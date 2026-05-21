オシキリ食品株式会社(本社所在地：北海道江別市、代表取締役：押切 拓郎)は、北海道内限定販売で累計22万個の販売実績を誇り、その刺激的な味わいから“中毒者が続出”しているヒット商品『北海道 山わさび豆腐』を、この6月の盛夏期より全国へと順次展開して参ります。





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本品は、独自の「熟成釜」による二段階加熱で仕上げたなめらかなおぼろ豆腐に、北海道産昆布の旨味が凝縮された専用だし、そして厳選された北海道産山わさびを別添えした一品です。道内限定品ながら根強いファンを獲得してきた「刺激と旨味の黄金比」を全国の食卓へお届けし、新しい豆腐の楽しみ方を提案します。





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■「道外でも売ってほしい」切実な声に応え、22万個の販売実績をもとに全国へ

これまで本商品は、北海道限定の「知る人ぞ知るヒット商品」として親しまれてきましたが、一度食べると忘れられない山わさびの刺激と出汁の旨味に魅了されるファンが多く、累計販売数は22万個を突破。道外のファンからも「物産展以外でも買えるようにしてほしい」との要望を多数いただいたことから、製造ラインを強化し、全国への安定供給を実現しました。北海道発の「ご当地系グルメ」として、全国の豆腐売場に新たな活気をもたらします。

また、実店舗で見つからなかったといった場合でも、お買い求めいただけるよう、全国展開に併せ、ECサイト(楽天市場)での取り扱いも開始いたしました。

楽天市場商品ページ： https://item.rakuten.co.jp/oshikiri-foods/40043/









■商品概要・特徴

1. 中毒性を生む「刺激」と「旨味」の調和

最大のこだわりは、鼻に抜ける「北海道産山わさびの鮮烈な刺激」と、それを包み込む「北海道産昆布だしの深い旨味」のコントラストです。この絶妙な調和が「一度食べると止まらない」中毒性を生み出しています。





2. 10種類から選び抜いた、鮮度重視の「別添え山わさび」

最高の相性を追求し、10種類程度の山わさびを比較検討し、風味の強さが際立つ山わさびを厳選しました。鮮烈な刺激を維持するため、豆腐に混ぜ込まず、食べる直前に添えるスタイルを貫いています。





3. 旨味を引き立てる「二段熟成」による極上の舌触り

豆乳を二度にわたって加熱する「熟成釜」を採用。口当たりの良い「朧(おぼろ)仕立て」にこだわることで、鮮烈な刺激と深い旨味と絶妙に調和し、スッと喉を通る極上のなめらかさを実現しました。









■目標・今後の方向性

全国の食卓における「定番のお豆腐」としての地位を確立し、初年度100万個の販売を目指します。今後も「北海道ならではの刺激と旨味」を追求したラインナップの拡充を検討してまいります。









■商品概要

商品名 ： 北海道 山わさび豆腐

内容量 ： 250g

(おぼろ豆腐、山わさびペースト、北海道産昆布だしつゆ 付)

希望小売価格： オープン価格

発売日 ： 2026年6月より順次

販売場所 ： ヤオコー148店舗、その他小売店の北海道フェア、楽天市場

楽天市場商品ページ： https://item.rakuten.co.jp/oshikiri-foods/40043/









■会社概要

会社名 ： オシキリ食品株式会社

代表者 ： 代表取締役 押切 拓郎

所在地 ： 北海道江別市工栄町5番地7

事業内容： 豆腐、油揚げ、納豆、こんにゃく、もやし等の製造販売

URL ： https://www.oshikiri-foods.jp/