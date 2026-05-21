株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、5月20日(水)より限定ユニットを獲得できる期間限定ストーリーイベント「キングスオーダー」などをお知らせいたします。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=F5tfBukqCJE

――――――――――――――――――――――― ▼イベント概要 イベント名：「キングスオーダー」 開催期間 ：2026年5月20日 (水) メンテナンス後 ～ 6月3日 (水) 10:59 ストーリー：五行学園での戦いを終えてアジトに戻った主人公だが、リッチメイドが彼の小さな異変に気づく。

【フクロウの対魔忍】九須見 澪奈 五車学園に通う学生対魔忍。 獣遁の使い手で、フクロウ科の鳥類に因んだ力を使う事ができる。 基本的に戦闘任務は得意ではなく、本人の気質と忍法の特性から正面きっての戦闘は苦手。 とはいえ戦闘も避けてばかりはいられず、現在の装備では対応出来ない場面も増えてきた。 その為に装備を新しくする事になった澪奈は、持ち前のオタク気質で様々な改良を提案するのだった。

▼ピックアッププレミアムガチャが開催！ 期間中は新規SRユニット『【対魔忍】ヴァースキ』の出現確率がアップしております。

【対魔忍】ヴァースキ 高位の魔族・蛇神ナーガ族の３人の族長の一人。 長く生きていて、対魔忍・相州蛇子の先祖にあたり、蛇子には自らを『大ママ様』と呼ばせている。 人間界にやって来た彼女は、ひ孫である当代の蛇子やその若い仲間たちとの交流から気まぐれを起こし、自身の対魔忍スーツを作ることに。 「まだまだ若い者には負けないよ」と妖艶に微笑む大ママ様であった。

▼ステップアッププレミアムガチャが開催！ ガチャを行うごとにステップアップする特別なガチャです。 最大5ステップまであり、DMMポイントで購入できます。 各ステップで価格・ガチャ回数・セット内容、及び排出確率も異なります。 2ステップ以降にはセットアイテムが含まれており、 3ステップ目、5ステップ目では『ユニットスキルの書(秘伝)』を入手可能です。

▼【復刻】期間限定ピックアッププレミアムガチャが開催！ 開催期間 ：2026年5月20日 (水) メンテナンス後 ～ 6月3日 (水) 10:59 2019～2025年のブライダル限定ユニットがピックアップされたガチャです。 また、初回限定で対魔石30個を消費しての11連ガチャを引くことができる大変お得なガチャになっています。 ※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

その他、アップデートの詳細につきましては、ゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/ ▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg) https://x.com/taimanin_rpg ▼公式対魔忍RPGチャンネル https://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw

注意事項 ・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。 ・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。 ▼製品概要 タイトル ：対魔忍RPG プラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア 権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved. ＜対応環境＞ Windows OS：Windows 11(64bit) 以上 【推奨ブラウザ】 Google Chrome(64bit) Microsoft Edge(Chromium版)(64bit) ※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。 ※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。 ※掲載内容は予告なく変更される場合があります。 ■会社概要 名称 ：株式会社インフィニブレイン 所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F 代表 ：代表取締役 武山 英治 事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売 URL ：https://www.infini-brain.co.jp/