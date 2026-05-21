■ 『CREA 贈りもの大賞』とは

2007年9月号で初登場して以来、18年以上にわたり愛されてきた『CREA』を代表する特集「贈りものバイブル」。 その掲載商品を対象に、1,800名を超える読者が「いま大切な人に贈りたい」「いま自分が本当に欲しい」ものにオンライン投票して決定する、信頼性の高いアワードです。 https://crea.bunshun.jp/articles/-/58301?page=3

■ 北海道を代表する逸品として高い評価

今回受賞した「北海道生テリーヌ」は、北海道産乳製品と世界中から厳選したカカオを使用し、濃厚でありながら口どけは軽やかという独自の味わいが評価されました。 読者からは「カカオのビターさと華やかさ、ブランデーの余韻が心地よい」「空港でしか買えない特別感が魅力」といった声が寄せられています。

■ 商品概要

商品名:北海道生テリーヌ(ショコラ/ミルク/キャラメル) 内容量:3個入 価格:2,160円(税込) 販売店舗:ショコラティエ マサール 新千歳空港 国内線旅客ターミナルビル2F 営業時間:8:00～20:00 ※空港限定・通信販売不可

■ショコラティエ マサールについて

ショコラティエ マサールは「チョコレートの専門店」が北海道ではまだ馴染みの薄かった1988年、パリの街角で出会ったショコラの味に魅了された創業者(古谷 勝)が札幌で開業いたしました。札幌市内4店舗と新千歳空港に2店舗を構え"札幌のチョコレート屋さん"として地元の方々から愛されております。 ショコラを通じて世の中に感動を提供することをモットーに。創業以来、私たちは手作りの「ショコラ」の美味しさを多くのお客様へ伝えることを使命に、チョコレート作りを続けてまいりました。 最高の技術を追求する北海道最大級のショコラティエチームが作りだす、世界を代表する最上質カカオと厳選された北海道素材との融合をご堪能いただけます。本店では格式と伝統を誇る札幌本店を代表する｢ヴァンドゥーズ｣によるおもてなしの中、お買い物をお楽しみいただけます。 また、お取り寄せスイーツとしても「ショコラティエ マサール」の美味しさを全国へお届けしています。

会社名 :株式会社マサール 設立 :1988年 代表 :代表取締役 古谷 健 従業員数:100名(パート、アルバイトを含む) 店舗 :本店、札幌三越店、大丸札幌店、新千歳空港出発ロビー店、 新千歳空港ゲートラウンジ店、COCONO SUSUKINO店 オンラインショップ 最新情報につきましては、店舗もしくは公式ホームページ、SNS等をご確認ください。 公式HP :https://masale.jp/