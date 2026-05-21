データセンター建設市場、クラウド拡大とAIインフラ投資増加を背景に2030年までに年平均成長率7%で3,810億ドル超へ

データセンター建設市場、クラウド拡大とAIインフラ投資増加を背景に2030年までに年平均成長率7%で3,810億ドル超へ