株式会社ウィザス(大阪府大阪市、代表：生駒 富男)が運営する第一学院高等学校は、2026年5月15日に発表されたサッカー日本代表メンバーに、本校卒業生3名が選出されたことをお知らせいたします。選出されたのは、久保 建英 選手(レアル・ソシエダ)、伊藤 洋輝 選手(FCバイエルン・ミュンヘン)、後藤 啓介 選手(シント＝トロイデンVV)の3名です。





これを受け、第一学院高等学校では代表チームおよび卒業生を応援するため、6月21日(日)13時キックオフのチュニジア戦において「パブリックビューイング」を開催いたします。

当日は、四ツ谷キャンパスをメイン会場、そして伊藤選手・後藤選手の出身キャンパスである浜松キャンパスをサブ会場とし、全国からオンラインでつないで第一学院グループ一丸となり熱い声援を送ります。









パブリックビューイング開催概要





■メディア取材のご案内

当日、パブリックビューイング会場(四ツ谷キャンパス・浜松キャンパス)での取材が可能です。

選出された選手の当時の様子を知る職員へのインタビューや、在校生からのコメント取材等も個別にご相談を

承ります。





【取材可能項目】

・パブリックビューイング当日取材(四ツ谷キャンパス・浜松キャンパスでの観戦の様子・学生インタビュー)

・代表選出メンバーの第一学院高校在籍時のエピソード取材

※教職員へのインタビューおよびエピソード取材については、一部の選手のみの対応となる場合があります。

※取材を希望されるメディア様は、6月10日(水)までに、下記お問い合わせ先までご連絡いただけますよう

お願い申し上げます。









■第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)は、全国に68キャンパス(2026年5月時点)を展開。「生徒第一」「1／1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。





＜主な在校生・卒業生＞

・スポーツ：久保 建英 選手(サッカー：レアル・ソシエダ)／伊藤 洋輝 選手(サッカー：FCバイエルン・ミュンヘン)／後藤 啓介 選手(サッカー：シント＝トロイデンVV)／高井 幸大 選手(サッカー：トッテナム・ホットスパーFC)／稲場 悠介 選手(水球)／開 心那 選手(スケートボード) ほか、野球・サーフィン・テニス・スノーボード など





・芸能：Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)／ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数89.9万人)／のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)／ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数67.6万人)

URL： https://www.daiichigakuin.ed.jp/





第一学院高等学校





■株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。

社名 ： 株式会社ウィザス

代表者 ： 代表取締役社長 生駒 富男

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立 ： 1976年7月10日

資本金 ： 12億9,937万5,000円

従業員数： 正社員1,022名(2026年2月末現在)

事業内容： 総合教育サービス

URL ： https://www.with-us.co.jp