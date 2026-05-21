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エディオンとPreferred Networks、次世代店舗プラットフォーム「MiseMise」を活用したAI店舗ナビゲーションの実証実験を開始
「迷わず見つかる」店内マップと「違いがわかる」AI商品比較で、お客様の商品探しと店舗スタッフの接客を支援
株式会社エディオンと株式会社Preferred Networks（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡野原 大輔、以下「PFN」）は、エディオンJR尼崎駅店（兵庫県尼崎市）において、PFNが提供する次世代店舗プラットフォーム「MiseMise」を活用したAI店舗ナビゲーションの実証実験を、2026年5月26日（火）より開始いたします。
※画像はイメージです。
お客様は、ご自身のスマートフォンから自然な言葉や写真で商品を検索し、売場を店内マップ上でご確認いただけます。さらに、店頭に並んでいる商品のプライスカードなどを撮影するだけで、機能の違いをわかりやすく提示する機能もご体験いただけます。先端のAI技術とスタッフの丁寧な接客を組み合わせることで、これまで以上に便利なお買い物体験を実現します。
1. 背景
家電量販店の売場では数万点の商品を展開しており、お客様からは「豊富な品揃えの中から、お目当ての商品をすぐに見つけたい」「自分に合った商品の違いを詳しく知りたい」というお声を多くいただきます。
エディオンでは、さらなる顧客体験の向上を目指し、お客様がご自身のスマートフォンでスムーズに情報を取得できる体制を構築します。
また、AIによる迅速な情報提示を店舗スタッフの接客に活かすことで、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添った最適なご提案に、より一層注力できる環境の実現を目指します。
2. 実証実験で提供する主な機能
（1）売場検索 ／ 店内マップ 【主要機能】
PFN独自の3D空間スキャン技術で自動構築した店内マップ上で、商品の場所をご確認いただけます。「電話機の電池」「掃除機の紙パック」のように、型番が分からない場合でも、普段使う言葉での「自然言語検索」、お手元の電球やインクカートリッジなどを撮影しての「画像検索」に対応しています。広い売場でも迷うことなく、目的の商品を見つけることができます。
※画像はイメージです。
（2）AI商品比較
気になる商品のプライスカードなどを撮影するだけで、複数商品のスペック（容量・省エネ性能・寸法など）を横並びで比較できます。あわせて、メーカーカタログとエディオン独自の商品資料を学習したAIが機能の違いを整理し、比較検討のポイントを分かりやすい自然な文章で提示することで、お客様の商品選びの第一歩をサポートします。
※一部対象外の商品がございます。
※画像はイメージです。
3. 活用される技術
本実証実験では、PFNがMiseMiseの開発を通じて培った技術を統合的に活用しています。
・屋内地図生成技術「MiseMap」：特殊機器でスキャンした店内データから、レイアウトと商品配置を高精度にマッピング。3D・2D・2.5Dの表示形式に対応した、直感的に操作できる店内マップを実現します。
・大規模言語モデル（LLM）：自然言語検索・画像検索の解釈、および商品比較サマリーの生成に活用しています。
・現場起点のUI設計：ご来店のお客様・店舗スタッフがスムーズに操作できるよう、最小ステップで目的の情報が表示されるインターフェースを採用しています。
4. 実証実験の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2946/135095/135095_web_1.png
5. 今後の展開
両社は本実証実験で得られた知見をもとに、対象売場・対象店舗の拡大や機能拡充を検討してまいります。また、PFNはMiseMiseプラットフォームを通じて、幅広い小売業態への展開を目指してまいります。
■MiseMiseについて
MiseMiseは、PFNが開発する次世代店舗プラットフォームです。店頭業務支援自律移動ロボット「Misebo」やAI運用アプリ群を通じて、店舗をまるごとデータ化し、現場オペレーションを一気通貫で支援します。フィジカルAIを軸に、ロボティクスとAIアプリケーションを融合することで、小売現場の省力化・自律化を推進しています。
製品サイト：https://www.misemise.ai/
【株式会社エディオン 会社概要】
会社名：株式会社エディオン
本社所在地：大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル
代表者：代表取締役社長執行役員 COO 郄橋 浩三
URL：https://www.edion.co.jp/
【株式会社Preferred Networks 会社概要】
会社名：株式会社Preferred Networks
本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル3階
代表者：代表取締役社長 岡野原大輔
設立：2014年3月
URL：https://preferred.jp/
PFNは、生成AI基盤モデルからスーパーコンピュータ、半導体まで、AI技術のバリューチェーンを垂直統合することで、ソフトウェアとハードウェアを高度に融合したソリューション・製品を開発し、様々な産業領域で事業化しています。
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社エディオン IR広報部 電話番号06-6202-6016
