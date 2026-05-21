ホテル エルシエント京都八条口（京都市南区、総支配人 吉岡 渉）は、全面リニューアルしたイタリアンビストロダイニング「ORANGE TERRACE KYOTO（オレンジテラス キョウト）」を2026年6月15日（月）17:30にグランドオープンいたします。 京都の食材とロティサリーチキンをシグニチャーに、朝食からディナーまでそろったオールデイダイニングとして展開します。広い店内とテラス席が特徴で、観光やビジネスの合間など幅広いシーンでご利用いただけるほか、日常的に気軽に立ち寄れる“駅前の新たな食の拠点”としてオープンします。

国内外のクリエイターや観光客から注目を集め、ギャラリーやコワーキングスペース、ラボなどの施設が次々と誕生している京都駅南エリア。 イタリアンビストロダイニング「ORANGE TERRACE KYOTO」は、この京都サウスエリアの活性化を担うランドマークとして、観光客や地域の方々を温かく迎え入れる空間を目指します。地域に根ざした料理とワインを提供し、この地ならではの魅力を発信してまいります。

【ディナー】シグニチャーはスペシャリテ 225 国産丸鶏のロティサリーチキン

ロティサリーオーブンで225度の高温で焼き上げ、ジューシーに仕上げます。オープンキッチンから立ち上るハーブの香りと臨場感あふれる調理風景が、食欲を一層かき立てます。豊富なドリンクメニューには京都丹波ワイナリーのスパークリングワイン「てぐみ」（2,200円～）や丹波ワイン（7,150円～）の他、オリジナルクラフトビールもご用意しています。

営業時間：ディナー 17:30～22:00 〈メニュー例〉 ・スペシャリテ 225 国産丸鶏のロティサリーチキン 4,180円 ・スペシャリテ 225 国産丸鶏のロティサリーチキン（ハーフ） 2,420円 ・牛ハラミグリル 京都産小山醸造所醤油のバターソース 2,750円 など

【ランチ＆カフェ】デリビュッフェ付きお得なランチセット

ロティサリーチキンや「ORANGE TERRACE 名物 熟成ソースのカツサンド」などの単品メニューに550円をプラスすると、デリサラダやパン、ドリンクなどが付いたデリビュッフェをお楽しみいただけます。

食後にはカフェメニューから追加で「ブレッドプディングオランジェ ココット仕立て バニラアイス」（1,320円）がおすすめ。午後の優雅な気分を満たすスイーツもご用意しています。

営業時間： カフェ 11:00～17:30 （内、ランチタイム 11:00～14:30） 〈メニュー例〉 ・スペシャリテ 225 国産丸鶏のロティサリーチキン 2,200円 ・ORANGE TERRACE名物 熟成ソースのカツサンド 2,200円 ・シェフズ オムライス 1,980円 など

【朝食】8 STAGE BREAKFAST（エイトステージ ブレックファースト）

京都駅八条の「8」にちなみ、8つのコーナー巡る体験型ビュッフェを展開します。朝食会場に入ると、ライブキッチンから熱々のとんかつや、焼きたてクロワッサンの香ばしい香りがお出迎え。京都らしさを感じる和惣菜、パスタグラタンなどの洋食、デザートなど、多彩なメニューをご用意しています。

営業時間 ： 6:30～10:00 宿泊ゲスト： おとな（中学生以上）2,750円 こども（小学生）1,430円 ビジター ： おとな（中学生以上）3,300円 こども（小学生）1,650円 ※いずれも幼児無料

※記載の料金は税込みです。 ※食材の仕入れ状況によりメニューを一部変更する場合がございます。

【空間デザイン】テーマは「CASUAL & COZY」

木やテラコッタオレンジをベースに食の気配を感じるボルドーやダークブラウンでアクセントを効かせ、外壁のレンガ色とリンクした空間。伝統的なモチーフに現代のエッセンスを加え、さりげなく京都を感じるダイニングです。

店舗概要

店名 ：ORANGE TERRACE KYOTO 所在地 ：〒601-8004 京都府京都市南区東九条東山王町13 （ホテル エルシエント京都八条口 1F） TEL ：075-682-7800（レストラン直通） 開業日 ：2026年6月15日（月） 業態 ：オールデイビストロダイニング 営業時間 ：朝食 6:30～10:00 カフェ 11:00～17:30 （内、ランチタイム 11:00～14:30） ディナー 17:30～22:00 席数 ：店内115席＋テラス30席 公式サイト : https://orangeterrace-kyoto.com/

ホテル概要

ホテル名 ：ホテル エルシエント京都八条口 所在地 ：京都市南区東九条東山王町13 客室数 ：566室(シングル：380室 ダブル：80室 ツイン：103室 フォース：3室) ※2026年7月末予定。 館内施設 ：大浴場、レストラン、カンファレンスルーム アクセス ：新幹線・JR京都駅八条東口 徒歩2分 公式サイト ： https://www.elcient.com/kyoto/

会社概要（本社）

会社名 ：株式会社関電アメニックス 本 社 ：大阪市西区阿波座1-6-1 JMFビル西本町01 設 立 ：1964年8月1日 公式サイト ：https://www.k-amenix.co.jp/ 事業内容 ：ホテル、レストラン、レジャー観光営