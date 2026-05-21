転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：大澤 陽樹)は、エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智 通勝）が運営する「エン カイシャの評判」と共同で、2026年6月5日（金）に企業の人事・採用担当者を対象とした共催セミナーを開催することをお知らせいたします。







セミナー開催の背景：求職者の半数が「一次情報」を重視する時代へ

昨今、求職者の情報収集行動は大きく変化しています。求職者の半数が「転職活動中に社員のクチコミを確認する」と回答*しており、企業が発信する情報以上に、実際に働く環境から得られるリアルな情報が志望度や意思決定に決定的な影響を与えるようになっています。

また、「人的資本経営」の重要性が高まる中、外部からの評価や組織の現状を可視化したデータを真摯に受け止め、組織改善やエンゲージメント向上に活かす姿勢が企業に求められています。

本セミナーでは、日本最大級の社員クチコミデータを持つ2社の責任者が初対談。サービス立ち上げの想いから、実際の市場データを基にした一次情報の重要性、さらには「ネガティブなフィードバック」への向き合い方まで、採用競争力を高めるための具体的なノウハウを公開します。

* エン・ジャパン「転職活動時のクチコミ閲覧」実態調査（2024年2月発表） より

本セミナーのトピックス

1. なぜ「社員の生の声」は求職者に信頼されるのか？：企業の公式発信以上に、ワーキングデータが個人のキャリア選択において影響力を持つ理由を、最新の市場データから紐解きます。

2. 人的資本経営のカギとしての「クチコミデータ」活用：単なる採用広報に留まらない、人材育成や組織改善（エンゲージメント向上）への転用ポイント。

3. ネガティブなクチコミデータへの向き合い方：耳の痛い「社員の生の声」をどう受け止め、どう組織改善のヒントにするべきか。実例を交えて解説します。

4. 【リアル開催限定・任意参加】人事交流会：セミナー終了後、参加者同士で組織課題や知見を共有できる場を用意しております。

登壇者プロフィール

オープンワーク株式会社 代表取締役社長 大澤 陽樹（おおさわ はるき）

東京大学大学院卒業後、リンクアンドモチベーション入社。中小ベンチャー企業向けの組織人事コンサルティング事業のマネジャーを経て、企画室室長に着任。新規事業の立ち上げや経営管理、人事を担当。2019年11月当社取締役副社長に就任し、2020年4月当社代表取締役社長に就任。2022年12月東証グロース市場へ上場。

エン株式会社 執行役員／商品企画室 室長 峯崎 直哉（みねざき なおや）

2012年、新卒でエンに入社。『エン転職』のコンサルティングセールスを経て、新商品や新規事業の立ち上げに従事。2017年に若手ハイキャリア向けスカウト転職サービス『AMBI（アンビ）』を立ち上げ、事業責任者を務める。その後、『ミドルの転職』やRPO事業など複数管掌し、現在は商品企画室長としてエン全体の商品統括を務める。

セミナー概要

タイトル：日本最大級の社員クチコミサービスを運営する2社が語るクチコミを活用した採用戦略

日時：2026年6月5日（金）18：30～19：15（受付開始：18：00～） ※セミナー終了後、19：20～20：00で人事交流会を実施予定（任意参加）

会場：エン株式会社 セミナールーム（東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー35F）

定員：100名

参加費：無料

持ち物：お名刺（2枚）

申込フォーム：https://ma.vorkers.com/recruiting/seminar/15 ※申込期限：2026年6月3日（水）18:00

【OpenWork について】

OpenWorkでは、実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を共有しています。企業の社員・元社員から情報を収集しているWEBサイトとしては、国内最大規模のクチコミ数と評価スコア約2,150万件が蓄積されており、ユーザー数は約805万人(2026年4月末時点)となっています。私たちは企業の労働環境をよりオープンにしジョブマーケットの透明性を高めることで、健全な雇用環境の発展に貢献するとともに、企業と個人のより良いマッチングをサポートし、一人ひとりが自分らしく生きることを応援したいと考えています。

【会社概要】

社名：オープンワーク株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39F

代表者：代表取締役 大澤 陽樹

事業内容：就職・転職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用

設立：2007年6月

証券コード：東証グロース 5139

URL：https://www.openwork.co.jp/