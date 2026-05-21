【福井県あわら市】note公式アカウントを開設！

あわら市はこのたび、広報アドバイザー・もりゆかによる公式noteアカウントを開設いたしました。

本アカウントでは、あわら市のまちの魅力や、そこに暮らす市民の皆さまの想い、地域で生まれている新たな取り組みなどを、等身大の言葉で発信してまいります。





■ 発信内容（予定）

・あわら市で活躍する人々のストーリー

・地域イベントや取り組みの裏側

・あわら暮らしの魅力紹介

・移住・定住に関するリアルな声

・広報の視点から見るまちの変化 など

市内外の方々に向けて、あわら市の「今」と「これから」を丁寧に発信してまいります。

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■ 開設の背景

近年、SNSやデジタルメディアを通じた情報発信の重要性が高まる中、より深く、よりストーリー性のある形でまちの魅力を届けたいという想いから、noteでの情報発信を開始いたしました。

文章を通じて、あわら市の空気感や人のあたたかさまで伝えられる発信を目指します。

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■ 今後の展望

今後は定期的な記事更新を行い、市民の皆さまとともに「あわらブランド」の魅力を育てていきます。また、地域外の方々との新たなつながりづくりや、関係人口の創出にもつなげていきたいと考えています。

あわら市の新たな情報発信の場として、ぜひご注目ください。

初投稿記事公開中

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※noteアカウントURLこちら。

https://awara-city.note.jp/followers





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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

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