co.jp/

・公式SNSアカウント 【Instagram】https://www.instagram.com/k.uno_official 【X(旧Twitter)】https://x.com/kuno_pr 【LINE】https://page.line.me/k-uno 【Facebook】https://www.facebook.com/KunoOfficial/ 「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」というパーパスのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランドです。「選んで買う」から「自分に合わせて作る」時代へ――。ケイウノは新しい文化を創る挑戦を続けています。 会社 ：株式会社ケイ・ウノ 名証ネクスト 証券コード259A 本社所在地 ：愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9 TEL：052-763-6159 FAX：052-763-6169 オフィス ：新宿区新宿2丁目15-22 Landwork新宿ビル 4F TEL：03-5315-0821 FAX：03-5315-0845 代表取締役CEO：青木興一 資本金 ：5,504万円 設立日 ：1991年3月29日（創業1981年） 従業員 ：578名（2025年９月末現在） ショップ ：北海道・東北2、関東14、東海・北陸8、関西4、中国・四国2、九州・沖縄2、台湾４ 事業内容：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理

https://newscast.jp/attachments/Blz95pA9m5mKdlEAja5i.pdf