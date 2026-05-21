世界の海産物需要の高まりに牽引され、養殖市場は2034年までに1億2330万トンに達すると予測
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養殖市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「養殖市場：魚種、環境、流通チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、世界の養殖市場は2025年に8,610万トンに達し、2034年には1億2,330万トンに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.07%です。アジア太平洋地域が世界の養殖生産量の約92%を占め、中国、インド、ベトナム、インドネシア、バングラデシュが市場を牽引しています。淡水魚は、アジア太平洋地域全体で広く養殖されていることと、急速に増加する同地域の人口のタンパク質需要を満たす上で重要な役割を果たしていることから、魚種別で最大のセグメントとなっています。淡水環境が生産環境セグメントをリードしており、従来の小売店やスーパーマーケットは、世界的に養殖製品の主要な流通チャネルとなっています。
養殖とは、淡水、海水、汽水域において、魚類、軟体動物、甲殻類、水生植物などの水生生物を管理された環境で養殖・収穫することを指します。養殖は世界で最も急速に成長している食料生産分野であり、天然漁業が持続可能な限界に近づくにつれ、世界の食料安全保障においてますます中心的な役割を担うようになっています。この市場を牽引しているのは、高品質でオメガ3脂肪酸を豊富に含むタンパク質源としてのシーフードに対する世界的な需要の高まり、天然魚資源の減少により政府や食品企業が養殖による代替策への投資を迫られていること、そしてAIを活用した自動給餌システム、閉鎖型循環式養殖システム（RAS）、遺伝子改良など、環境負荷を低減しながら養殖生産性を大幅に向上させる技術革新の加速です。
さらに、認証を受けた持続可能な養殖方法の普及、地理的制約や生物安全保障上の制約によってこれまで制限されていた市場における陸上型循環式養殖システム（RAS）施設の拡大、そして天然魚粉への依存度を低減する昆虫タンパク質や代替飼料原料の統合の進展によって、市場は形成されつつある。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/aquaculture-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 世界的な水産物需要の高まりと食料安全保障上の必要性
世界的な人口増加、発展途上国における所得の上昇、そして栄養価の高いタンパク源としての魚介類の認知度の高まりは、世界の魚介類供給に持続的な需要圧力を生み出しており、天然漁業だけでは持続的に需要を満たすことができないため、養殖の拡大は世界の食料安全保障における優先事項となっています。アジア、アフリカ、ラテンアメリカでは、中間層の拡大に伴い、食生活が動物性タンパク質、特に赤身肉に代わる低脂肪でオメガ3脂肪酸が豊富な魚介類へとシフトしており、一人当たりの魚介類消費量は急速に増加しています。FAOのデータによると、現在、世界の魚介類消費量の50%以上が養殖によって供給されており、天然漁獲量が停滞するにつれて、この割合は予測期間中に大幅に増加すると予想されています。主要な魚介類消費国の政府は、持続可能な養殖を長期的な国家食料安全保障戦略の不可欠な要素として認識し、養殖インフラの開発、研究、生物安全保障の枠組みに積極的に投資しています。
2. 技術革新とAIを活用した農業経営
人工知能、IoTセンサー、水中画像システム、精密給餌管理技術の商業養殖事業への急速な統合は、養殖場の生産性を変革し、環境への影響を軽減し、魚種や地域を問わず養殖の経済的実現可能性を劇的に向上させています。AI搭載の自動給餌システムは、水中カメラからのデータを処理する機械学習アルゴリズムによって分析された魚のリアルタイムの行動と食欲シグナルに基づいて、正確な量の餌を供給します。これにより、水質悪化の主な原因であり、ほとんどの養殖システムで最大の運用コストとなっている過剰給餌が排除されます。Mowiがウミジラミのリスクと栄養塩の排出を減らすように設計された密閉型サケ養殖ケージを導入したことは、大手生産者による技術投資が、動物福祉の向上と、ノルウェー、カナダ、チリ、スコットランドなどの主要生産市場で規制枠組みをますます形成している環境コンプライアンス圧力への対応を同時に実現している好例です。
