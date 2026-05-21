ジット株式会社(本社：山梨県南アルプス市、代表：石坂 幸太郎)は、このたび、株式会社ブルーフォレスト貿易が展開してきた「コアラテープ」ブランドの仕入れ・販売権を承継し、新たな事業として展開していくことをお知らせいたします。

本件は、ブルーフォレスト貿易が取り扱ってきた輸入商品の販売事業を当社が引き継ぐものであり、仕入から卸販売まで一貫して承継いたします。





当社はこれまで、リサイクルインクカートリッジ事業を通じて培ってきた販売ネットワークと、全国の販売先店舗へのフォロー体制を強みとしており、本事業においてもそのノウハウを活かし、販売拡大と市場浸透を推進してまいります。

なお、商品供給は在庫移管完了後、順次開始する予定です。





「コアラテープ（コアラグリップ）」シリーズ (上段：「KOALA GRIP」 下段：「防水・防カビテープ」)





■繰り返し使える高機能ゲル粘着テープで、新しい空間を創出

「コアラテープ」シリーズは、貼るだけでしっかり固定でき、繰り返し使用できる高機能粘着テープを中心とした実用アイテムブランドです。

手軽に使える利便性と、生活の“ちょっとした不便”を解消する機能性を兼ね備えており、家庭・オフィス・店舗など幅広いシーンで活用されています。

また、防水・防カビ用途に対応したテープなどもラインアップしており、清潔で快適な空間づくりをサポートする商品群として展開されています。









■承継する事業の概要

承継する事業内容：コアラテープブランド製品について仕入れ・卸販売まで

商品供給スタート時期：5月下旬予定(在庫移管が終了次第)

口座開設等、お問い合わせ窓口：ジット株式会社 営業 下西(電話：03-5812-4584)









■ジット株式会社について

ジット株式会社は、山梨県南アルプス市と東京都台東区に本社を構えて、プリンター用インクカートリッジやリユーストナーの製造・販売を主力としています。

環境配慮型製品の開発を強みとし、資源循環型ビジネスの推進を通じて持続可能な社会の実現に貢献しています。





また、全国規模の販売ネットワークと商品企画力を活かし、OAサプライに加えて生活関連分野へと事業領域を拡大。近年では、ご家庭やオフィスなどの日常の課題を解決する実用的な新しいアイテムの展開にも注力しています。









■会社概要

商号 ： ジット株式会社

代表者 ： 石坂 幸太郎

所在地 ： 本社 〒400-0413 山梨県南アルプス市和泉984-1

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-16-8 偕楽ビル6階・7階

設立 ： 1991年7月

事業内容 ： (1)プリンター用インクカートリッジの製造・販売

(2)リサイクルインクカートリッジの製造・販売

(3)レーザープリンター用再生トナーカートリッジの販売

(4)OAサプライ商品の企画販売

(5)不動産の賃貸、管理、保有並びに運用

(6)託児所・保育所の経営

(7)エネルギーの開発・製造・販売に関する業務

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.jit-c.co.jp/

ジットストア： https://www.jitdirect.jp/









【お問い合わせ先】

ジット株式会社 営業本部

担当： 下西 隆文

TEL ： 03-5812-4584

FAX ： 03-5812-4574

MAIL： t-shimonishi@jit-c.co.jp

URL ： https://www.jit-c.co.jp/