経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、不動産業向けの会計システム「Fit to Standard」導入サービスの提供を開始します。本サービスは、業務とシステムの両面から改革を支援し、導入期間と運用コストの最適化を実現します。

サービス開始の背景

昨今、不動産業界においては、複数事業の並立や複雑な会計処理への対応により、会計システムの複雑化が進んでいます。業務要件を個別機能に落とし込む手法では、アドオン・カスタマイズの増大、バージョンアップコストの負担増、システム全体のコストの増加といった課題が顕在化しています。 こうした背景から、近年では製品の標準機能を最大限に活用し、業務を標準化する「Fit to Standard」のアプローチが求められています。 BBSはこれまで不動産業向けに会計システムを導入してきたノウハウを活かし、標準導入を前提とした本サービスの提供を開始いたしました。

「Fit to Standard」サービス概要

本サービスは、業務と会計システム（パッケージ）の両方を熟知するBBSだからこそ実現できる、標準機能を最大限に活かした「Fit to Standard」型の導入サービスです。 安易にアドオン・カスタマイズを行わず、標準機能を最大限活用することで、業務標準化と効率化を同時に実現します。

サービスの特長

1. 不動産業に特化した導入実績によるノウハウの蓄積 BBSはこれまで多くの不動産業向け会計システム導入を手がけており、各事業特有の会計処理に対応した豊富な知見を活かした提案が可能です。過去プロジェクトにおける対応事例などの情報を提供しながら実現方法を検討します。 2. 標準導入を実現するためのシステム運用提案 アドオン・カスタマイズ対応に依存せず、標準機能の活用を前提とした業務設計を行うことで、持続可能なシステム運用を実現します。 3. 実績のあるプロジェクト体制 不動産業の会計システム導入経験を持つメンバーがプロジェクトに参画し、実行力のある導入支援を提供します。

BBSは今後も、業務改革とシステム導入を一体で支援するサービスを拡充し、企業の課題解決と競争力強化に貢献してまいります。

サービスのご紹介やお問い合わせ

◆【不動産業向け】会計システムFit to Standard導入サービス https://www.bbs.co.jp/product/fittostandard/

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/） 代表者：代表取締役社長 小宮 一浩 設立：1967年８月26日 所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F 事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

本件に関するお問い合わせ

◆製品に関するお問い合わせ ソリューション営業本部 柴田 TEL：03-3507-1310 ◆プレスリリース全般に関するお問い合わせ コーポレートブランディング部 石橋 TEL：03-3507-1305 E-MAIL：bbs_pr@bbs.co.jp