米国ユタ州のブリガム・ヤング大学(BYU)を代表する全米屈指のダンスチーム「BYU Cougarettes(クーガレッツ)」が来日し、2026年6月5日(金)、大阪・豊中市立文化芸術センター中ホールで無料公演を開催いたします。





ブリガム・ヤング大学(BYU)は、末日聖徒イエス・キリスト教会が設立・運営する米国有数の私立総合大学です。今回の来日は、日本で教会創立125周年を迎える節目に合わせた文化交流プログラムの一環として実施されます。





クーガレッツは、BYUの公式競技ダンスチームで、全米大学ダンス界を代表するトップチームとして知られ、これまで数多くの全米タイトルを獲得してきました。米国大学ダンス界最高峰の大会、2026年4月の全米大学ダンス選手権(NDA College National Championship)では、ディビジョンIAヒップホップ部門で優勝し、ジャズ部門でも3位入賞を果たしました。





2026年4月の全米大学ダンス選手権ディビジョンIAヒップホップ部門で優勝





高度なテクニックに加え、芸術性やチームワーク、観客を圧倒するエネルギーを届ける表現力でも知られ、アメリカ国内外で高い人気を集めています。

https://pam.byu.edu/performance-groups/cougarettes/





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ブリガム・ヤング大学(BYU)は、米国ユタ州プロボ市に所在し、1875年に教会指導者ブリガム・ヤングにより創立されたブリガム・ヤングアカデミーを前身に、1903年に大学としての認可を受けました。現在では3万人以上の学生が学ぶ、米国最大級の私立大学の一つとして知られています。学業だけでなく、人格形成や社会貢献教育にも力を入れている大学です。





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日本とユタ州およびブリガム・ヤングとの交流の歴史は古く、1872年には岩倉 具視率いる岩倉使節団がソルトレーク市に滞在し、教会指導者ブリガム・ヤングと会見した記録も残されています。今回の来日は、そのような歴史的交流の流れを現代へとつなぐ文化交流イベントとしても位置づけられています。





さらに、来日期間中には、新潟を拠点として世界で活動するダンスチーム「CHIBIUNITY」との日米コラボレーションイベントも開催予定です。アメリカと日本の若者たちが、ダンスを通じて友情や創造性を共有する機会となります。





ブリガム・ヤング大学キャンパス





【大阪公演概要】

■公演名

ブリガム・ヤング大学クーガレッツ(BYU Cougarettes) 大阪公演

■日時

2026年6月5日(金)

開場18:30／開演19:00

■会場

豊中市立文化芸術センター 中ホール(大阪府豊中市曽根東町3-7-2)

■入場料

無料

■主催

ブリガム・ヤング大学クーガレッツ日本公演実行委員会

■お問い合わせ

Mail： byucgrts@gmail.com





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【関連イベント】

CHIBIUNITY × Cougarettes 日米コラボレーションステージ(主催：CHIBIUNITY)

■日時

2026年5月30日(土) 14:30～16:00

■会場

新潟市江南区文化会館 音楽演劇ホール

■内容

BYU Cougarettesメンバー約25名と、日本の若者ダンサーによる特別コラボレーションステージを実施いたします。

詳細およびお問い合わせは下記CHIBIUNITYサイトまで。

https://share.google/Lw9s1PaITHGbaBd2b





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【お問い合わせ】

Mail： byucgrts@gmail.com