エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が展開する24時間フィットネスジム「エコフィット24」は、2026年5月25日（月）、東京都杉並区永福に「エコフィット24 西永福店」をグランドオープンいたします。 本出店により、エコフィット24は全国55店舗目となります。エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）で利用できる24時間フィットネスジムとして、低価格ながら本格的なトレーニング環境を提供してまいりました。 累計会員数は4万人を突破しており、日常的に通いやすいフィットネスジムとして多くの方にご利用いただいています。 今後も、首都圏を含む全国各地での出店を進め、より多くの方が無理なく運動習慣を続けられる環境づくりに取り組んでまいります。

事前見学会・キャンペーンのご案内

グランドオープンに先駆け、施設内を事前にご確認いただける「事前見学会」を開催いたします。 店内のトレーニングマシンや設備、無人運営ならではのスマートな入退館環境を実際にご覧いただけます。予約は不要ですので、西永福駅周辺をご利用の方や、永福町・浜田山エリアにお住まいの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 また、現在「西永福店」では、オープンを記念した先着300名様限定の事前入会キャンペーンを実施中です。 期間中にご入会いただくと、初期費用が最大約9,500円お得になる特別な特典をご用意しております。低価格で本格的な24時間ジムを始められるこの機会を、ぜひご活用ください。 ※定員に達し次第、予告なく終了となりますので、あらかじめご了承ください。

【事前見学会 概要】

開催期間：2026年5月22日（金）～5月24日（日） 開催時間：10:00～20:00（予約不要）

エコフィット24 西永福店の特徴

1. 西永福駅から徒歩1分！永福町・浜田山からも通いやすい駅近ジム

「エコフィット24 西永福店」は、京王井の頭線「西永福駅」から徒歩1分の駅近エリアに位置しています。 駅から近いため、通勤・通学前後や買い物のついでにも立ち寄りやすく、日常生活の中に運動を取り入れやすい立地です。永福町・浜田山方面からもアクセスしやすく、杉並区周辺で24時間ジムをお探しの方にご利用いただきやすい店舗となっています。

2. 月額2,980円で24時間いつでも通い放題

月額2,980円（税込3,278円）の定額制で、24時間365日いつでも利用できます。 早朝・深夜・仕事帰りなど、ご自身のライフスタイルに合わせて自由にトレーニングできるため、忙しい方でも無理なく継続しやすい環境です。低価格でありながら、運動習慣を長く続けたい方を支える料金体系となっています。

3. マシン総数30台以上！低価格でも本格的なトレーニング環境

店内には、有酸素マシンから筋力トレーニングマシンまで、マシン総数30台以上を設置予定です。 初心者の方が運動を始めやすいのはもちろん、しっかり鍛えたい中級者・上級者の方にもご利用いただきやすいマシン環境を整えています。専用アプリではマシンの使い方動画も確認できるため、ジム通いが初めての方でも安心してトレーニングを始められます。

エコフィット24 西永福店 店舗情報

店舗名：エコフィット24 西永福店 所在地：〒168-0064 東京都杉並区永福3丁目34-8 城南ビル 1F・B1F アクセス：京王井の頭線「西永福駅」より徒歩1分 営業時間：24時間営業 事前見学会：2026年5月22日（金）～5月24日（日）10:00～20:00（予約不要） グランドオープン：2026年5月25日（月）10:00～ 店舗ページ：https://www.ecofit24.com/shop/nishieifuku/ 備考：専用の駐車場・駐輪場はございません。

月額2,980円で通いやすい24時間ジム「エコフィット24」

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間フィットネスジムです。 手頃な価格でありながら、初心者から上級者まで使いやすいトレーニングマシンをそろえ、日々の運動習慣を無理なく続けられる環境を提供しています。 24時間営業のため、仕事前や仕事帰り、休日のすきま時間など、ご自身の生活リズムに合わせて自由にご利用いただけます。

全国の店舗を相互利用できるから、続けやすい

エコフィット24の会員は、全国の対象店舗を追加料金なしで相互利用できます。 自宅近くの店舗だけでなく、職場や学校の近く、外出先の店舗も利用できるため、生活スタイルに合わせて通いやすい点が特徴です。 引っ越しや勤務先の変更があっても、運動習慣を途切れさせにくいフィットネス環境を整えています。 【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

無人運営で、気軽に使いやすいジム環境

エコフィット24は、無人運営モデルを採用したフィットネスジムです。 必要な設備や機能をシンプルに整えることで、低価格でのサービス提供を実現しています。 スタッフの目を気にせず自分のペースでトレーニングしたい方や、短時間だけ集中して運動したい方にも利用しやすい環境です。

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」でジム利用をサポート

エコフィット24では、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を導入しています。 アプリでは、QRコードによる入退館、店舗の混雑状況の確認、マシンの使い方動画の閲覧などが可能です。 さらに、トレーニング記録や食事管理にも対応しており、ジムでの運動だけでなく、日々の健康管理までスマートフォンでサポートします。 【TRESULについて】https://www.tresul.jp/

24時間無人ジムで新たな収益の柱を。ECOFIT24フランチャイズ募集

エコフィット24では、全国でフランチャイズオーナーを募集しています。 24時間営業・無人運営を前提とした店舗モデルにより、スタッフ常駐型のジムと比べて人件費を抑えやすく、効率的な運営を目指せる点が特徴です。 入退館管理や会員管理などのITシステムを活用することで、オーナー様の運営負担を軽減しながら、継続しやすいジム経営をサポートします。 新規事業としてフィットネス業界への参入を検討している方、既存事業との組み合わせで収益の柱を増やしたい法人様、複数店舗展開を視野に入れている事業者様にもご提案可能です。 物件選定から店舗設計、開業準備、運営サポートまで、本部が一貫して支援いたします。 まずはお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目11番24号 グラフィスビル2階 TEL：050-3642-6041 E-mail：info@aec-co.net 公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/ TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/ エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/ ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/