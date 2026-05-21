バイオ試薬分野で長年にわたり深耕してきたCloud-Cloneは、今後も肥満および代謝性疾患の研究分野に注力し、独自に開発したコア技術プラットフォームの継続的な改善、研究開発の全工程をカバーする製品体系のさらなる拡充に取り組んでまいります。世界中の研究者の皆様に、より高精度・高効率な研究ツールを提供し、代謝性疾患分野における研究の突破口とイノベーションの発展に貢献することを目指しております。









■背景

世界的に肥満は深刻な公衆衛生上の課題となっており、『ランセット』の予測によると2050年までに世界の成人の半数以上が肥満の影響を受けると見込まれています。減量薬市場は兆円規模に拡大し、GLP-1受容体作動薬などが注目を集め、肥満・代謝性疾患研究はバイオ医薬の重点分野となっています。一方、従来の減量手法や既存薬には筋肉量低下、服薬中止後のリバウンドなど臨床的課題が残り、新規標的の機構解明や高純度バイオ原料・高精度検査ツールへの需要が急増しています。加えて高級バイオ試薬は長年国際大手企業に寡占され、新規標的研究の原料供給と対応スピードに制約が生じています。





図1 AAVが媒介するGLP-1RA遺伝子の膵島β細胞における発現およびその作用機序の模式図





■研究・製品の特長

・減量研究全行程をカバーするフルチェーン製品体系

Cloud-Cloneは標的検証、シグナル経路解析、医薬スクリーニングまでを一貫してカバーする製品ラインを整備。GDF-8、GDF-15、GLP-1Rなど肥満・代謝研究のコア標的に対応した組換えタンパク質、特異的抗体、ELISAキットをラインナップしています。





・高純度バイオ原料による研究基盤を強化

同社のGDF-8組換えタンパク質はSDS-PAGE・SEC-MALSなど多重検証を経て純度95％以上を実現。減量時の筋肉減少メカニズム研究や「筋肉増強＋脂肪減少」併用療法の開発に高品質な原料を供給します。またGDF-15特異的抗体・検査キットは、食欲・エネルギー代謝調節機構の解明を支援し、二重標的医薬開発の基盤を固めます。





・27000超の検証済み抗体ライブラリで国際寡占を打破

Cloud-Cloneは27000種類以上の検証済み独自抗体ライブラリを保有し、GLP-1R、GDF-8、GDF-15など主要標的に高精度にマッチ。自社開発により高級抗体の海外寡占状況を緩和し、国内・海外の研究機関に高コストパフォーマンスな選択肢を提供します。

＊マルチ因子同時検出技術で実験効率を飛躍的に向上：独自開発のマルチ因子検出技術は、微小ビーズに特異的抗体を固定し1つのビーズで1標的を捕捉。複数ビーズ混合で1回の実験で多項目を測定可能とし、数日かかっていた工程を2時間以内に短縮、サンプル使用量を50～90％削減します。検出感度はfg/mLレベルに達し、微量発現する減量関連標的の解析にも安定した性能を発揮します。









■業界・市場状況について

世界の肥満関連研究は新規治療標的の探索とメカニズム解明が加速しています。GLP-1作動薬を中心とした減量薬開発が激化する一方、筋肉減少、リバウンドなど臨床課題を補完する新規因子・二重標的戦略が注目されています。高端バイオ試薬の供給依存、サンプル少量・多項目測定のニーズ拡大に伴い、安定供給・高純度・高感度の研究ツールへの期待が高まっています。









■Cloud-Cloneが世界の減量研究を支える

長年にわたり国際大手企業が主導してきた高級バイオ試薬分野において、Cloud-Cloneは独自のイノベーションにより技術的な突破口を切り開き、国際寡占状況を打ち破りました。同時に中国の研究者がコストパフォーマンスに優れた価格で、性能の先進的な研究ツールを利用できる環境を実現しています。現在、Cloud-Cloneの製品は国内外数千の研究室に導入され、肥満・代謝性疾患研究、心血管疾患予防・治療、感染症検査からがん研究に至るまで、幅広い分野で活用されています。セマグルチドなどの減量薬が人気を博し、新規治療標的の研究が次々と進展する潮流の中、Cloud-Cloneは一層強固な技術力と充実した製品ラインをもって、世界の減量分野における科学研究のイノベーションを後押しし、肥満という世界的な公衆衛生課題に科学界が共に立ち向かうことを支援しています。









■会社概要

商号 ： Cloud-Clone Corp.

市場 ： 非上場(米国ヒューストンに本社、中国武漢にISO認証生産拠点)

代表者 ： 李華淵(Li Huayuan)(法定代表者)

所在地 ： 本社：米国ヒューストン

生産拠点 ： 中国武漢経済技術開発区輸出加工区内

設立 ： 2009年6月16日

事業内容 ： 生命科学研究ツールの自主研究開発・製造。

タンパク質、抗体、ELISAキット、初代細胞、

マルチプレックスサイトカイン検出キットの

研究開発・提供、ならびにCROサービス。

資本金 ： 登録資本金 3,900万元人民元(約7億6,050万円相当)

URL ： https://www.cloud-clone.com/

LinkedIn ： https://www.linkedin.com/company/cloud-clone-corp/

Instagram： https://www.instagram.com/cloudclonecorp2023/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@cloudclone2026