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スマートニュース、2026年第2弾「クーポン祭」を5月26日（火）より開催！
コンビニ大手3社が初の勢ぞろい、「Rocket Now（ロケットナウ）」と「眼鏡市場」が初登場
世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生）は、ニュースアプリ「SmartNews」において、2026年5月26日（火）より期間限定の「クーポン祭」を開催いたします。本キャンペーンでは、人気ブランドの無料引換券や最大50%OFFの割引クーポンのほか、10種類以上のポイントに交換可能なスマニューポイントの抽選などを実施します。
今回の「クーポン祭」は、総計1,000万本以上の当選数を用意し、セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートのコンビニエンスストア大手3社が初めて揃って参加します。そのほか、ケンタッキーフライドチキン、Coke ON®対応自販機、今回初登場となるフードデリバリーサービスのRocket Now（ロケットナウ）や眼鏡市場など、計10ブランド以上のサービスをラインナップしました。
また、3月開催時に好評を得たQoo10のクーポンや人気スキンケアブランドが再登場します。今回はスキンケアに加え、新たにヘアケアブランドSILK THE RICH（シルクザリッチ）とDAMAGE HERO（ダメージヒーロー）も参加し、ラインナップを強化しています。
【抽選】毎日挑戦！豪華ブランドの無料引換券＆割引クーポン
期間中、SmartNewsアプリ内の「クーポンチャンネル」から毎日抽選に参加いただけます。
スマニューポイント
国内の主要な10以上のポイント・リワードサービスに交換できる「スマニューポイント」を抽選でプレゼント
セブン‐イレブン
セブンプレミアム 蒙古タンメン中本 辛旨味噌
セブンカフェ 焦がしバター香るくちどけ しっとりフィナンシェ
アサヒ モンスター 355ml 2種類から1つ（エナジー・パイプラインパンチ）
明治プロビオヨーグルト R-1 ドリンクタイプ112g または ドリンクタイプ低糖・低カロリー112g いずれか1つ
ローソン
【お持ち帰り限定】雪見だいふく（税込194円）無料引換券
【お持ち帰り限定】ハーゲンダッツ対象7種いずれか1つ（税込373円）無料引換券
ファミリーマート
クリームたっぷり！ダブルシュー
クリスピーチキン（プレーン）
ケンタッキーフライドチキン
オリジナルチキン10ピースバーレル
Coke ON®対応自販機
Coke ON®ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）
Qoo10
カートクーポン15%OFF（最大1,000円引き）
Rocket Now（ロケットナウ）
誰でも使える300円割引クーポン
眼鏡市場
使い捨て1DAY（30枚入り）、2WEEKコンタクト 半額（※2箱まで）
眼鏡市場オリジナル1DAYコンタクト2日分無料
Fleuri（フルリ）
クリアゲルクレンズ（AR：ピンク / AC：水色）お好きな方1本 30%OFF
SILK THE RICH（シルクザリッチ）
シャンプー・トリートメント・ヘアオイル3点セット 25%OFF ＋ 巾着バッグ
【全員プレゼント】もれなくもらえる！おトクな限定クーポン
抽選の結果に関わらず、期間中すべてのユーザーが利用可能なクーポンです（※1）。
Qoo10
medicube（メディキューブ）、Anua（アヌア）、VT（ブイティー）、d’Alba（ダルバ）、DAMAGE HERO（ダメージヒーロー）の公式ショップで使えるSmartNews限定クーポン
Rocket Now（ロケットナウ）
[新規登録ユーザー] 最大4,000円分のクーポンセット（※2）
眼鏡市場
使い捨て1DAY（30枚入り）、2WEEKコンタクト 30％OFF（※6箱まで）
ケア用品クリアケア480ml 2本セット 2,880円
※1 ブランドごとに割引率、利用上限、および適用条件が異なります。詳細はSmartNewsアプリ内のクーポン利用規約をご覧ください。
※2 ブランド（Rocket Now（ロケットナウ）等）により、新規登録ユーザーと既存ユーザーで特典内容が異なります。
キャンペーン概要
期間：2026年5月26日（火）11:00 〜 6月27日（土）23:59
参加方法： SmartNewsアプリの「クーポンチャンネル」へアクセス。対象バナーをタップして抽選に参加、またはクーポンを取得してください。詳細は、各ブランドの規約をご覧ください。
対象ブランド： Qoo10、ケンタッキーフライドチキン、Coke ON®対応自販機、SILK THE RICH、セブン‐イレブン、ファミリーマート、Fleuri、眼鏡市場、ローソン、Rocket Now（ロケットナウ）（五十音順）
特設サイト： https://lp.smartnews.com/coupon_event/202605/announcement.html
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。 https://about.smartnews.com/ja/
本件に関するお問合わせ先
スマートニュース株式会社 広報（桝井）pr_jp@smartnews.com
関連リンク
