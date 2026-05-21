データセンター建設市場、クラウド拡大とAIインフラ投資増加を背景に2030年までに年平均成長率7%で3,810億ドル超へ
デジタルインフラ需要拡大がデータセンター建設市場の長期成長を支援
世界のデータセンター建設市場は、2030年までに3,810億ドルを超え、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7%で成長すると予測されています。クラウドコンピューティング、人工知能、ビッグデータ分析、IoT関連サービス拡大により、高性能かつスケーラブルなデータセンター需要が世界的に高まっています。
同市場は、2030年までに約2兆3,330億ドル規模へ成長が見込まれる商業建築市場の中でも重要性を高めています。ハイパースケール施設拡大、企業のデジタルトランスフォーメーション推進、エッジコンピューティング基盤整備が市場成長を後押ししています。
北米がデータセンター建設市場最大地域として成長を主導
北米は2030年までデータセンター建設市場における最大地域となり、市場規模は約1,340億ドルに達すると予測されています。主要テクノロジー企業による継続的な投資や、ハイパースケールクラウド施設拡大が市場成長を支えています。
同地域市場は2025年の1,070億ドルから年平均成長率5%で成長すると見込まれています。低遅延アプリケーション需要やAI処理ワークロード拡大も、建設需要増加を後押ししています。
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米国が持続可能型データセンター投資を牽引
米国は世界データセンター建設市場における最大国市場となり、2030年には約1,190億ドル規模へ成長すると予測されています。省エネルギー型施設、高度冷却技術、モジュール型建設技術への投資拡大が市場成長を支えています。
さらに、コロケーションサービス需要増加、安定した電力供給環境、優遇政策なども大型データセンター建設を後押ししています。クラウド導入拡大や企業IT近代化も長期成長を支えています。
中規模施設がデータセンター建設市場最大セグメントへ
データセンター建設市場では、中規模データセンター分野が2030年までに市場全体の約45%を占める最大セグメントになる見込みです。スケーラブルかつコスト効率の高いインフラ需要増加が市場成長を支えています。
ハイブリッドクラウド、地域データ処理基盤、エッジコンピューティング、モジュール型インフラへの需要増加も建設需要拡大を促進しています。企業は柔軟性の高いデジタルインフラ整備を進めています。
デジタルインフラ需要増加がデータセンター建設市場成長を促進
デジタルインフラ需要拡大は、データセンター建設市場の主要成長要因となっています。クラウドサービス、IoT、デジタル業務拡大に伴い、高性能データ保存および処理施設への需要が急増しています。
企業や政府は、デジタルトランスフォーメーション推進や接続性向上を目的として大規模投資を進めています。低遅延かつ高信頼性インフラへの需要増加も、新規施設建設を加速しています。
クラウドおよびハイパースケール施設拡大が建設投資を加速
クラウドおよびハイパースケール施設拡大は、データセンター建設市場変革を大きく支えています。主要クラウド事業者は、計算能力拡大やサービス安定性向上を目的として大規模施設投資を継続しています。
世界のデータセンター建設市場は、2030年までに3,810億ドルを超え、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7%で成長すると予測されています。クラウドコンピューティング、人工知能、ビッグデータ分析、IoT関連サービス拡大により、高性能かつスケーラブルなデータセンター需要が世界的に高まっています。
同市場は、2030年までに約2兆3,330億ドル規模へ成長が見込まれる商業建築市場の中でも重要性を高めています。ハイパースケール施設拡大、企業のデジタルトランスフォーメーション推進、エッジコンピューティング基盤整備が市場成長を後押ししています。
北米がデータセンター建設市場最大地域として成長を主導
北米は2030年までデータセンター建設市場における最大地域となり、市場規模は約1,340億ドルに達すると予測されています。主要テクノロジー企業による継続的な投資や、ハイパースケールクラウド施設拡大が市場成長を支えています。
同地域市場は2025年の1,070億ドルから年平均成長率5%で成長すると見込まれています。低遅延アプリケーション需要やAI処理ワークロード拡大も、建設需要増加を後押ししています。
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米国が持続可能型データセンター投資を牽引
米国は世界データセンター建設市場における最大国市場となり、2030年には約1,190億ドル規模へ成長すると予測されています。省エネルギー型施設、高度冷却技術、モジュール型建設技術への投資拡大が市場成長を支えています。
さらに、コロケーションサービス需要増加、安定した電力供給環境、優遇政策なども大型データセンター建設を後押ししています。クラウド導入拡大や企業IT近代化も長期成長を支えています。
中規模施設がデータセンター建設市場最大セグメントへ
データセンター建設市場では、中規模データセンター分野が2030年までに市場全体の約45%を占める最大セグメントになる見込みです。スケーラブルかつコスト効率の高いインフラ需要増加が市場成長を支えています。
ハイブリッドクラウド、地域データ処理基盤、エッジコンピューティング、モジュール型インフラへの需要増加も建設需要拡大を促進しています。企業は柔軟性の高いデジタルインフラ整備を進めています。
デジタルインフラ需要増加がデータセンター建設市場成長を促進
デジタルインフラ需要拡大は、データセンター建設市場の主要成長要因となっています。クラウドサービス、IoT、デジタル業務拡大に伴い、高性能データ保存および処理施設への需要が急増しています。
企業や政府は、デジタルトランスフォーメーション推進や接続性向上を目的として大規模投資を進めています。低遅延かつ高信頼性インフラへの需要増加も、新規施設建設を加速しています。
クラウドおよびハイパースケール施設拡大が建設投資を加速
クラウドおよびハイパースケール施設拡大は、データセンター建設市場変革を大きく支えています。主要クラウド事業者は、計算能力拡大やサービス安定性向上を目的として大規模施設投資を継続しています。