1. 発表の要旨

常陸国出雲大社は、このたび「ソニー神社事案」に関し、これまでの経緯、関係先への照会状況、ならびにOHCHR(国連人権高等弁務官事務所)特別手続への情報提供に関する事実関係を公表いたします。

あわせて、宗教的継承を絶やさないために進めてきた再建・継承プロジェクトの到達点として、令和8年5月7日、天乃鳥舟神社が無事竣功し、竣功祭を執り行ったことをご報告いたします。

本リリースは、「ソニー神社事案」に関する説明と、これを受けて進めてきた継承・再建プロジェクトの成果報告を、相互に混同しないよう整理して公表するものです。









2. 案件整理(重要)

本件の正式な案件名は「ソニー神社事案」です。ここでいう「ソニー神社事案」とは、かつて存在したソニー神社に関する誓約、宗教的継承、社殿の撤去・解体、祭祀の継続性、ならびに聖物返還等に関する一連の問題を指します。

一方、天乃鳥舟神社は「ソニー神社事案」そのものではありません。天乃鳥舟神社は、誓約侵害後に宗教的継承を絶やさないため進められた、別個の再建・継承プロジェクトの到達点として位置付けられるものです。

したがって、本リリースでは、「ソニー神社事案」と「天乃鳥舟神社竣功」を明確に区別したうえで、前者を問題の説明、後者を継承プロジェクトの成果報告として記載します。









3. ソニー神社事案の概要

当大社の整理によれば、ソニー神社事案は主として以下の要素から成り立っています。

・宗教的誓約と祭祀継承に関する問題

・社殿の撤去・解体が宗教的継承の継続性へ及ぼした影響

・聖物返還等の問題

・信教の自由および宗教的実践の継続性という観点からの公益性





〈参考画像1：かつてのソニー神社〉

かつてのソニー神社の外観

※本画像はソニー神社事案に関する旧ソニー神社の写真です。天乃鳥舟神社の写真ではありません。









4. OHCHR特別手続への情報提供について

当大社は、本件について、OHCHR特別手続に対して情報提供を行いました。

ここでいう特別手続は、国連人権理事会に関連する独立専門家等による制度であり、個別の申立て、照会、当事者への連絡、情報整理などを含み得る仕組みです。

したがって、今回の情報提供は、国連またはOHCHRが本件について法的判断や違法認定を行ったことを意味するものではありません。

当大社としては、断定的な表現を避けつつ、資料と経緯に基づき慎重に説明を行う立場です。









5. 関係先への照会について

当大社は、本件に関し、関係先に対して事実確認と見解照会を行ってまいりました。

その一環として、ソニーグループ株式会社に対して書面による照会を行い、令和8年5月18日午後5時を期限として回答を求めました。

当大社が確認した限り、同期限までに書面回答は到達しておりません。

そのため現時点で確認できる資料、経緯および当大社の見解に基づき、本件を公表することといたしました。









6. 継承・再建プロジェクトの到達点としての天乃鳥舟神社竣功

当大社は、宗教的継承を絶やさないための具体的な取り組みとして、再建・継承プロジェクトを進めてまいりました。

その結果、令和8年5月7日、天乃鳥舟神社は無事竣功し、竣功祭を執り行うことができました。

この竣功は、「ソニー神社事案」とは別案件としての成果報告である一方、宗教的継承を実際に次代へつないだという意味で、継承プロジェクトが成功裡に一つの節目を迎えたことを示すものです。

したがって、本リリースでは、OHCHR特別手続への情報提供によって問題の所在を対外的に説明するとともに、宗教的継承のためのプロジェクトが現実に結実したことを併せてご報告いたします。





〈参考画像2：天乃鳥舟神社 社殿と幟旗〉

令和8年5月7日に撮影された天乃鳥舟神社の社殿と幟旗

※本画像は天乃鳥舟神社の竣功に関する写真です。ソニー神社事案の対象写真ではありません。





〈参考画像3：竣功祭の参列風景〉

天乃鳥舟神社竣功祭の参列風景

※神社境内での式典・参列風景を示す写真です。





〈参考画像4：竣功祭後の集合写真〉

天乃鳥舟神社竣功祭後の記念撮影

※竣功祭に関わった関係者の集合写真です。









7. 今回の公表の目的

本公表の目的は、特定の結論を先に印象づけることではなく、以下の点を社会に対して明らかにすることにあります。





・ソニー神社事案に関する当大社の認識と経緯

・OHCHR特別手続への情報提供を行った事実

・関係先への照会の実施状況

・天乃鳥舟神社が別案件であり、令和8年5月7日に竣功したこと

・継承・再建プロジェクトが成功裡に節目を迎えたこと









〈問い合わせ対応方針〉

・お問い合わせは原則としてメールにてお願いいたします。

・書面確認を要するため、回答にお時間をいただく場合があります。

・記事化の際には、「ソニー神社事案」と「天乃鳥舟神社竣功」を区別してご記載ください。









8. 添付資料一覧

・ソニー神社事案に関する時系列一覧

・関係照会文書の写し

・OHCHR特別手続への情報提供に関する説明資料

・旧ソニー神社写真(参考画像1)

・天乃鳥舟神社竣功写真(参考画像2～4)









■宮司インタビュー動画

https://youtu.be/FaUa4SvpQ-E









■団体概要

宗教法人 常陸国 出雲大社

所在地 ： 〒309-1634 茨城県笠間市福原2006番地

URL ： http://www.izumotaisha.or.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/galleryohrin/