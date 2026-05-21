オーダーメイドジュエリー事業の株式会社ケイ・ウノ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：青木 興一）が全国に展開するジュエリーブランド「ケイウノ」は、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場するキャラクターモチーフの新作ジュエリー3種類を6月26日（金）より発売します。ラインナップは、「ロッツォ」をモチーフにしたネックレス1種類、「バターカップ」「ダッキー＆バニー」をモチーフにしたピアスの2種類です。全国のケイウノ店舗および公式オンラインショップにて取り扱います。 https://www.k-uno.co.jp/news/toystory2605

商品名・アイテム：Lotso（ロッツォ）ネックレス 税込価格・素材：23,100円（シルバー925,ピンクゴールドコーティング）、154,000円（K18ピンクゴールド） コンセプト：ぎゅっとしたくなる、その愛嬌。気づけば心をつかまれている―― 商品説明：『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「ロッツォ」をモチーフにしたネックレス。 両手を広げたポーズを、小さなサイズの中で立体的に表現しました。ぬいぐるみのようなコロンとしたフォルムを丁寧に作りこんでいます。抱きしめると甘いイチゴの香りがする「ロッツォ」。バックチャームには“いちご”のモチーフをプラスし、物語の世界観をさりげなく表現しました。 『トイ・ストーリー』のファンへ贈る、遊び心と特別感を兼ね備えたネックレスです。

商品名・アイテム：Buttercup（バターカップ）ピアス 税込価格・素材：33,000円（シルバー925,ピンクゴールドコーティング） コンセプト：バターカップのやさしい気持ちを、いつもそばに 商品説明：『トイ・ストーリー』シリーズに登場するユニコーンのぬいぐるみ「バターカップ」をモチーフにしたピアス。 愛らしい表情や丸みのあるフォルムを、ジュエリーブランドならではの繊細な造形で立体的に表現しました。素材にはシルバーを使用し、やわらかなピンクゴールドコーティングでキュートな印象に。片方は、特徴的なハート型の鼻にちなんでハートモチーフで製作しており、左右で異なるデザインが楽しめます。 『トイ・ストーリー』のファンへ贈る、遊び心と特別感を兼ね備えたピアスです。

商品名・アイテム：Ducky & Bunny（ダッキー＆バニー）ピアス 税込価格・素材：33,000円（シルバー925） ※「ダッキー」モチーフはイエローゴールドコーティング コンセプト：最高の相棒は、いつも一緒。ダッキーとバニー、ふたりの関係をピアスに 商品説明：『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「ダッキー」と「バニー」をモチーフにしたピアス。 ふたりの愛らしい表情を、繊細な造形で立体的に表現しました。素材にはシルバーを使用。「ダッキー」にはイエローゴールドコーティングをほどこし、「バニー」はシルバーカラーで仕上げることで、それぞれのキャラクターらしい色合いを表現しました。ふたりはいつも一緒に行動する、仲良しコンビ。ユーモアたっぷりで少し大胆、それでいてどこか憎めない愛らしさを持つ「ダッキー」と「バニー」の関係性を、左右で楽しめるデザインに仕上げました。 『トイ・ストーリー』のファンへ贈る、遊び心と特別感を兼ね備えたピアスです。

■ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年よりディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。 ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度を設けています。有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

■オーダーメイドブランド ケイウノ https://www.k-uno.co.jp/

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