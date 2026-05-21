5月27日（水）、北区は、北区をホームタウンとして活動し、北区スポーツ大使*1として活躍している女子プロサッカーチームの日テレ・東京ヴェルディベレーザのAFC女子チャンピオンズリーグ2025/26等のシーズン報告会を開催する。 これは、日テレ・東京ヴェルディベレーザの AFC女子チャンピオンズリーグ2025/26での活躍、WEリーグクラシエカップ2025/26での初優勝などの今シーズンの健闘を称えることを目的として、実施するもの。申込不要で参加費無料。直接会場へ。

報告会の概要

日時

5月27日（水）午後5時30分～午後6時（午後5時受付開始）

場所

赤羽会館1階講堂（赤羽南1-13-1）

参加費

無料

申込

申込不要。直接会場へ。

出演者

日テレ・東京ヴェルディベレーザ選手

主催

北区

協力

東京ヴェルディ株式会社

※来場者多数の場合、入場を制限させていただく場合があります。

＊1 北区スポーツ大使

平成28年度から始まった制度であり「トップアスリートのまち・北区」のPRを目的として、北区にゆかりのある著名なアスリートに大使を委嘱している。大使は、区内学校での講演や実技指導、区が実施するスポーツイベントや健康推進事業への参加、区のHPやSNSを活用した区内PR活動等、様々な活動を区と実施している。

参考

北区と東京ヴェルディ株式会社は、令和2年7月に東京ヴェルディ及び日テレ・東京ヴェルディベレーザの活動に関し「スポーツの推進及び連携に関する協定」を締結し、スポーツを通じた地域の活性化など、様々な事業で連携を行っている。

問い合わせ

スポーツ推進課 電話番号：03-5390-1136