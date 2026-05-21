NCCN、メンタルヘルス啓発月間に世界のがん関連ディストレス支援リソースへの取り組みを表明

National Comprehensive Cancer NetworkのDistress Thermometer and Problem Listの最新版は、70を超える言語で無料で利用できます。

ペンシルベニア州プリマスミーティング, 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- 主要ながんセンターの連合体であるNational Comprehensive Cancer Network®（NCCN®）は、患者のディストレスを特定して対処するための、短時間で実施できる検証済みスクリーニングツール（0～10段階評価）であるNCCN Distress Thermometer and Problem Listの最新版が70を超える言語で利用可能になったことを発表しました。がん医療提供者は、この1ページ構成のツールを用いて、がんであること、その症状、または治療への対処をより困難にする可能性のある精神的、身体的、社会的、スピリチュアルな懸念について、患者を迅速かつ効果的にスクリーニングできます。



Visit NCCN.org/distress-thermometer for free access to the NCCN Distress Thermometer Screening Tool in more than 70 available languages.



世界中の人々は、NCCN.org/distress-thermometerにアクセスすることで、対応言語版のNCCN Distress Thermometer Screening Toolを無料で利用できます。NCCNはまた、ディストレス管理に関して医療提供者を支援する無料リソースを提供しているほか、NCCN Foundation®からの資金提供により、わかりやすい言葉、写真、用語集を備えた、新たに更新された患者および介護者向けバージョンも提供しています。

NCCN最高経営責任者のCrystal S. Denlinger医学博士は、次のように述べています。「毎年5月のメンタルヘルス啓発月間（Mental Health Awareness Month）は、社会・情緒的ウェルビーイングががん患者にどのような影響を与えるかを改めて認識する重要な機会です。質の高いがん医療とは、その人全体をケアすることであり、生じる現実的または心理的な懸念を特定し、対処することを意味します。私たちは、誰もが必要なサポートを利用できるよう、NCCN Distress Thermometer and Problem Listを数十の言語で最新の状態に維持しています。」

Distress Thermometerは2025年に世界中で7,000回近くダウンロードされ、ダウンロード数が最も多かった国はドイツ、ブラジル、インド、中国、スイスでした。

NCCN 2026年次会議（NCCN 2026 Annual Conference）で発表され、現在JNCCN.orgで入手可能なBabayanらによる研究抄録では、翻訳版NCCN Distress Thermometerが、アルメニア語を話す患者の心理的ディストレスを特定するうえで有用かつ文化的に適切なツールであることが検証されました。この知見は、がん医療の向上に向けた同ツールの活用を後押しするものです。NCCN Distress Thermometerは、2022年にPsycho-Oncologyに掲載された25か国にわたる独立した査読付き研究でも、ディストレスを測る有効な尺度であることが確認されています。

英語に加えて、利用可能な言語の全一覧は以下のとおりです。

*は、当該言語に複数の版があることを示します。

NCCN Distress Thermometerは、ディストレス管理に関するNCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology（NCCN Guidelines®）の重要な要素です。同ガイドラインは、2,000人超の多職種の専門家が維持する、エビデンスに基づき専門家の合意によって策定された包括的なガイドラインライブラリーの一部であり、多くの種類のがんに加え、疼痛、疲労、禁煙、サバイバーシップなどのトピックを網羅しています。現在、NCCN Guidelines®は計91件あり、支持療法に関するベストプラクティスに加え、ほぼすべての種類のがんのスクリーニング、予防、治療を扱っています。

NCCN Guidelinesには90件超の世界各国向け適応版と180件超の翻訳版があり、NCCN.orgの全登録ユーザーの半数近くが米国外を拠点としています。国際的ながん医療の向上に役立つNCCNのさまざまなリソースについて詳しくは、NCCN.org/globalをご覧ください。

National Comprehensive Cancer Networkについて

National Comprehensive Cancer Network® （NCCN®）は、患者ケア、研究、教育に専念する主要ながんセンターで構成される非営利の連合体です。NCCNは、すべての人々がよりよい生活を送れるよう、質が高く、効果的で、公平かつ利用しやすいがん医療と予防を定義し、その発展を推進することに尽力しています。NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology（NCCN Guidelines®）は、がんの治療、予防、支援サービスに関する、透明性が高く、エビデンスに基づき、専門家の合意によって策定された推奨事項を提供しており、がん医療における臨床的指針と方針の標準として認識されています。また、医学のあらゆる分野において最も包括的で頻繁に更新されている臨床診療ガイドラインでもあります。NCCN Guidelines for Patients®は、NCCN Foundation®の支援を通じて、患者および介護者に情報を提供し、主体的な判断を支援するための専門的ながん治療情報を提供しています。NCCNはまた、腫瘍学分野における継続教育、グローバルな取り組み、政策、研究連携、ならびに研究成果の発表も推進しています。詳細はNCCN.orgをご覧ください。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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