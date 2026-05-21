“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、「パインヨーグルト」を5月1日にインストアベーカリー“小麦の郷”がある近畿圏店舗で新発売いたしました。季節が初夏へと移り変わるこの時期に、夏らしさを感じられる甘酸っぱいオリジナルパンがライフの“小麦の郷”から誕生いたしました。 「パインヨーグルト」は、自社工場でカットパインを製造する際に出る”パイナップルの芯”を甘く煮詰め、新たな製品としてアップサイクルしている食品ロス削減にも繋がる商品です。夏の訪れを感じられる環境にもやさしい「パインヨーグルト」は、近畿圏ライフの“小麦の郷”がある全126店舗で販売しております。

商品概要

＜商品名＞ パインヨーグルト ＜価格＞ 178円（税込192.24円） ＜販売店舗＞ 近畿圏ライフの“小麦の郷”がある全126店舗 ※リリース日時点の価格・規格です。

こだわり

①パイナップルの芯を甘く煮詰めました

自社工場でカットパインを製造する際に出る“パイナップルの芯”に、砂糖・レモン果汁を加えてとろみが出るまで煮詰め、なめらかな口当たりに仕上げました。

②さわやかなヨーグルトクリーム

酸味の効いたヨーグルトクリームが、パイナップルの風味と相性抜群です。

③ふんわりとした食感のブリオッシュ風生地

ほんのり甘いブリオッシュ風生地に、甘酸っぱく煮詰めたパイナップルとヨーグルトクリームを合わせ、バランスの良い味わいに仕上げました。

開発者の想い

お客様に夏の訪れを感じていただきたく、輪切りのパイナップルをイメージすることで、涼しげな商品に仕上げました。甘く煮詰めたパイナップルの芯を使用しているので、食品ロスの削減に繋がるアップサイクル商品としてもお楽しみいただけます。これから暑くなる季節に、さわやかなスイーツパンはいかがでしょうか。ぜひ、ご賞味ください！

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。