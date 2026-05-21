自動運転列車市場、スマート鉄道インフラ投資拡大を背景に2030年までに年平均成長率7%で160億ドル超へ

自動運転列車市場、スマート鉄道インフラ投資拡大を背景に2030年までに年平均成長率7%で160億ドル超へ