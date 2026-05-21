アートホテル新潟駅前 フード30種類ドリンク50種類以上「ビアフェスタ2026」7/3より開催

アートホテル新潟駅前（所在地：新潟県新潟市中央区、総支配人：久米剛）は 2026年7月3日（金）～8月29日（土）までの金曜日・土曜日・特定日限定で、新潟駅直結のホテル内レストラン「レストラン彩巴（いろは）」にて、「ビアフェスタ2026」を開催します。約30種類の料理と50種類以上のドリンクを時間無制限で楽しめるほか、今年はシェフが目の前で切り分けるローストビーフも食べ放題でご提供します。さらに、事前予約のお客様全員に「天然まぐろのお造り」をご用意します。





■ローストビーフ食べ放題も登場、約30種類の和洋ビュッフェ

スモークサーモンのロミロミサラダ、三元豚肩ロースのロースト、県産枝豆の塩茹で、カレイの唐揚げなど、ビールと相性の良い約30種のメニューが並びます。新潟の食材も取り入れた多彩な和洋ビュッフェは、世代を問わず幅広い年代のお客様にお楽しみいただけます。今年は新たに、シェフが目の前で切り分けるライブ感あふれるローストビーフを食べ放題でご提供します。 猛暑が続く夏でも、屋内レストランの快適な空間で、涼やかな夏のひとときをお楽しみいただけます。





■50種類以上のドリンクを時間無制限で堪能

ドリンクは、「トルネード生ビール（マルエフ）」をはじめ、アサヒスーパードライやクラフトビール、新潟地酒5種類、フリージングハイボール、ビアフェスタ限定オリジナルカクテルなど、計50種以上を取り揃えました。ノンアルコールビールやソフトドリンクも充実しているため、お酒を飲む方からお子様連れのご家族まで幅広くお楽しみいただけます。お料理、ドリンクともに時間制限を設けていないため、時間を気にすることなく心ゆくまでご堪能いただけます。





■事前予約限定で「天然まぐろのお造り」をご用意

事前予約のお客様全員に、「天然まぐろのお造り」を1人1皿ご用意します。食べ放題メニューに加え、特別感のある一品を楽しめるため、事前予約がおすすめです。





【ビアフェスタ2026概要】

名称：ビアフェスタ2026

場所：アートホテル新潟駅前 4階「レストラン彩巴（いろは）」

開催日：2026年7月3日（金）～8月29日（土）の金曜日・土曜日・特定日

※特定日は、7月19日（日）となります。

※サービスデーは、8月7日（金）、8月8日（土）、8月14日（金）、8月15日（土）となります。

時間：18:00～21:00（L.O.料理20:30／ドリンク20:40）※時間制限なし

料金：

【通常】

当日予約：大人7,500円 小学生3,500円 未就学児無料

事前予約：大人7,000円 小学生3,000円 未就学児無料

【サービスデー】

当日予約：大人6,500円 小学生2,500円 未就学児無料

事前予約：大人6,000円 小学生2,000円 未就学児無料

※料金はすべて税込みです。

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

【メニュー一例】

ローストビーフ、スモークサーモンのロミロミサラダ、コールドミート盛り合わせ、イカリングフライの南蛮漬け、ミックスピザ、一口肉焼売、カレー麻婆豆腐、チキンの炭火焼き風、三元豚肩ロースのロースト、県産枝豆の塩茹で、カレイの唐揚げ、ラムタンと野菜の塩炒め、やみつき焼き餃子、ししゃものスモーク、巻き寿司2種、胡麻だれ素麺 ほか

【ドリンク一例】

トルネード生ビール（マルエフ）、アサヒスーパードライ、アサヒ冷涼辛口、プレミアムビール熟撰、クラフトビール、フリージングハイボール、角ハイボール、新潟地酒、梅酒、サワー、ワイン（赤・白）、スパークリングワイン、ビアフェスタ限定オリジナルカクテル、ノンアルコールビール各種、ソフトドリンク各種 ほか

【ご予約・お問合せ】

TEL：025-240-2117（レストラン彩巴直通）

公式ウェブサイト：https://www.art-niigata-station.com/restaurants/

■「アートホテル新潟駅前」概要





【名称】アートホテル新潟駅前

【所在地】〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-1

【アクセス】JR新潟駅の南口直結／新潟亀田インターより車で15分／新潟空港からリムジンバスで25分

【階数】地上12階建

【客室】304室／全9タイプ

【レストラン】1店舗 4階 レストラン 彩巴（いろは）

【館内施設・設備】ロビー／フロント／宴会場／会議室／コインランドリー／提携駐車場／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】TEL: 025-240-2111（代表）

公式ウェブサイト： https://www.art-niigata-station.com/

■アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





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