FORTUNA Tokyo（フォーチュナトウキョウ）は、京都の織り生地を使用した限定キャップ「京織ストライプキャップ 帽子 チェーン付き」を発売いたします。 本アイテムは、もともとデザイナー自身の私物として制作された特別な一点。 FORTUNA Tokyoのアトリエでは、バッグや小物の開発時に、まず試作品を手作業で制作する工程を大切にしています。 普段から帽子を愛用していたデザイナーが、バッグの試作品開発時に生まれた残布を用いて制作したことがきっかけとなり、この度、数量限定で販売することとなりました。 織りによる立体感のあるストライプ生地にチェーンディテールを組み合わせ、クラシックなキャップに現代的なエッセンスをプラス。 カジュアルでありながら、ジャケットスタイルにも自然に馴染むデザインに仕上げています。 また、FORTUNA Tokyoの京織マトラッセバッグと合わせたスタイリングもInstagram上で注目を集めており、インフルエンサーによる着用投稿が広がっています。 本商品はFORTUNA Tokyo公式オンラインストアに加え、渋谷西武内のセレクトショップ CHOOSEBASE SHIBUYA でも販売いたします。 FORTUNA Tokyoは、日本の美意識を現代的なデザインへ落とし込み、日常に自然と溶け込むプロダクトを提案しています。 また、ユニセックス仕様のため、女性だけでなく男性にもご着用いただけます。 【商品概要】 商品名：京織ストライプキャップ 帽子 チェーン付き ＜ユニセックス＞ 素材：ポリエステル100% ヘッドサイズ：56～60cm対応 【販売】 ・FORTUNA Tokyo公式オンラインストア https://shop.fortunatokyo.com/?pid=191540979 ・CHOOSEBASE SHIBUYA（チューズベースシブヤ） 東京都渋谷区宇田川町２１－１ パーキング館 1階 西武渋谷店 営業時間: 11時~21時 ■ FORTUNA Tokyo について FORTUNA Tokyo は、1200年以上の歴史を誇る日本の伝統工芸を現代に継承・発展させることをミッションとする国産ラグジュアリーブランドです。西陣織・丹後ちりめん・京織をはじめとする日本固有の技と美意識を礎に、伝統とトレンドを高次元で融合させた"和モダン・クラシック"を体現するコレクションを展開。メンズウェアからレディーズバッグまで、幅広いラインナップを世界へ発信しています。 2017年10月には東京コレクションに参加し、2018SS コレクション「SAMURAI REPRISE」を発表。和のファッションとアートが渾然一体となったランウェイショーは、国内外から高い評価を受けました。 2019年9月には世界最高峰のファッションの祭典、ニューヨーク・ファッション・ウィークに初参加。コレクション「2020SS SAMURAI HISTORY」をショーのオープニングという栄誉ある舞台で披露し、その模様とデザイナー・インタビューは「ファッション通信」でも放映されるなど、国内外のメディアから多大な注目を集めました。 また、ブルーノ・マーズやマライア・キャリーら世界的スターを手がけてきた２人の LA のトップスタイリストの目に留まり、全米アルバムチャート1位を獲得したシンガーソングライターのオマリオン、歌手のボビー・ブラウン、レコードプロデューサーの B・ハワード（ブランドン・ハワード）など、錚々たるアーティストたちに着用されました。ハリウッドセレブの間でも人気を誇る、日本が世界に誇る注目の和モダンなブランドです。 ▶ ボビー・ブラウン 着用投稿：https://www.instagram.com/p/CR8YWwdHdTt/ ▶ オマリオン 着用投稿：www.instagram.com/p/CIQ8DpbHa5U/ ▶ B・ハワード（ブランドン・ハワード） 着用投稿：www.instagram.com/p/B8OI7AMnsT6 【FORTUNA Tokyo 公式SNS/WEBサイト】 公式ホームページ：https://fortunatokyo.com 公式オンラインショップ：https://shop.fortunatokyo.com Instagram：https://www.instagram.com/fortunatokyo Youtube：https://www.youtube.com/@fortunatokyochannel43 X（Twitter）：https://twitter.com/fortunatokyo Facebook：https://www.facebook.com/fortunatokyo 運営元： 株式会社 Beat Communication 代表者： 代表取締役 村井 亮 設 立： 2004年1月6日 資本金： 3400万円 所在地： 東京都港区赤坂８-５-２８ AXIA青山 906 メディア問い合わせ：Tel: 03-6721-0658

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