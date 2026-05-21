ATxSummit 2026、AIを公共の利益に活用するという地域の共通のビジョンのもと開幕





シンガポール、2026年5月20日 /PRNewswire/ -- Infocomm Media Development Authority of Singapore主催のATxSummit 2026は、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイで開催されたオープニング・ガラディナーでシンガポールのTharman Shanmugaratnam大統領を主賓に迎え、今晩正式に開幕しました。今年のATxSummitには、アジア、中東、米国の政府指導者、World Bank、Organisation for Economic Co-operation and Development（OECD）、 International Telecommunication Union (ITU)などの国際機関、OpenAIのDenise Dresser最高収益責任者（CRO）、AmazonのDavid Zapolsky最高グローバル渉外・法務責任者、Trip.com Groupの最高経営責任者（CEO）であるJane Sun氏、NVIDIAのチーフ・サイエンティストであるWilliam Dally氏、ディープラーニングのパイオニアであるUniversity of MontrealのYoshua Bengio教授、人工知能（AI） のセキュリティと信頼できる機械学習の研究で知られるUniversity of California, BerkeleyのDawn Song教授など、産業界の著名人が参加します。



Finalists from AI Ready ASEAN Youth Challenge and distinguished guests at the Opening Gala Dinner of ATxSummit 2026.



ASEANの若者たち が、社会に向けたAIを活用したソリューションを披露

今年のガラ・ディナーのハイライトは、第1回AI Ready ASEAN Youth Challengeの11のユース・プロジェクトの発表会でした。地域全体のAI導入率が2024年に85％に達するなか[1]、 これらのプロジェクトは、ASEANの若者がいかに公共の利益のために実用的なAIソリューションを形成しているかを示しています。ASEAN全加盟国の600を超える応募の中から最終選考に残った11のプロジェクトは、ヘルスケア、教育、社会的包摂、農業分野に跨り、生活向上とコミュニティ強化を共通の目的としています。

Tharman大統領は、ブルネイ、カンボジア、ミャンマーのチームに上位3つの賞を授与しました。その革新的なアプリケーションは、チャレンジの焦点である知識、スキル、学習、科学の進歩、コミュニティの強化に合致していました。総合優勝を果たしたブルネイのΣHAIは、音声、言語、ビデオ解析を利用したAI搭載の認知症ケア・プラットフォームを開発し、早期発見、パーソナライズされた介護者ガイダンス、ケア・コーディネーションをサポートしました。カンボジアのVoha.aiは、リアルタイムの音声認識と視覚的な口元追跡により、聴覚障害児の発音改善を支援しています。ミャンマーのFuture Fluxは、エッジコンピューティングを活用したオフラインのAI教育プラットフォームを提供し、農村部の学生にデジタル学習、アダプティブレッスン、AI家庭教師を提供しています。これらの受賞者には、それぞれ5,000米ドル、3,000米ドル、1,000米ドルの賞金が贈られました。

AI Singapore,のタレント＆エコシステム担当ディレクターであるKoo Sengmeng氏は、次のように述べています。「これが、「AI Ready ASEAN」の取り組みを通じて実現したいと考えている成果です。つまり、次世代の人々がAIの仕組みを理解するだけでなく、AIがどのような場面で重要なのか、どこで活用すべきなのか、そしてどのように人々の生活を向上させることができるのかを理解できるようになることです。」

ΣHAIは次のように述べています。「Sahabat-Careを通じて、東南アジアにおける認知症の発見と介護者支援という増大する課題に取り組みたいと考えました。このプラットフォームは、AIがよりタイムリーな洞察、パーソナライズされたガイダンス、高齢者介護のためのより良い意思決定で介護者をどのようにサポートできるかを探求するのに役立ちました。」

AI Ready ASEAN Youth Challenge は、AI Singapore (AISG) とASEAN Foundationが主催し、Google.org が支援し、Infocomm Media Development Authority (IMDA) が協力する地域規模のアイデアコンテストです。これは、550万人に基礎的なAIリテラシーと能力を身につけさせるというAI Ready ASEANイニシアチブの一環です。AI for an Inclusive and Sustainable ASEAN（包括的で持続可能なASEANのためのAI）」と題されたこのチャレンジでは、18歳から35歳までの若者を対象に、知識・スキル・学習、科学技術の進歩、そしてより強固なコミュニティという3つの重点分野において、AIを活用したソリューションの開発を呼びかけました。各提案は、少なくとも1,000人の地域住民への働きかけを含む、実際の応用を実証する必要がありました。

AIを活用したヘルスケア研究とソリューション

これに先立ち、ATxSummit 2026のプレイベントとしてシンガポールのカペラで開催されたSingHealth AI in Health Symposiumで、2つの覚書（MoU）が調印されました。これらのMoUは、AIを活用したヘルスケア研究を推進し、患者と医療システムのためのソリューションを加速させるものです。人口の高齢化、慢性疾患の増加、医療への不均等なアクセスが東南アジア全域の医療制度を圧迫していることを考えると、拡張性のある解決策が必要となります。また、AIがこの呼びかけにどのように応えているか、つまり、臨床上の意思決定をより鮮明にし、医療従事者をサポートし、より多くの患者に質の高いケアを提供することを実証しています。

・SingHealthとRoyal University of BhutanのGyalpozhing College of Information Technology (GCIT)は、新興医療システムのための地域化されたソリューションに焦点を当て、医療におけるAIの責任ある利用を促進するためのMoUに署名しました。このコラボレーションの中核となるのは、SingHealth Duke-NUS Academic Medicine CentreとA*STARのInstitute of High Performance Computingが開発したマルチモーダル、マルチスペシャリティ医療画像基盤モデルであるMerMED-FMを搭載したAI支援胸部X線画像モデルです。The Lancet Digital Health誌に掲載されたこのモデルは、肺炎、結核、肝腫瘤、大腸癌の検出において優れた性能を示しました。ブータンのデータに基づいて訓練され、2027年にブータンのGelephu Mindfulness City Healthcare Hospitalsで展開される予定のこのモデルは、地理的な障壁と放射線学的専門知識の不足が依然として差し迫った課題となっている農村地域に専門家レベルの診断能力をもたらすものです。これは、SingHealthが地域全体の診断医療を変革しようとする意欲を示すものです。

・シンガポール最大の公的医療クラスターであるSingHealthの旗艦病院であるSingapore General Hospital (SGH)は、Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)の診断学開発ハブ（DxD Hub）と覚書を締結し、AIを活用したマルチモーダル精密診断を市場対応ソリューションへと加速させます。本パートナーシップは、抗菌剤耐性感染症対策から高齢者の記憶喪失の早期発見まで、商業的に拡張可能な診断ツールを迅速に開発し、シンガポール国内外に健康と経済的インパクトをもたらす投資可能な企業をスピンオフさせることを目的としています。

ATxSGの詳細については、asiatechxsg.comをご覧ください。

メディアatxsg.imda@archetype.co

（日本語リリース：クライアント提供）

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