台北、2026年5月20日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューター・ブランドのGIGABYTEは本日、GO27Q24G WOLEDゲーミングモニターの発売を発表しました。この 4辺ボーダーレスの27インチQHDディスプレイは、NVIDIA® G-SYNC® CompatibleおよびAMD FreeSync™ Premiumに対応した240Hzのリフレッシュレートを備え、テンポの速いタイトルでもティアリングのない、応答性の高いゲームプレイを実現します。MLA+とRealBlack Glossyコーティングを施したLG Display WOLEDパネルを基盤として設計されたGO27Q24Gは、独自のHyperNitsテクノロジーと各種Tactical Featuresを最大限に活用することで、より幅広い競技ゲーマーに先進的なWOLED性能を提供します。



GIGABYTE、競技向け27インチQHD 240Hz対応WOLEDゲーミングモニターの発売を発表



実際のゲーム環境向けに設計されたGO27Q24Gは、厳しい照明条件下でも高い鮮明さと視覚的インパクトを維持します。RealBlack Glossyコーティングにより反射を最小限に抑えて視認性を向上させるとともに、MLA+テクノロジーによって、標準輝度約275ニト、ピーク輝度最大1300ニトを実現しています。VESA DisplayHDR™ True Black 400に認定され、DCI-P3の99%をカバーする広色域を実現したこのディスプレイは、ゲームやマルチメディアコンテンツ全般において、深みのある黒、正確な影のディテール、臨場感あふれる色再現を提供します。

さまざまなプレイスタイルに対応するため、GO27Q24GはGIGABYTE独自のHyperNitsテクノロジーを搭載しています。このテクノロジーは、Peak 1300モードにおいてハイライトのディテールを維持しながらHDRコンテンツの全体輝度をインテリジェントに引き上げ、さまざまな照明環境に最適化された「HyperNits High」および「HyperNits Medium」を提供します。こうした高い視覚的明瞭さを基盤として、Tactical Featuresは、特にペースの速いFPSやMOBAタイトルにおいて、性能を正確な操作性へと昇華させます。Tactical Switch 2.0は解像度とアスペクト比を瞬時に切り替え、Ultra Clear はモーションブラーを低減し、Black Equalizerは隠れたディテールを可視化します。これにより、競技シーンにおいて、より速い反応と、より正確なゲーム内判断をプレイヤーにもたらします。

GO27Q24GはGIGABYTEのAI OLED Careを搭載しており、AIアルゴリズムを活用して焼き付きのリスクを最小限に抑えます。パネルケアにとどまらず、UL認証を取得した包括的なアイケア機能により眼精疲労を軽減します。さらに、OLED VRR Anti-FlickerがVRR範囲を正確に調整することで画面のちらつきを抑え、ディスプレイ品質とユーザーの快適性の両立を実現します。GIGABYTE GO27Q24Gは、現在発売中です。提供状況は、地域によって異なる場合があります。詳細については、製品ページをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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