Continuity Biosciences、膵臓がんを対象とした高精度薬物送達プラットフォームのファースト・イン・ヒューマン臨床試験を発表





主要な学術医療センターで登録受付中

ノースカロライナ州ケーリー、フロリダ州ブラデントン, 2026年5月20日 /PRNewswire/ -- 精密薬物送達プラットフォームを推進する臨床段階のバイオテクノロジー企業であるContinuity Biosciences, LLCは、膵臓がん治療のために同社のiontophoretic oncology platform（IOP）を介して送達されるゲムシタビンを評価する第1相ファースト・イン・ヒューマン臨床試験を開始したと発表しました。

この試験は ClinicalTrials.gov (NCT07481383) に掲載されており、現在WVU Medicine J.W.を含む主要学術医療センターで登録を受け付けています。West Virginia Universityの学術医療センターであるRuby Memorial Hospital（ウェストバージニア州モーガンタウン）、University of Michiganの学術医療センターであるTaubman Ctr Univ Michigan Medicine（ミシガン州アナーバー）。

Continuity Bioscience独自のIOPプラットフォームは、膵臓腫瘍への局所的かつ制御された治療薬の直接送達を可能にするよう設計されており、従来の治療アプローチの有効性を制限してきた薬剤の浸透性と全身毒性における長年の課題に対処することを目的としています。全身への曝露を最小限に抑えながら腫瘍内薬物濃度を高めることで、IOPプラットフォームは、既存および新規のがん治療薬のより効果的な使用をサポートすることを目的としています。

「このファースト・イン・ヒューマン試験は、固形がんに対する治療法の提供方法を変革するという我々の使命において、重要な節目となるものです」と、Continuity Biosciencesの最高経営責任者（CEO）であるRamakrishna "Krishna" Venugopalanは述べています。「正確かつ局所的な薬剤送達を可能にすることで、当社のプラットフォームは、既存治療法の有効性を高め、多様な腫瘍タイプにわたる併用療法の基盤となる可能性を秘めていると考えています。」

膵臓がんは依然としてがん関連死亡の主要原因の一つであり、5年生存率は2桁台前半にとどまっています。全身療法の進歩にもかかわらず、膵腫瘍への効果的な薬物送達は、転帰を改善するための大きな障壁となっています。

「膵臓がんは依然として治療が最も困難ながんのひとつであり、患者はより良い選択肢を早急に必要としています」と、North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Centerの膵臓がんセンター・オブ・エクセレンス所長を務めるJen Jen Yeh医学博士は述べています。「腫瘍にのみ的確に治療を届け、体の他の部位への影響を最小限に抑える手法は、患者の予後を大きく改善する可能性があります。」

「この臨床試験は、脾臓がん患者に対するより安全で効果的なゲムシタビンの投与に向けた重要な一歩です」と、WVU Cancer Instituteのがん外科医であり、WVU Medicineの臨床試験責任医師であるBrian Boone医学博士は述べています。「腫瘍に直接治療を届けることで、進行期のがんにおいて治療の妨げとなりがちな副作用を軽減しつつ、治療成績の向上を目指しています。」

「膵臓がんの治療における中心的な課題のひとつは、体の他の部分に害を与えることなく、腫瘍に十分な薬剤を投与することです」と、University of Michigan Medical Centerの外科臨床助教授兼がん外科医であるBenjamin Ferguson医学博士（M.D.、PhD）は述べています。「本研究により、ゲムシタビンにおいて、標的を絞った局所投与がその障壁を克服できるかどうかが明らかになり、治療選択肢が限られている患者にとって、より優れた治療戦略への道が開かれる可能性があります。」

Continuity Biosciencesは、膵臓がん以外にも、口腔頭頸部がんにおけるカルボプラチンの局所投与など、がん領域におけるIOPプラットフォームの幅広い応用可能性を模索しています。

Continuity Biosciencesについて

Continuity Biosciencesは、臨床段階にあるバイオテクノロジー企業で、様々な疾患において標的を絞った局所治療を可能にする精密薬物送達プラットフォームを開発しています。 同社のテクノロジーは、薬物送達、分配、持続の方法を改善することにより、重要なトランスレーショナル・バリアを克服することを目的としており、その応用範囲は腫瘍学、内分泌学、その他に及び、精密送達のイノベーションを、世界中の患者のための実用的な治療ソリューションへと具現化しています。

詳しくは

www.continuitybiosciences.comをご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2940335/CB_final_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com