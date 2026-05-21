北海道京極町のふるさと納税返礼品として、北海道ミネラルウォーター株式会社が提供する「名水珈琲 無糖」が選べる容量で掲載中です。北海道の秀峰羊蹄山(蝦夷富士)に降り積もった雪が永い年月を経て自然ろ過され、京極町に湧き出た名水「羊蹄のふきだし湧水」と良質のコーヒー豆が出会ってうまれたコーヒーです。 本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉）のサポートによるものです。 ※令和7年5月時点

対象返礼品について

▼楽天 名水珈琲 無糖 350ml×24本/1L×6本/2L×8本 https://item.rakuten.co.jp/f013994-kyogoku/003-0048/ ▼チョイス 名水珈琲 無糖 350ml×24本 （1ケース） https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01399/6550394?utm_source=hokkaido_kyogokucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01399 名水珈琲 無糖 2,000ml×8本 （1ケース） https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01399/6550393?utm_source=hokkaido_kyogokucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01399 名水珈琲 無糖 1,000ml×6本 （1ケース） https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01399/6550392?utm_source=hokkaido_kyogokucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01399

北海道京極町について

https://www.rakuten.co.jp/f013994-kyogoku/ https://www.furusato-tax.jp/city/product/01399?utm_source=hokkaido_kyogokucho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_01399

京極町は、北海道の西部、後志管内の東部に位置しており、東西に14.3km、南北に13.8km羊蹄山の麓に広がっています。年間の平均気温は8℃で、最深積雪量が2m近くにもなる、北海道内でも有数の豪雪地帯となっています。 明治時代から続く、羊蹄山麓の豊かな大地を耕してきた京極町の農業は、じゃが芋や人参などを中心に、数多くの農家の方々によって盛んに栽培されています。

寄附金の使い道について

(1)町長に一任する (2)水資源等環境保全事業 (3)産業活性化事業 (4)子育て応援事業 (5)健康増進事業 (6)地域福祉推進事業 (7)教育・スポーツ・文化推進事業 (8)移住・定住促進事業 (9)ゼロカーボン推進事業 (10)DX推進事業 (11)ふきだし公園周辺再開発推進事業

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form