秋田県大館市の縫製工場が運営するレディースアパレルブランド「aiile（エイル）」（運営：株式会社アミエル）は、2026年5月24日（日）に、有明ガーデン 4F「Tokyo Family Marche」内にて、1日限定の試着販売会を開催いたします。

オンライン販売（D2C）を主軸とする当ブランドのアイテムを、実際に手に取ってご試着・ご購入いただける貴重な機会となります。





■ 開催の背景：ライフステージを越えて、長く着ていただける一着を





妊娠中でお腹が大きくなる時期も、産後の体型の変化も。aiileの洋服は、人の可動域を計算し、締め付けず身体の変化に合わせて無理なく着られる設計が特徴です。





「産前～授乳期～産後まで着用可能」「あると嬉しいポケット付き」「シワになりづらく、洗濯機で洗える」といった、多忙なママ世代や大人の女性の悩みを解決する機能的なアイテムを厳選し、有明エリアの皆様へお届けします。









■ 『aiile試着販売会』 開催概要





日時：2026年5月24日（日） 11:00ー17:00





場所：有明ガーデン 4F「Tokyo Family Marche」様内 （東京都江東区有明2-1-8）





アクセス：ゆりかもめ「有明駅」徒歩4分 / りんかい線「国際展示場駅」徒歩6分





料金：入場無料





■ 注目の展開アイテム オンラインストアでも高い人気を誇る、これからの季節に最適なアイテムを中心にご用意しております。





ミリタリーサマードレス

Wガーゼワンピース

ノースリーブチェスターワンピース









■ デザイナーが終日在店。直接のスタイリング・サイズ相談も

当日は、aiileのデザイナーが終日会場に在店いたします。サイズや着方についてもお気軽にご相談いただけます。









■ ママとご家族に優しい会場「Tokyo Family Marche」

会場となる「Tokyo Family Marche」様は、“家族の笑顔につながる安心をあつめる”をコンセプトにしたセレクトショップです。

店内にはキッズスペースも完備されており、お子さま連れのお客様でも安心して、ゆっくりと商品をご覧いただけます。





■ aiileのこだわり：妥協のない「秋田の縫製技術」

aiileの洋服は、すべて秋田県大館市の自社縫製工場で、熟練の職人が一点一点丁寧に仕立てています。

企画から縫製までを工場で完結させ、オンラインで直接販売することで、百貨店ブランド水準の高品質なクオリティを適正価格で実現しています。





■ ブランド概要

aiile（エイル）は、秋田の縫製工場から生まれたファクトリーブランドです。

多忙な日々の中で、軽やかに自分らしくいられるように。機能性と着心地、そして心華やぐデザインを一着に。日常に小さな自信をもたらす服を提案しています。





■ 会社概要

株式会社アミエル

代表取締役：加藤祥子

所在地：秋田県大館市

設立：2022年

事業内容：レディースアパレルブランド「aiile（エイル）」の企画・販売

公式サイト：https://aiile.jp











