カンナビジオール市場、2034年までに276億米ドル規模に到達へ――法規制改革、治療用途の拡大、そして植物由来ウェルネスブームが成長を牽引。

カンナビジオール市場、2034年までに276億米ドル規模に到達へ――法規制改革、治療用途の拡大、そして植物由来ウェルネスブームが成長を牽引。