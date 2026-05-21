大麦市場は2034年までに335億米ドル規模に達する見通しです。醸造用途の需要、機能性食品分野の成長、そして気候変動に強い農業への取り組みが、この市場拡大を牽引しています。

大麦市場は2034年までに335億米ドル規模に達する見通しです。醸造用途の需要、機能性食品分野の成長、そして気候変動に強い農業への取り組みが、この市場拡大を牽引しています。