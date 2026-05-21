株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、「旬のおいしさを贅沢に味わう」をコンセプトに旬のフルーツや野菜を使用した「贅沢“旬”大福」を各月、期間限定で販売いたします。 6月は大粒で上品な味わいの白加賀青梅を一粒まるごと使用した『白加賀青梅の大福』（1個280円(税込)・期間限定）を直販店舗（東京・神奈川15店舗）及び公式オンラインショップにて販売いたします。 白あんに青梅を加え、ほのかな酸味と香りを引き立てた、すっきりとした後味の餡に、青梅のみずみずしい味わいが広がり、初夏の爽やかさを感じさせる大福です。 商品詳細WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1776126246-248126&p=1&ca=4

商品情報

【商品名】白加賀青梅の大福 【販売価格】1個 280円(税込) 【特定原材料(9品目)】特定原材料9品目を含まない 【カロリー】1個あたり171㎉ 【販売期間】6月1日(月)～6月30日(火) 【販売店舗】亀屋万年堂直販店舗(東京・神奈川15店舗)・亀屋万年堂公式オンラインショップ ※青梅を一粒まるごと使用しております。種にご注意ください。 ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

通信販売で多くのお客様へお届けいたします！

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初夏の爽やかさを感じられる限定大福を、遠方にお住まいの方にもお楽しみいただけるよう、5月21日(木)17時よりご注文受付を開始！6月1日(月)以降、順次発送予定です。 おうち時間のご褒美や、贈り物にもおすすめです！

店頭ポスター

https://www.navona-hiroba.jp/

販売期間に東急線ドア横・店頭・店内にてポスター・POPを掲出します。

直販店舗にてご予約を承ります。

亀屋万年堂直販店舗では事前のご予約も承ります。おひとつからでもご予約可能ですのでお近くの亀屋万年堂直販店舗にてご予約ください。今後も旬のフルーツや野菜を使用した「贅沢フルーツ大福」をお届けします。亀屋万年堂にぜひご注目ください！

https://www.navona.co.jp/store/?pca=1

※2026年5月21日現在の情報です。最新の情報は亀屋万年堂公式HPをご確認ください。

会社情報

【会社名】株式会社亀屋万年堂 【創業】昭和13年12月18日 【資本金】2600万 【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地 【社員数】390名 【事業内容】和洋菓子製造・販売 【店舗】東京・神奈川15店舗 【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

https://www.navona.co.jp/about/