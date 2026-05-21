［開催報告］楽しく始めよう「パパと一緒に離乳食づくり」｜富山県射水市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年5月16日（土）、オダケホーム本社にて「北陸 企業主導型両親学級」の一環として、講座「パパと一緒に離乳食づくり」を開催いたしました。当日は満席となる15組の夫婦が参加し、プログラムは産前産後の養生法・赤ちゃんの抱き方の実技を行う「前半」と、専門家による離乳食づくりの講義・調理デモを行う「後半」の2部構成で実施されました。
離乳食がそろそろ始まる時期の赤ちゃんを連れた親子の参加が多く、調理方法への不安はもちろんのこと、「与えていい食材」や「食べる量」への心配の声も多く聞かれました。赤ちゃんに健やかに育ってほしいという想いから、どのパパ・ママも講師の話を熱心に聞き、学びを深める姿が印象的な時間となりました。
開催概要
日時：2026年5月16日（土）10:30～12:00
会場：オダケホーム本社
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦とその家族、生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
参加費：無料
参加人数：15組
参加者の声
離乳食を始めるにあたって、あまり肩肘を張らず、できる範囲でやっていこうと思えました。
（生後5ヶ月の赤ちゃんのママ）
子育てのサポートをいただける取り組みや環境が身近にあると、非常に心強いです。これからもご支援いただけると大変助かりますので、よろしくお願いします。
（生後6ヶ月の赤ちゃんのパパ）
こういう場を提供していただけるのは本当にありがたいです。様々な企業においてこのような取り組みが広がれば、若い世代にとって「この会社は子育てに力を入れている」ということがひと目で分かり、長く働きたいと思うきっかけにもなるのではないかと思います。
（生後6ヶ月の赤ちゃんのママ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349893/images/bodyimage1】
前半：産前産後の養生法と赤ちゃんとのふれあい
前半の講義は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート公認講師の曳田彩加が担当。赤ちゃんの月齢や発達に合わせた抱き方や、具体的なケアの方法をお伝えしました。
「首すわり前の赤ちゃんは、首を支えることがとても大切です。そして首をすわらせるには、うつ伏せをさせてあげる時間も欠かせません。頭を上げる運動を繰り返すことで、だんだんと首が座るようになります。うつ伏せによる窒息などが心配な場合は、ママやパパが両膝を立てて、その腿（もも）の上でうつ伏せにしてあげると呼吸もしやすくなるのでおすすめです」と解説。
また、赤ちゃんの体幹を鍛えお座りの安定を促す抱き方「ブランコのポーズ」や、離乳食づくりなどの家事をスムーズにこなせるようになる「おんぶ」の方法など、実際の生活シーンに合わせた多彩な抱き方を紹介し、参加者の皆様にその場で体験していただきました。講師：曳田 彩加（ひきた あやか）
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師
産前産後ケアおよびベビー向けプログラムの専門家として、富山県内を中心に数多くの両親学級を担当。親子の絆を深める具体的なアドバイスに定評がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349893/images/bodyimage2】
後半：パパと一緒に離乳食づくり
後半は特別講師として、栄養士・母子栄養士指導士・離乳食アドバイザーの岩粼安希子氏を迎え、「パパと一緒に離乳食づくり」をテーマに講義を行いました。おかゆとかぼちゃの離乳食の調理デモンストレーションを実施し、鍋での基本的な作り方から炊飯器を使った手軽な方法まで丁寧に解説。かぼちゃは冷凍品をレンジで温め、すり鉢で裏ごしするだけのペーストの作り方や、おかゆ鍋に加えるだけで仕上がる「かぼちゃスープ」の時短テクニックも紹介されました。
離乳食がそろそろ始まる時期の赤ちゃんを連れた親子の参加が多く、調理方法への不安はもちろんのこと、「与えていい食材」や「食べる量」への心配の声も多く聞かれました。赤ちゃんに健やかに育ってほしいという想いから、どのパパ・ママも講師の話を熱心に聞き、学びを深める姿が印象的な時間となりました。
開催概要
日時：2026年5月16日（土）10:30～12:00
会場：オダケホーム本社
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦とその家族、生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
参加費：無料
参加人数：15組
参加者の声
離乳食を始めるにあたって、あまり肩肘を張らず、できる範囲でやっていこうと思えました。
（生後5ヶ月の赤ちゃんのママ）
子育てのサポートをいただける取り組みや環境が身近にあると、非常に心強いです。これからもご支援いただけると大変助かりますので、よろしくお願いします。
（生後6ヶ月の赤ちゃんのパパ）
こういう場を提供していただけるのは本当にありがたいです。様々な企業においてこのような取り組みが広がれば、若い世代にとって「この会社は子育てに力を入れている」ということがひと目で分かり、長く働きたいと思うきっかけにもなるのではないかと思います。
（生後6ヶ月の赤ちゃんのママ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349893/images/bodyimage1】
前半：産前産後の養生法と赤ちゃんとのふれあい
前半の講義は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート公認講師の曳田彩加が担当。赤ちゃんの月齢や発達に合わせた抱き方や、具体的なケアの方法をお伝えしました。
「首すわり前の赤ちゃんは、首を支えることがとても大切です。そして首をすわらせるには、うつ伏せをさせてあげる時間も欠かせません。頭を上げる運動を繰り返すことで、だんだんと首が座るようになります。うつ伏せによる窒息などが心配な場合は、ママやパパが両膝を立てて、その腿（もも）の上でうつ伏せにしてあげると呼吸もしやすくなるのでおすすめです」と解説。
また、赤ちゃんの体幹を鍛えお座りの安定を促す抱き方「ブランコのポーズ」や、離乳食づくりなどの家事をスムーズにこなせるようになる「おんぶ」の方法など、実際の生活シーンに合わせた多彩な抱き方を紹介し、参加者の皆様にその場で体験していただきました。講師：曳田 彩加（ひきた あやか）
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師
産前産後ケアおよびベビー向けプログラムの専門家として、富山県内を中心に数多くの両親学級を担当。親子の絆を深める具体的なアドバイスに定評がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349893/images/bodyimage2】
後半：パパと一緒に離乳食づくり
後半は特別講師として、栄養士・母子栄養士指導士・離乳食アドバイザーの岩粼安希子氏を迎え、「パパと一緒に離乳食づくり」をテーマに講義を行いました。おかゆとかぼちゃの離乳食の調理デモンストレーションを実施し、鍋での基本的な作り方から炊飯器を使った手軽な方法まで丁寧に解説。かぼちゃは冷凍品をレンジで温め、すり鉢で裏ごしするだけのペーストの作り方や、おかゆ鍋に加えるだけで仕上がる「かぼちゃスープ」の時短テクニックも紹介されました。