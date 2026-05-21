QBit Semiconductorの株価が上場初日に18米ドルまで急騰、時価総額は7億米ドルに

エッジAI革命を牽引する、Armの支援を受けるSoCイノベーター企業が、台湾新興市場に正式上場（TWO：7913）し、投資家からの強い関心を集めています。

台北、2026年5月21日 /PRNewswire/ --ファブレス半導体企業のQBit Semiconductor Ltd. (TWO：7913）は5月15日、台湾興櫃市場（台湾新興株式市場）に正式上場を果たしました。旺盛な投資家の需要により、株価は日中最高値の530台湾ドル（約18米ドル）まで上昇し、同社の時価総額は約7億米ドルに達しました。このマイルストーンは、グローバル資本市場へ向けた同社の拡大における重要なステップであり、高性能シリコン・ソリューションにおける同社の地位を強化するものです。



台北市にて、上場前の説明会で投資家に対して戦略的ロードマップとエッジAIイノベーションについて発表するQBit Semiconductor(TWO:7913)のCEO Simon Shen氏



Simon Shen会長が率いるQBitの研究開発チームは、QualcommやCSR といった世界的大手企業のベテランで構成されています。同社はシステム・オン・チップ（SoC）開発に特化し、インテリジェント画像処理、精密モーションコントロール、エネルギーアウェア・センシング・マネジメントの3つのコア機能を主力製品に統合しています。QBitの技術は、複合機（MFP）、フォトプリンター、バーコードプリンター、医療画像関連ソリューションに広く採用されており、ドローンやロボットなどのエッジAIやフィジカルAIアプリケーションに拡大する可能性を秘めています。

エッジ・デバイスのセキュリティに対する世界的な需要に応えるため、QBitは先手を打って、ポスト量子暗号（PQC）技術を自社のSoCに組み込みました。同社のQB7シリーズは、2025年にU.S. National Institute of Standards and Technology (NIST)の暗号アルゴリズム検証プログラム（CAVP）の認証を取得しました。こうした専門的なノウハウにより、サイバーセキュリティ基準がますます厳格化される時代において、同社の技術的な差別化が確固たるものとなっています。

さらにQBitは、セキュリティ・チップとASICサービスにおける足跡を拡大しています。純粋なコントローラチップ・サプライヤーから、消耗品の認証、セキュアアーキテクチャ、差別化されたモジュール設計の総合プロバイダーへと進化したQBitは、プラットフォーム価値を大幅に高め、長期的な顧客ロイヤルティを育んできました。

戦略的に、QBitは国際的な一流ブランドとの深いパートナーシップを維持しています。台湾のNational Development Fund（国家発展基金）からの支援に加え、QBitは2026年初めに、SoftBank Groupの世界的な半導体IPリーダーであるArmからの戦略的投資を確保しました。

AIアプリケーションとサイバーセキュリティの需要が急増し続けるなか、QBit Semiconductorは、株式公開の大成功を受け、将来の成長機会をサポートするため、研究開発の強化と市場でのプレゼンスの深化に取り組んでいます。

メディアのお問い合わせ先 Ms.Hsu

Eメール：media@qbitsemi.com

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会社のウェブサイト：

QBit Semiconductor：https://www.qbitsemi.com/

Arm：https://www.arm.com/

（日本語リリース：クライアント提供）

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