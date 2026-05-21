初夏から夏にかけて楽しめる季節の風物詩！冷たい北海道そば６０分食べ放題 とんでん毎年大好評の『そばの日』を６月から8月まで関東店舗限定で毎月開催！

初夏から夏にかけて楽しめる季節の風物詩！冷たい北海道そば６０分食べ放題 とんでん毎年大好評の『そばの日』を６月から8月まで関東店舗限定で毎月開催！