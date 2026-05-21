カンナビジオール市場、2034年までに276億米ドル規模に到達へ――法規制改革、治療用途の拡大、そして植物由来ウェルネスブームが成長を牽引。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349913/images/bodyimage1】
カンナビジオール市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「カンナビジオール市場：製品別、グレード別、販売方法別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界のカンナビジオール（CBD）市場は2025年に81億米ドルと評価され、2034年には276億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は14.25%となる見込みです。北米は、高度な規制枠組み、確立されたヘンプ栽培エコシステム、そしてCBDの健康効果に対する消費者の幅広い認知度を背景に、世界のCBD市場を牽引しています。
カンナビジオール（CBD）は、アサ科植物であるカンナビス・サティバから抽出される天然由来の植物性カンナビノイド化合物です。テトラヒドロカンナビノール（THC）とは異なり、CBDは精神活性作用を持たないため、医薬品、栄養補助食品、化粧品、食品・飲料など幅広い用途に適しています。CBDは、CBDオイル、CBDアイソレート、CBD濃縮物など、様々な製品形態で入手可能で、純度、抽出方法、最終用途に応じて食品グレードと治療グレードに分類されます。この化合物は人体のエンドカンナビノイド系と相互作用し、臨床研究ではてんかんの管理、不安の軽減、痛みの緩和、睡眠の改善、抗炎症作用における有効性が実証されています。
CBD市場は、大麻産業における重要なセグメントとして急速に変化を遂げています。規制上の障壁、市場の分散、健康上の主張の臨床的検証の必要性といった課題があるにもかかわらず、CBDの潜在的な健康効果に対する認識の高まりによって消費者の関心が高まっています。競争環境は、革新と協力を活用する既存企業と新興企業が混在しており、北米などの主要地域が革新をリードする一方、アジア太平洋地域は規制緩和によって大きな可能性を示しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/cannabidiol-market/requestsample
主要な市場推進要因：段階的な合法化と規制当局の受容の拡大
カンナビジオールの合法化と規制当局による承認の拡大は、CBD市場の主要な成長要因になると予想されています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の一部の政府は、THC含有量の制限を維持することを条件に、医薬品、栄養補助食品、化粧品、食品サプリメントへのCBDの使用をますます許可しており、この規制の明確化は投資家の信頼を高め、製品イノベーションを支援し、オンラインとオフラインの両方のチャネルで小売浸透を加速させています。米国食品医薬品局（FDA）による食品および栄養補助食品におけるヘンプ由来CBDに関する進化する枠組みは、欧州食品安全機関（EFSA）による継続的な新規食品評価プロセスと相まって、主流のCBD市場の大規模な商業化のための法的基盤を徐々に確立しています。
アジア太平洋地域市場は、日本、韓国、オーストラリアをはじめとする各国が、治療効果が実証されたCBD製品に対する規制を段階的に緩和しつつ、THC含有量の厳格な管理を維持していることから、勢いを増しています。こうした規制の進化は、世界で最も急速に成長している消費者向けヘルスケア市場において、新たな高付加価値市場の機会を切り開き、これらの市場の発展初期段階で規制遵守と流通インフラを確立したCBDブランドに、大きな先行者利益をもたらしています。
カンナビジオール市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「カンナビジオール市場：製品別、グレード別、販売方法別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
本レポートによると、世界のカンナビジオール（CBD）市場は2025年に81億米ドルと評価され、2034年には276億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は14.25%となる見込みです。北米は、高度な規制枠組み、確立されたヘンプ栽培エコシステム、そしてCBDの健康効果に対する消費者の幅広い認知度を背景に、世界のCBD市場を牽引しています。
カンナビジオール（CBD）は、アサ科植物であるカンナビス・サティバから抽出される天然由来の植物性カンナビノイド化合物です。テトラヒドロカンナビノール（THC）とは異なり、CBDは精神活性作用を持たないため、医薬品、栄養補助食品、化粧品、食品・飲料など幅広い用途に適しています。CBDは、CBDオイル、CBDアイソレート、CBD濃縮物など、様々な製品形態で入手可能で、純度、抽出方法、最終用途に応じて食品グレードと治療グレードに分類されます。この化合物は人体のエンドカンナビノイド系と相互作用し、臨床研究ではてんかんの管理、不安の軽減、痛みの緩和、睡眠の改善、抗炎症作用における有効性が実証されています。
CBD市場は、大麻産業における重要なセグメントとして急速に変化を遂げています。規制上の障壁、市場の分散、健康上の主張の臨床的検証の必要性といった課題があるにもかかわらず、CBDの潜在的な健康効果に対する認識の高まりによって消費者の関心が高まっています。競争環境は、革新と協力を活用する既存企業と新興企業が混在しており、北米などの主要地域が革新をリードする一方、アジア太平洋地域は規制緩和によって大きな可能性を示しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/cannabidiol-market/requestsample
主要な市場推進要因：段階的な合法化と規制当局の受容の拡大
カンナビジオールの合法化と規制当局による承認の拡大は、CBD市場の主要な成長要因になると予想されています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋の一部の政府は、THC含有量の制限を維持することを条件に、医薬品、栄養補助食品、化粧品、食品サプリメントへのCBDの使用をますます許可しており、この規制の明確化は投資家の信頼を高め、製品イノベーションを支援し、オンラインとオフラインの両方のチャネルで小売浸透を加速させています。米国食品医薬品局（FDA）による食品および栄養補助食品におけるヘンプ由来CBDに関する進化する枠組みは、欧州食品安全機関（EFSA）による継続的な新規食品評価プロセスと相まって、主流のCBD市場の大規模な商業化のための法的基盤を徐々に確立しています。
アジア太平洋地域市場は、日本、韓国、オーストラリアをはじめとする各国が、治療効果が実証されたCBD製品に対する規制を段階的に緩和しつつ、THC含有量の厳格な管理を維持していることから、勢いを増しています。こうした規制の進化は、世界で最も急速に成長している消費者向けヘルスケア市場において、新たな高付加価値市場の機会を切り開き、これらの市場の発展初期段階で規制遵守と流通インフラを確立したCBDブランドに、大きな先行者利益をもたらしています。