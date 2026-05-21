【21LIVE】5月21日（木）『星に願いをこめて』スタート！「ふたご座」ギフトを集めて、公式バナー出演権＆配信スコア最大30％アップのチャンスをつかもう☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月21日（木）より『星に願いをこめて』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349475/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼「ふたご座」ギフトを集めよう／
ランキングに挑戦して、豪華プライズをゲット！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、5月21日（木）から6月21日（日）の期間、『星に願いをこめて』を開催します。
今回の星座は、軽やかなフットワークで人気者の「ふたご座」☆彡
イベント期間中は、「ふたご座」ギフトの獲得数に応じてランキングが決定し、上位入賞を目指せます。
TOP10にランクインすると、翌月の配信スコアが最大30％アップ！
さらに、ボーダー達成で21LIVE限定の「星座バッジ」や、TOP3入賞者には翌月の「公式バナー出演権」など、豪華特典をご用意しています。
この機会にぜひチャレンジして、特別なプライズを手にしてください！
▼対象ギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349475/images/bodyimage2】
【注目のプライズ】
★スコアアップ
ランキングTOP10入賞で、6月の配信スコアが「5～30％」アップ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです。
★バッジ
「ふたご座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に「星座バッジ」をプレゼント！
└1,000個以上達成+TOP3に入賞したライバーは、王冠付きバッジにグレードアップします。
★バナー出演
TOP3に入賞で、翌月の星座イベントページのトップバナーへの出演権を進呈！
└見事1位に輝いたライバーは、トップページのスライドバナーの出演権もプレゼントします。
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☆ 【リスナー向け】星座ギフトミッション開催☆
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イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
11個のミッションを達成して「ふたご座」「ふたご座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月21日（木）～6月21日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーとなります。
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349475/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349475/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼「ふたご座」ギフトを集めよう／
ランキングに挑戦して、豪華プライズをゲット！
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21LIVEでは、5月21日（木）から6月21日（日）の期間、『星に願いをこめて』を開催します。
今回の星座は、軽やかなフットワークで人気者の「ふたご座」☆彡
イベント期間中は、「ふたご座」ギフトの獲得数に応じてランキングが決定し、上位入賞を目指せます。
TOP10にランクインすると、翌月の配信スコアが最大30％アップ！
さらに、ボーダー達成で21LIVE限定の「星座バッジ」や、TOP3入賞者には翌月の「公式バナー出演権」など、豪華特典をご用意しています。
この機会にぜひチャレンジして、特別なプライズを手にしてください！
▼対象ギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349475/images/bodyimage2】
【注目のプライズ】
★スコアアップ
ランキングTOP10入賞で、6月の配信スコアが「5～30％」アップ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです。
★バッジ
「ふたご座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に「星座バッジ」をプレゼント！
└1,000個以上達成+TOP3に入賞したライバーは、王冠付きバッジにグレードアップします。
★バナー出演
TOP3に入賞で、翌月の星座イベントページのトップバナーへの出演権を進呈！
└見事1位に輝いたライバーは、トップページのスライドバナーの出演権もプレゼントします。
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☆ 【リスナー向け】星座ギフトミッション開催☆
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イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
11個のミッションを達成して「ふたご座」「ふたご座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
5月21日（木）～6月21日（日）
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※本イベントは自動エントリーとなります。
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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