特設サイト
https://lp.smartnews.com/coupon_event/202605/announcement.html
世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生）は、ニュースアプリ「SmartNews」において、2026年5月26日（火）より期間限定の「クーポン祭」を開催いたします。本キャンペーンでは、人気ブランドの無料引換券や最大50%OFFの割引クーポンのほか、10種類以上のポイントに交換可能なスマニューポイントの抽選などを実施します。
今回の「クーポン祭」は、総計1,000万本以上の当選数を用意し、セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートのコンビニエンスストア大手3社が初めて揃って参加します。そのほか、ケンタッキーフライドチキン、Coke ON®対応自販機、今回初登場となるフードデリバリーサービスのRocket Now（ロケットナウ）や眼鏡市場など、計10ブランド以上のサービスをラインナップしました。
また、3月開催時に好評を得たQoo10のクーポンや人気スキンケアブランドが再登場します。今回はスキンケアに加え、新たにヘアケアブランドSILK THE RICH（シルクザリッチ）とDAMAGE HERO（ダメージヒーロー）も参加し、ラインナップを強化しています。
【抽選】毎日挑戦！豪華ブランドの無料引換券＆割引クーポン
期間中、SmartNewsアプリ内の「クーポンチャンネル」から毎日抽選に参加いただけます。
スマニューポイント
国内の主要な10以上のポイント・リワードサービスに交換できる「スマニューポイント」を抽選でプレゼント
セブン‐イレブン
セブンプレミアム 蒙古タンメン中本 辛旨味噌
セブンカフェ 焦がしバター香るくちどけ しっとりフィナンシェ
アサヒ モンスター 355ml 2種類から1つ（エナジー・パイプラインパンチ）
明治プロビオヨーグルト R-1 ドリンクタイプ112g または ドリンクタイプ低糖・低カロリー112g いずれか1つ
ローソン
【お持ち帰り限定】雪見だいふく（税込194円）無料引換券
【お持ち帰り限定】ハーゲンダッツ対象7種いずれか1つ（税込373円）無料引換券
ファミリーマート
クリームたっぷり！ダブルシュー
クリスピーチキン（プレーン）
ケンタッキーフライドチキン
オリジナルチキン10ピースバーレル
Coke ON®対応自販機
Coke ON®ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）
Qoo10
カートクーポン15%OFF（最大1,000円引き）
Rocket Now（ロケットナウ）
誰でも使える300円割引クーポン
眼鏡市場
使い捨て1DAY（30枚入り）、2WEEKコンタクト 半額（※2箱まで）
眼鏡市場オリジナル1DAYコンタクト2日分無料
Fleuri（フルリ）
クリアゲルクレンズ（AR：ピンク / AC：水色）お好きな方1本 30%OFF
SILK THE RICH（シルクザリッチ）
シャンプー・トリートメント・ヘアオイル3点セット 25%OFF ＋ 巾着バッグ
【全員プレゼント】もれなくもらえる！おトクな限定クーポン
抽選の結果に関わらず、期間中すべてのユーザーが利用可能なクーポンです（※1）。
Qoo10
medicube（メディキューブ）、Anua（アヌア）、VT（ブイティー）、d’Alba（ダルバ）、DAMAGE HERO（ダメージヒーロー）の公式ショップで使えるSmartNews限定クーポン
Rocket Now（ロケットナウ）
[新規登録ユーザー] 最大4,000円分のクーポンセット（※2）
眼鏡市場
使い捨て1DAY（30枚入り）、2WEEKコンタクト 30％OFF（※6箱まで）
ケア用品クリアケア480ml 2本セット 2,880円
※1 ブランドごとに割引率、利用上限、および適用条件が異なります。詳細はSmartNewsアプリ内のクーポン利用規約をご覧ください。
※2 ブランド（Rocket Now（ロケットナウ）等）により、新規登録ユーザーと既存ユーザーで特典内容が異なります。
キャンペーン概要
期間：2026年5月26日（火）11:00 〜 6月27日（土）23:59
参加方法： SmartNewsアプリの「クーポンチャンネル」へアクセス。対象バナーをタップして抽選に参加、またはクーポンを取得してください。詳細は、各ブランドの規約をご覧ください。
対象ブランド： Qoo10、ケンタッキーフライドチキン、Coke ON®対応自販機、SILK THE RICH、セブン‐イレブン、ファミリーマート、Fleuri、眼鏡市場、ローソン、Rocket Now（ロケットナウ）（五十音順）
特設サイト： https://lp.smartnews.com/coupon_event/202605/announcement.html
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。 https://about.smartnews.com/ja/
本件に関するお問合わせ先
スマートニュース株式会社 広報（桝井）pr_jp@smartnews.com
関連リンク
特設サイト
https://lp.smartnews.com/coupon_event/202605/announcement.html