株式会社Preferred Networks 広報 坂口・秋山 https://www.preferred.jp/ja/contact
関連リンク
株式会社Preferred Networks
https://preferred.jp/
MiseMise 製品サイト
https://www.misemise.ai/
株式会社エディオンと株式会社Preferred Networks（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡野原 大輔、以下「PFN」）は、エディオンJR尼崎駅店（兵庫県尼崎市）において、PFNが提供する次世代店舗プラットフォーム「MiseMise」を活用したAI店舗ナビゲーションの実証実験を、2026年5月26日（火）より開始いたします。
※画像はイメージです。
お客様は、ご自身のスマートフォンから自然な言葉や写真で商品を検索し、売場を店内マップ上でご確認いただけます。さらに、店頭に並んでいる商品のプライスカードなどを撮影するだけで、機能の違いをわかりやすく提示する機能もご体験いただけます。先端のAI技術とスタッフの丁寧な接客を組み合わせることで、これまで以上に便利なお買い物体験を実現します。
1. 背景
家電量販店の売場では数万点の商品を展開しており、お客様からは「豊富な品揃えの中から、お目当ての商品をすぐに見つけたい」「自分に合った商品の違いを詳しく知りたい」というお声を多くいただきます。
エディオンでは、さらなる顧客体験の向上を目指し、お客様がご自身のスマートフォンでスムーズに情報を取得できる体制を構築します。
また、AIによる迅速な情報提示を店舗スタッフの接客に活かすことで、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添った最適なご提案に、より一層注力できる環境の実現を目指します。
2. 実証実験で提供する主な機能
（1）売場検索 ／ 店内マップ 【主要機能】
PFN独自の3D空間スキャン技術で自動構築した店内マップ上で、商品の場所をご確認いただけます。「電話機の電池」「掃除機の紙パック」のように、型番が分からない場合でも、普段使う言葉での「自然言語検索」、お手元の電球やインクカートリッジなどを撮影しての「画像検索」に対応しています。広い売場でも迷うことなく、目的の商品を見つけることができます。
※画像はイメージです。
（2）AI商品比較
気になる商品のプライスカードなどを撮影するだけで、複数商品のスペック（容量・省エネ性能・寸法など）を横並びで比較できます。あわせて、メーカーカタログとエディオン独自の商品資料を学習したAIが機能の違いを整理し、比較検討のポイントを分かりやすい自然な文章で提示することで、お客様の商品選びの第一歩をサポートします。
※一部対象外の商品がございます。
※画像はイメージです。
3. 活用される技術
本実証実験では、PFNがMiseMiseの開発を通じて培った技術を統合的に活用しています。
・屋内地図生成技術「MiseMap」：特殊機器でスキャンした店内データから、レイアウトと商品配置を高精度にマッピング。3D・2D・2.5Dの表示形式に対応した、直感的に操作できる店内マップを実現します。
・大規模言語モデル（LLM）：自然言語検索・画像検索の解釈、および商品比較サマリーの生成に活用しています。
・現場起点のUI設計：ご来店のお客様・店舗スタッフがスムーズに操作できるよう、最小ステップで目的の情報が表示されるインターフェースを採用しています。
4. 実証実験の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2946/135095/135095_web_1.png
5. 今後の展開
両社は本実証実験で得られた知見をもとに、対象売場・対象店舗の拡大や機能拡充を検討してまいります。また、PFNはMiseMiseプラットフォームを通じて、幅広い小売業態への展開を目指してまいります。
■MiseMiseについて
MiseMiseは、PFNが開発する次世代店舗プラットフォームです。店頭業務支援自律移動ロボット「Misebo」やAI運用アプリ群を通じて、店舗をまるごとデータ化し、現場オペレーションを一気通貫で支援します。フィジカルAIを軸に、ロボティクスとAIアプリケーションを融合することで、小売現場の省力化・自律化を推進しています。
製品サイト：https://www.misemise.ai/
【株式会社エディオン 会社概要】
会社名：株式会社エディオン
本社所在地：大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル
代表者：代表取締役社長執行役員 COO 郄橋 浩三
URL：https://www.edion.co.jp/
【株式会社Preferred Networks 会社概要】
会社名：株式会社Preferred Networks
本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル3階
代表者：代表取締役社長 岡野原大輔
設立：2014年3月
URL：https://preferred.jp/
PFNは、生成AI基盤モデルからスーパーコンピュータ、半導体まで、AI技術のバリューチェーンを垂直統合することで、ソフトウェアとハードウェアを高度に融合したソリューション・製品を開発し、様々な産業領域で事業化しています。
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社エディオン IR広報部 電話番号06-6202-6016
株式会社Preferred Networks 広報 坂口・秋山 https://www.preferred.jp/ja/contact
関連リンク
株式会社Preferred Networks
https://preferred.jp/
MiseMise 製品サイト
https://www.misemise.ai/