クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、健康意識の高まりを背景に、間食の実態および大豆など植物性素材を使用した食品への関心をテーマに、「間食と健康意識に関する調査」を実施しました。 クラシエでは、大豆を主原料としたおつまみやスナック商品を展開しています。本調査では、間食に対する本音や行動の実態、さらに大豆系食品に対する評価や受容性について分析しました。 その結果、「本当は減らしたいのに減らせない」間食の実態や、間食に対する罪悪感とご褒美意識が共存する本音が明らかになりました。また、健康への意識や大豆系食品に対する評価も見えてきました。

【調査サマリー】

1. 57.0％が間食を「本当は減らしたい」と回答、そのうち72.0％が「減らせていない」 2. 約6割が間食に罪悪感、女性は68.0％と男性（54.0％）を上回る 3. 間食は「ご褒美・楽しみ」が最多54.5％、女性では68.0％と突出 4. 健康は体調の変化などのきっかけがあった時に意識される傾向 5. 健康を意識している人は58.5％、実践は無理のない範囲にとどまる傾向 6. 大豆系は「ヘルシー」イメージが浸透、味や満足感への不安は2割弱と限定的 7. 大豆系おやつやおつまみを「取り入れたい」は7割にのぼる

【調査結果】 1. 57.0％が間食を「本当は減らしたい」と回答、そのうち72.0％が「減らせていない」

間食（おやつ・おつまみ）について「減らしたいと思っているか」を尋ねたところ、「減らしたい」と回答した人は57.0％と、過半数を占めました。一方で、実際に減らせているかについては、72.0％が「減らせていない」（「あまり減らせていない」50.9％、「ほとんど減らせていない」21.1％の合計）と回答しました。 この結果から、間食に対して「減らしたい」という意識がありながらも、実際の行動には結びついていない実態が明らかになりました。健康志向が高まる中でも、日常の習慣や楽しみとしての間食をコントロールすることの難しさが浮き彫りとなっています。

2. 約6割が間食に罪悪感、女性は68.0％と男性（54.0％）を上回る

間食に対して「罪悪感を感じる」と回答した人は、61.0％（「よくある」14.5％、「たまにある」46.5％の合計）と、6割以上にのぼり、多くの人が間食に対して後ろめたさを感じている実態が明らかとなりました。 男女別に見ると、男性が54.0％であるのに対し、女性は68.0％と大きく上回り、女性の方が間食に対する罪悪感を強く抱いている傾向が見られました。

3. 間食は「ご褒美・楽しみ」が最多54.5％、女性では68.0％と突出

間食をする際の気持ちとして最も多かったのは、「楽しみ・ご褒美」（54.5％）でした。次いで「小腹を満たすため」（52.5％）、「ストレス解消」（47.5％）と続き、間食が単なる空腹対策にとどまらず、気分転換やリラックスの役割も担っていることがうかがえます。 男女別に見ると、「楽しみ・ご褒美」と回答した割合は男性が41.0％であるのに対し、女性は68.0％と大きく上回る結果となりました。女性は、間食がより「自分へのご褒美」や「楽しみ」としての意味合いを持っている傾向が強いことが明らかになりました。

4. 健康は体調の変化などのきっかけがあった時に意識される傾向

健康を強く意識するタイミングについて尋ねたところ、「体調が優れない時」（41.5％）が最も多く、次いで「年齢を感じた時」（38.5％）、「体重増加を感じた時」（34.0％）と続きました。健康は日常的に常に意識されるものというよりも、体調の変化や加齢の実感といったきっかけがあった時に意識される傾向があることがうかがえます。 また、「健康診断の前」（26.0％）や「健康診断の後」（25.5％）といった回答も一定数見られ、特定のタイミングで健康を見直す行動が取られていることも明らかとなりました。

5. 健康を意識している人は58.5％、実践は無理のない範囲にとどまる傾向

普段の健康意識について尋ねたところ、「健康を意識して生活している」と回答した人は58.5％（「とても思う」7.0％、「やや思う」51.5％の合計）と、約6割にのぼりました。 健康のために実際に行っていることとしては、「睡眠をしっかりとる」（41.5％）や「水分を意識してとる」（41.5％）、「食事内容を気にする」（35.0％）などが上位に挙がりました。一方で、「食事量を減らす」（14.5％）や「間食を控える」（13.0％）といった、より直接的な制限行動は比較的低い結果となっており、負担の少ない取り組みが中心となっている傾向が見られます。

6. 大豆系は「ヘルシー」イメージが浸透、味や満足感への不安は2割弱と限定的

大豆など植物性素材を使用した間食に対するイメージについて尋ねたところ、「ヘルシーそう」（50.0％）が最も多く、健康的な食品としての認識が広く浸透していることが明らかとなりました。また、「罪悪感が少なそう」と回答した人も26.0％にのぼり、間食に対する後ろめたさを軽減できる選択肢として捉えられていることがうかがえます。 一方で、「味が物足りなさそう」（19.5％）や「満足感がなさそう」（11.5％）といった回答は見られたものの、いずれも2割弱にとどまり、大豆系の間食に対するネガティブな印象は限定的であることが分かりました。大豆系の間食は「ヘルシーだが物足りない」といった従来のイメージに対し、受け入れられつつある可能性が示唆されます。

7. 大豆系おやつやおつまみを「取り入れたい」は7割にのぼる

間食（おやつ・おつまみ）として、大豆など植物性素材を使用した食品を取り入れたいかについて尋ねたところ、70.0％（「積極的に取り入れたい」15.5％、「機会があれば取り入れたい」54.5％の合計）が取り入れに前向きであることが明らかとなりました。男女別に見ると、女性の方が「積極的に取り入れたい」と回答した割合が高く（男性10.0％、女性21.0％）、健康や食に対する意識の高さがうかがえます。

今回の調査から、間食はやめられない一方で、罪悪感を抱いている生活者の実態が明らかになりました。 実際に、大豆など植物性素材を使った間食は「ヘルシー」「罪悪感が少ない」と評価されており、7割が取り入れたいと回答しています。 こうした結果から、間食においては罪悪感を軽減しながら「健康」と「満足感」を両立できる商品へのニーズが高まっていると考えられます。

クラシエの大豆を使用した商品

あぁ牛タン

「あぁ牛タン」は、独自製法で牛タンの肉厚な弾力と風味を再現した、大豆を主原料とする半生ジャーキーです。5種の野菜と果実にスパイスを組み合わせた「秘伝のたれ味」がやみつきになる、噛めば噛むほど牛タンらしい満足感が楽しめる商品です。

こいうまチップ 濃厚えび風味

「こいうまチップ 濃厚えび風味」は、うま味をしっかり浸透させてから乾燥させる独自製法を採用。えびの香ばしさと旨みをぎゅっと凝縮し、噛むほどにじわじわと味わいが広がります。少量でも「しっかり食べた感」が得られる一品です。 大豆を主原料としており、製品の約40％がたんぱく質です。1袋（9.5g）あたりわずか32 kcalながら、しっかりした噛み応えが特長です。自然と咀嚼回数が増え、満腹感を得やすくなります。 ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/daizu/ クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/ クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 クラシエ フーズ広報事務局（共同ＰＲ内） 担当：上段（じょうだん） TEL: 080-2047-3753 Email: y-jodan@kyodo-pr.co.jp