養殖市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「養殖市場：魚種、環境、流通チャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、世界の養殖市場は2025年に8,610万トンに達し、2034年には1億2,330万トンに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.07%です。アジア太平洋地域が世界の養殖生産量の約92%を占め、中国、インド、ベトナム、インドネシア、バングラデシュが市場を牽引しています。淡水魚は、アジア太平洋地域全体で広く養殖されていることと、急速に増加する同地域の人口のタンパク質需要を満たす上で重要な役割を果たしていることから、魚種別で最大のセグメントとなっています。淡水環境が生産環境セグメントをリードしており、従来の小売店やスーパーマーケットは、世界的に養殖製品の主要な流通チャネルとなっています。
養殖とは、淡水、海水、汽水域において、魚類、軟体動物、甲殻類、水生植物などの水生生物を管理された環境で養殖・収穫することを指します。養殖は世界で最も急速に成長している食料生産分野であり、天然漁業が持続可能な限界に近づくにつれ、世界の食料安全保障においてますます中心的な役割を担うようになっています。この市場を牽引しているのは、高品質でオメガ3脂肪酸を豊富に含むタンパク質源としてのシーフードに対する世界的な需要の高まり、天然魚資源の減少により政府や食品企業が養殖による代替策への投資を迫られていること、そしてAIを活用した自動給餌システム、閉鎖型循環式養殖システム（RAS）、遺伝子改良など、環境負荷を低減しながら養殖生産性を大幅に向上させる技術革新の加速です。
さらに、認証を受けた持続可能な養殖方法の普及、地理的制約や生物安全保障上の制約によってこれまで制限されていた市場における陸上型循環式養殖システム（RAS）施設の拡大、そして天然魚粉への依存度を低減する昆虫タンパク質や代替飼料原料の統合の進展によって、市場は形成されつつある。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/aquaculture-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 世界的な水産物需要の高まりと食料安全保障上の必要性
世界的な人口増加、発展途上国における所得の上昇、そして栄養価の高いタンパク源としての魚介類の認知度の高まりは、世界の魚介類供給に持続的な需要圧力を生み出しており、天然漁業だけでは持続的に需要を満たすことができないため、養殖の拡大は世界の食料安全保障における優先事項となっています。アジア、アフリカ、ラテンアメリカでは、中間層の拡大に伴い、食生活が動物性タンパク質、特に赤身肉に代わる低脂肪でオメガ3脂肪酸が豊富な魚介類へとシフトしており、一人当たりの魚介類消費量は急速に増加しています。FAOのデータによると、現在、世界の魚介類消費量の50%以上が養殖によって供給されており、天然漁獲量が停滞するにつれて、この割合は予測期間中に大幅に増加すると予想されています。主要な魚介類消費国の政府は、持続可能な養殖を長期的な国家食料安全保障戦略の不可欠な要素として認識し、養殖インフラの開発、研究、生物安全保障の枠組みに積極的に投資しています。
2. 技術革新とAIを活用した農業経営
人工知能、IoTセンサー、水中画像システム、精密給餌管理技術の商業養殖事業への急速な統合は、養殖場の生産性を変革し、環境への影響を軽減し、魚種や地域を問わず養殖の経済的実現可能性を劇的に向上させています。AI搭載の自動給餌システムは、水中カメラからのデータを処理する機械学習アルゴリズムによって分析された魚のリアルタイムの行動と食欲シグナルに基づいて、正確な量の餌を供給します。これにより、水質悪化の主な原因であり、ほとんどの養殖システムで最大の運用コストとなっている過剰給餌が排除されます。Mowiがウミジラミのリスクと栄養塩の排出を減らすように設計された密閉型サケ養殖ケージを導入したことは、大手生産者による技術投資が、動物福祉の向上と、ノルウェー、カナダ、チリ、スコットランドなどの主要生産市場で規制枠組みをますます形成している環境コンプライアンス圧力への対応を同時に実現している好例です。