東京工芸大学(学長：吉野弘章、所在地：神奈川県厚木市、東京都中野区、以下本学)は、2026年4月17日(金)、第三者機関による大学Webアクセシビリティ調査「Webアクセシビリティ指数・プログレスレポート2026 大学版」(以下、本調査)において、総合1位を獲得しました。





本調査は、日本の主要大学25校のWebサイトを対象に、Webアクセシビリティへの適合状況に加え、大学が社会に向けてどのように情報提供や取り組みを行っているかについて評価したものです。本学は、調査最高点49.6点を記録しました。





2026年4月17日(金)、株式会社インフォ・クリエイツが運営するアクセシビリティ技術情報サイトで公表された「Webアクセシビリティ指数・プログレスレポート2026 大学版」において、本学公式Webサイトが総合1位を獲得しました。





大学公式Webサイトは、受験生、在学生、保護者、教職員など、多様な利用者が閲覧する重要な情報基盤であり、誰もが必要な情報に支障なくアクセスできることが求められています。本調査では、日本の主要大学25校が調査対象として選定され、本学も調査対象となりました。





本調査では、Webサイトがアクセシビリティなどの技術的な基準に適合しているかどうかだけでなく、組織がどのようなプロセスを経てアクセシビリティの向上に努めているか、その取り組みが持続的かつ実効性のあるものかについても評価されています。評価項目には、「方針」「実行」「評価」「報告」「宣言」などが含まれており、調査対象25校の平均点が24.2点である中、本学は調査最高点49.6点を記録しました。





今回の調査で本学は、「実行」項目において唯一10点満点を獲得しました。これは、アクセシビリティ分野で先進的な取り組みを行う国内の主要大手企業と同水準の評価となります。





本学では、本学公式ウェブサイトにおけるウェブアクセシビリティ向上を始めとする取り組みを2022年度から続けています。心身の機能や利用する環境に関係なく、誰もが快適に利用できるサイト作りを率先し、ウェブサイト上の視認性向上のための充分な色彩コントラスト比の確保や、スクリーンリーダーへの配慮、キーボード操作や拡大表示への対応、画像の代替テキストの見直しなど、誰もがどのような環境でも快適にご利用いただけることを目指して2022年度からウェブアクセシビリティにおける改善を進めてきました。2025年には、第三者検査機関により、W3Cが勧告する最新版「WCAG 2.2」及び日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」におけるウェブサイトのアクセシビリティ検査を実施しました。

2025年4月24日(木)に適用規格に適合していることが証され、検査結果及び適合証明書が発行されています。





本学はテクノロジーとアートの融合を標榜する大学としてこれからも、本学公式ウェブサイトにおけるウェブアクセシビリティ向上に向けた改善及び定期的な検査を行い、心身の機能や利用する環境に関係なく、誰もが快適に利用できるサイト作りを進めていきます。









■Webアクセシビリティ指数・プログレスレポート2026 大学版

・公表先URL： https://accessibility.jp/information/2412/









■Webアクセシビリティ指数・プログレスレポート

株式会社インフォ・クリエイツが国内の主要企業や大学のWebサイトを対象に、アクセシビリティへの取り組み(方針・実行・評価など)を調査し、ランク付け(A～E)してまとめた定期レポートです。ウェブサイトが技術的な基準に適合しているかどうかだけでなく、組織がどのようなプロセスを経てアクセシビリティの向上に努めているか、その努力が持続的かつ実効性のあるものであるかも評価されています。









■ウェブアクセシビリティ

ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障害者を含め、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味します。





【本学におけるウェブアクセシビリティについて】

・ウェブアクセシビリティ方針：本学公式ウェブサイトは、心身の機能や利用する環境に関係なく、誰もが快適にご利用いただけるよう、W3C勧告「WCAG 2.2」及び日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAA対応を目指します。

・対象範囲：東京工芸大学ウェブサイト( https://www.t-kougei.ac.jp/ )の配下で、可能な限り多くのページを適合させていくことを目標とします。

・目標とする適合レベル：W3C勧告「WCAG 2.2」及び日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」適合レベルAA。

・ウェブアクセシビリティ対応のために実施する活動

・ウェブアクセシビリティ関連のガイドラインの整備

・新規ページでは設計段階からの適合性の確認の実施

・第三者による主要ページに対する適合性の確認

・対応状況：(2025年5月14日現在検査結果) https://www.t-kougei.ac.jp/web_accessibility.html









■WCAG

WCAGとは、W3C(World Wide Web Consortium)と呼ばれるウェブの世界的標準化を目指す国際的な団体が作成したガイドライン。ウェブコンテンツがさまざまな障がいのある人でも利用できることを目指している。2023年には、最新版のガイドライン「WCAG2.2」が発表されている。









■東京工芸大学

1923年に創設された「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、創立当初からテクノロジーとアートを融合した教育を展開。2023年に創立100周年を迎えた。

【本学公式WebサイトURL】

https://www.t-kougei.ac.jp/









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