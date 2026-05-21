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初夏から夏にかけて楽しめる季節の風物詩！冷たい北海道そば６０分食べ放題 とんでん毎年大好評の『そばの日』を６月から8月まで関東店舗限定で毎月開催！
〜日本一の生産量を誇る“幌加内産”そば粉を使用したこだわりのそばをご用意〜
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」関東全店舗にて、初夏から夏にかけての季節にぴったりな冷たい北海道そばを、６０分食べ放題で心ゆくまで味わえる、毎年人気の『そばの日』を、２０２６年６月１２日（金）、７月１０日（金）、８月２１日（金）の３日間限定で開催いたします。
今年で９年目！毎年大好評のそば食べ放題が楽しめる『そばの日』を、今年は金曜日に開催
とんでんオリジナル北海道そばを６０分間食べ放題でお楽しみいただける『そばの日』。２０１８年に４店舗限定で開催して以来、ご好評につき毎年実施し、今年で９年目を迎えます。
今年は、週末の外食需要が高まる金曜日に開催。ご家族やご友人同士でのご利用はもちろん、お仕事帰りに職場の方と「何枚食べられるか」に挑戦するなど、会話を弾ませながらお楽しみいただけます。週末のご褒美にぴったりな本企画は、ご家族やご友人同士など複数名様でのご注文から、おひとり様までお気軽にご注文いただけます。
北海道幌加内（ほろかない）産そば粉と、北海道恵庭の水を使用したこだわりの“北海道そば”
とんでんオリジナルの北海道そばは、収穫から保管まで徹底した品質管理を行った、日本一のそばの生産量を誇る北海道幌加内産そば粉と、北海道恵庭の澄んだ地下水を使用しています。とんでんでしか味わう事のできない豊かな風味の北海道そばは、恵庭の自社工場で製造を行っており、冷水でしっかりとしめてご提供するため、これからの季節にぴったりです。
さらに“そばつゆ”は、国産のさば・かつお・昆布などから出汁をとった、とんでんオリジナルにてご用意します。
北海道そばの豊かな風味をじっくりと味わうもよし、ご自身のペースに合わせて記録に挑戦いただくもよし、様々な楽しみ方でご参加いただけます。この機会にぜひ、とんでん自慢の“北海道そば”を心ゆくまでお楽しみください。
通常より４２０円（税込４６２円）お得な「追加天ぷら」や、追加のトッピングをご用意
６０分間、最後まで北海道そばをお楽しみいただけるよう、食べ放題をご注文の方限定で追加いただける「追加天ぷら（えび・いか・なす・かぼちゃ・舞茸）」をご用意します。通常価格１,０２０円（税込１,１２２円）のところ、６００円（税込６６０円）と、お得にお楽しみいただけます。
さらに、味変にぴったりな「大根おろし」「とろろ」「納豆」や、冷たいそばの合間にほっと温まる、脂のりの良い旨いわしのつみれが贅沢に５個入った「旨いわし汁」もご用意いたします。ご自身のお好みに合わせて、こだわりの“北海道そば”を存分にご堪能ください。
≪ 北海道そば食べ放題「そばの日」 ≫
■実施店舗：「北海道生まれ 和食処とんでん」 関東全店舗
■実施日 ：２０２６年６月１２日（金）、７月１０日（金）、８月２１日（金） ３日間限定
北海道そば食べ放題天ぷらセット ２,３８０円(税込2,６１８円)
※食べ放題対象は北海道そばのみです。
北海道そば食べ放題 １,７８０円(税込１,９５８円)
追加天ぷら ６００円(税込６６０円)
※食べ放題をご注文の方のみご注文いただけます。
旨いわし汁 ３４０円(税込３７４円)
とろろ １５０円(税込１６５円)
大根おろし １５０円(税込１６５円)
納豆 １５０円(税込１６５円)
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りに
こだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道
と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
HP：https://www.tonden.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」関東全店舗にて、初夏から夏にかけての季節にぴったりな冷たい北海道そばを、６０分食べ放題で心ゆくまで味わえる、毎年人気の『そばの日』を、２０２６年６月１２日（金）、７月１０日（金）、８月２１日（金）の３日間限定で開催いたします。
今年で９年目！毎年大好評のそば食べ放題が楽しめる『そばの日』を、今年は金曜日に開催
とんでんオリジナル北海道そばを６０分間食べ放題でお楽しみいただける『そばの日』。２０１８年に４店舗限定で開催して以来、ご好評につき毎年実施し、今年で９年目を迎えます。
今年は、週末の外食需要が高まる金曜日に開催。ご家族やご友人同士でのご利用はもちろん、お仕事帰りに職場の方と「何枚食べられるか」に挑戦するなど、会話を弾ませながらお楽しみいただけます。週末のご褒美にぴったりな本企画は、ご家族やご友人同士など複数名様でのご注文から、おひとり様までお気軽にご注文いただけます。
北海道幌加内（ほろかない）産そば粉と、北海道恵庭の水を使用したこだわりの“北海道そば”
とんでんオリジナルの北海道そばは、収穫から保管まで徹底した品質管理を行った、日本一のそばの生産量を誇る北海道幌加内産そば粉と、北海道恵庭の澄んだ地下水を使用しています。とんでんでしか味わう事のできない豊かな風味の北海道そばは、恵庭の自社工場で製造を行っており、冷水でしっかりとしめてご提供するため、これからの季節にぴったりです。
さらに“そばつゆ”は、国産のさば・かつお・昆布などから出汁をとった、とんでんオリジナルにてご用意します。
北海道そばの豊かな風味をじっくりと味わうもよし、ご自身のペースに合わせて記録に挑戦いただくもよし、様々な楽しみ方でご参加いただけます。この機会にぜひ、とんでん自慢の“北海道そば”を心ゆくまでお楽しみください。
通常より４２０円（税込４６２円）お得な「追加天ぷら」や、追加のトッピングをご用意
６０分間、最後まで北海道そばをお楽しみいただけるよう、食べ放題をご注文の方限定で追加いただける「追加天ぷら（えび・いか・なす・かぼちゃ・舞茸）」をご用意します。通常価格１,０２０円（税込１,１２２円）のところ、６００円（税込６６０円）と、お得にお楽しみいただけます。
さらに、味変にぴったりな「大根おろし」「とろろ」「納豆」や、冷たいそばの合間にほっと温まる、脂のりの良い旨いわしのつみれが贅沢に５個入った「旨いわし汁」もご用意いたします。ご自身のお好みに合わせて、こだわりの“北海道そば”を存分にご堪能ください。
≪ 北海道そば食べ放題「そばの日」 ≫
■実施店舗：「北海道生まれ 和食処とんでん」 関東全店舗
■実施日 ：２０２６年６月１２日（金）、７月１０日（金）、８月２１日（金） ３日間限定
北海道そば食べ放題天ぷらセット ２,３８０円(税込2,６１８円)
※食べ放題対象は北海道そばのみです。
北海道そば食べ放題 １,７８０円(税込１,９５８円)
追加天ぷら ６００円(税込６６０円)
※食べ放題をご注文の方のみご注文いただけます。
旨いわし汁 ３４０円(税込３７４円)
とろろ １５０円(税込１６５円)
大根おろし １５０円(税込１６５円)
納豆 １５０円(税込１６５円)
【北海道生まれ 和食処とんでん について】
鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りに
こだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道
と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。
【店舗所在地】
北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬 全９４店舗
HP：https://www.tonden.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）
X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp