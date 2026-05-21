大麦市場は2034年までに335億米ドル規模に達する見通しです。醸造用途の需要、機能性食品分野の成長、そして気候変動に強い農業への取り組みが、この市場拡大を牽引しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349911/images/bodyimage1】
大麦市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「大麦市場：種類、等級、流通チャネル、産業、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、世界のオオムギ市場規模は2025年には250億米ドルと推定され、2034年までに335億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.31%となる見込みである。
大麦（Hordeum vulgare）は、世界で最も古く、最も用途の広い穀物作物の一つであり、人が住むすべての大陸の温帯地域で栽培されています。大麦は、多くの産業において重要な原材料として利用されており、中でも麦芽やビールの主要原料、動物飼料の高エネルギー成分、そして高濃度のβ-グルカン繊維、タンパク質、ミネラルを含む機能性食品原料として重宝されています。世界の大麦需要は、大きく分けて動物飼料、麦芽製造、直接食用という3つの主要用途に分類され、中でも麦芽製造・醸造業界が最も付加価値の高い用途であり、飼料用大麦は世界市場において最大の販売量シェアを占めています。
ロシア、オーストラリア、フランスは主要な生産国であり、世界の生産量の31%を占めている。一方、消費はロシア、中国、ドイツが牽引しており、世界の需要の28%を占めている。中国は輸入の圧倒的リーダーとして台頭しており、世界の輸入額の33%を占め、2026年時点で年間1,050万トンの大麦を輸入している。市場は現在、2022年の変動を経て価格正常化段階にあり、輸出価格は1トンあたり約239米ドルで安定している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/barley-market/requestsample
主要な市場推進要因
醸造業界の需要と麦芽大麦貿易の拡大
世界のビールおよびクラフトビール業界は、大麦市場にとって最も付加価値の高い需要牽引役であり続けています。麦芽用大麦は飼料用大麦に比べて大幅な価格プレミアムがつくため、オーストラリア、フランス、カナダ、デンマークなどの主要輸出国の生産者は、麦芽用大麦のサプライチェーンにおける品種開発、品質保証、サプライチェーン効率化に投資するインセンティブを得ています。ハイネケンやビベシアなどの企業は、持続可能な農業を支援し、排出量を削減するために再生型農業に投資しており、2026年までに10万ヘクタールの農地で1,000人の農家を巻き込むことを目指しています。これらの取り組みは、持続可能な方法で栽培された大麦の価値を高めると同時に、醸造事業の長期的なサプライチェーンの安定性を確保するものです。
デンマークは中国との間で、植物検疫障壁を撤廃し、デンマーク産麦芽用大麦の輸入手続きを簡素化する新たな輸出協定を締結した。これはデンマークの農業貿易における地位を強化するとともに、急速に成長する醸造業界への供給源として高品質の輸入麦芽用大麦に構造的に依存している中国の現状を反映している。中国の醸造業界は2024年だけで1600万トンの大麦を消費した。サウジアラビアも大麦の輸入を拡大しており、2025～2026年度には10％増の330万トンを目指しており、世界の麦芽用および飼料用大麦の供給バランスをさらに逼迫させている。
機能性食品の成長とベータグルカンの健康への応用
大麦は、その豊富な食物繊維、タンパク質、ベータグルカン含有量により、機能性食品、栄養補助食品、飲料への利用が拡大しています。企業は植物由来の栄養にますます注目しており、大麦の健康増進効果は食品および医薬品分野における製品イノベーションを推進しています。特に大麦に高濃度で含まれる水溶性食物繊維であるベータグルカンは、LDLコレステロールを低下させる効果が実証されていることから、FDAとEFSAの両方から健康強調表示の承認を受けており、大麦を豊富に含む機能性食品や栄養補助食品の開発にとって強力なマーケティング基盤となっています。
大麦市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「大麦市場：種類、等級、流通チャネル、産業、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、世界のオオムギ市場規模は2025年には250億米ドルと推定され、2034年までに335億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.31%となる見込みである。
大麦（Hordeum vulgare）は、世界で最も古く、最も用途の広い穀物作物の一つであり、人が住むすべての大陸の温帯地域で栽培されています。大麦は、多くの産業において重要な原材料として利用されており、中でも麦芽やビールの主要原料、動物飼料の高エネルギー成分、そして高濃度のβ-グルカン繊維、タンパク質、ミネラルを含む機能性食品原料として重宝されています。世界の大麦需要は、大きく分けて動物飼料、麦芽製造、直接食用という3つの主要用途に分類され、中でも麦芽製造・醸造業界が最も付加価値の高い用途であり、飼料用大麦は世界市場において最大の販売量シェアを占めています。
ロシア、オーストラリア、フランスは主要な生産国であり、世界の生産量の31%を占めている。一方、消費はロシア、中国、ドイツが牽引しており、世界の需要の28%を占めている。中国は輸入の圧倒的リーダーとして台頭しており、世界の輸入額の33%を占め、2026年時点で年間1,050万トンの大麦を輸入している。市場は現在、2022年の変動を経て価格正常化段階にあり、輸出価格は1トンあたり約239米ドルで安定している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/barley-market/requestsample
主要な市場推進要因
醸造業界の需要と麦芽大麦貿易の拡大
世界のビールおよびクラフトビール業界は、大麦市場にとって最も付加価値の高い需要牽引役であり続けています。麦芽用大麦は飼料用大麦に比べて大幅な価格プレミアムがつくため、オーストラリア、フランス、カナダ、デンマークなどの主要輸出国の生産者は、麦芽用大麦のサプライチェーンにおける品種開発、品質保証、サプライチェーン効率化に投資するインセンティブを得ています。ハイネケンやビベシアなどの企業は、持続可能な農業を支援し、排出量を削減するために再生型農業に投資しており、2026年までに10万ヘクタールの農地で1,000人の農家を巻き込むことを目指しています。これらの取り組みは、持続可能な方法で栽培された大麦の価値を高めると同時に、醸造事業の長期的なサプライチェーンの安定性を確保するものです。
デンマークは中国との間で、植物検疫障壁を撤廃し、デンマーク産麦芽用大麦の輸入手続きを簡素化する新たな輸出協定を締結した。これはデンマークの農業貿易における地位を強化するとともに、急速に成長する醸造業界への供給源として高品質の輸入麦芽用大麦に構造的に依存している中国の現状を反映している。中国の醸造業界は2024年だけで1600万トンの大麦を消費した。サウジアラビアも大麦の輸入を拡大しており、2025～2026年度には10％増の330万トンを目指しており、世界の麦芽用および飼料用大麦の供給バランスをさらに逼迫させている。
機能性食品の成長とベータグルカンの健康への応用
大麦は、その豊富な食物繊維、タンパク質、ベータグルカン含有量により、機能性食品、栄養補助食品、飲料への利用が拡大しています。企業は植物由来の栄養にますます注目しており、大麦の健康増進効果は食品および医薬品分野における製品イノベーションを推進しています。特に大麦に高濃度で含まれる水溶性食物繊維であるベータグルカンは、LDLコレステロールを低下させる効果が実証されていることから、FDAとEFSAの両方から健康強調表示の承認を受けており、大麦を豊富に含む機能性食品や栄養補助食品の開発にとって強力なマーケティング基盤となっています。