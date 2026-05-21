日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「子どもの習いごと」についてのアンケートを実施しました。

子どもが習いごとで壁にぶつかったとき、「せっかく続けてきたのに、やめていいのだろうか」と悩む保護者は少なくありません。習いごとの継続には意味がある一方で、子どもの成長や環境の変化によって習いごとをやめる決断が必要になることもあります。 そこでママスタセレクトでは、「子どもが習いごとをやめたきっかけは何ですか？」というアンケートを実施しました。回答項目は「時間的な理由で」「金銭的な理由で」「人間関係が理由で」「その他（目標達成・教室の閉鎖など）」の4項目です。

◆アンケート結果

◆「時間的な理由で」：29.7％

まず、部活動や勉強の負担増加、帰宅時間の遅れなどにより、練習やレッスン時間の確保が難しくなったという声が多く寄せられています。「本人は続けたがっていたが時間的に難しかった」といった声もあり、子どもの意向と現実の間で葛藤する様子も見受けられました。

◆「金銭的な理由で」：12.7％

学年とともに月謝が上がる、レッスン内容の高度化に伴い費用が増加するといった事情から、家計とのバランスを考慮して見直すケースが見られます。同じ習いごとのジャンルでも別の教室へ変更するといったように、「やめる」のではなく「教室を変える」選択をとる家庭もありました。

◆「人間関係が理由で」：15.9％

指導者との相性や指導方法への不満、教室運営への不信感などが理由として挙げられています。習いごとは指導者や仲間との関係性の中で成り立つため、安心して通える環境かどうかが継続の重要な要素となっていることがわかります。

◆「その他（目標達成・教室の閉鎖など）」：41.7％

「その他」として、「ほかにやりたいことが見つかった」「受験に向けてやめた」「本人が納得して区切りをつけた」など、さまざまな理由が挙げられました。教室の閉鎖や指導者の事情といった外的要因によるケースも見られます。

その他のコメントは、ママスタセレクトで紹介しています。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1573618

◆やめる経験も子どもの成長の一部

今回のアンケート結果からは、習いごとをやめる理由が一様ではなく、時間・費用・人間関係といった現実的な事情に加え、目標達成や新たな挑戦といった前向きな判断も多いことが明らかになりました。 習いごとは「継続すること」に価値が置かれがちですが、子どもの成長や環境の変化に応じて見直すことも自然な選択といえます。ひとつの区切りをつける経験そのものが、子どもにとっては次の一歩につながる大切なプロセスといえるのではないでしょうか。

【アンケート概要】 実施期間：2026年4月11日～2026年4月12日（2日間） 回答人数：271人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1573618

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