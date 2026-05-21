2024年12月より工事のため休場中のポニー牧場は、2026年5月28日（木）にグランドオープンいたします。 リニューアル前のポニーの乗馬や餌やり・モルモット・ウサギ・ヤギとふれあえる広場はそのままに、新たな動物たちや遊具を迎え、より小さなお子様から楽しめる施設へと生まれ変わりました。

生まれ変わった4つのこと

新しいふれあい動物カピバラ・マーラー・カンガルーが仲間入りしたふれあい広場

今回のリニューアルにあたり、カピバラ・マーラ・アカカンガルー（メス）の3種が新たに餌やり・ふれあい動物として仲間入りしました！ 引き続きポニーへの乗馬・餌やり、ヤギ・モルモット・ウサギ・リクガメとの触れ合いも楽しめ、動物との体験の幅がさらに広がっています。

天気を気にせず遊べる屋根付きふれあいエリア

ヤギ・モルモットのふれあいエリアおよびバードハウスは屋根つきの設計となっており、雨天や強い日差しの日でも安心してお過ごしいただけます。 お子様の「行きたい！」に、天気を理由に応えられなかったお客様にも、気軽にお越しいただける施設になりました。

色彩豊かな鳥たちが集まったバードハウス

リニューアル前にも展示していたクジャクをはじめ、白クジャク・オウゴンキンケイ・ニジキジ・ウズラが新たに加わり、色鮮やかな鳥たちの出会いをお楽しみいただけます。 また、クジャクたちは繫殖期を迎える3月～7月にかけて美しい羽を広げた姿を見ることができます。

遊具・建物も全て新しく

リニューアル前に好評だったコイン式の遊具や鉄道も新しい遊具に変更しました。鉄道は新幹線のみの設置から、リニューアル後は新幹線と汽車の2台を設置し、線路も延長しさらに楽しめるようになりました。 また、シンボルとなる「ポニータワー」付近では人工芝やテントが設置しており、快適な環境でのびのび遊べる空間になりました。

ポニー牧場概要

住所：千葉県野田市清水906 TEL：04-7125-3030 FAX：04-7125-1670 E-mail：info@shimizu-kouen.com WEB：https://www.shimizu-kouen.com/pony アクセス：東武アーバンパークライン 清水公園駅下車、西口から徒歩約10分 営業時間：9:00～17:00（受付終了16:00） 入場料：大人（中学生以上）1000円、小人700円（3歳以上） 年間パスポート：大人5,000円、小人4,000円 シルバー割引（65歳以上）2,500円 乗馬料：大人1,000円、小人700円

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