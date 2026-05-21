アクション俳優・大東賢、武術系とは異なる“パワー系アクション”を提唱 一撃の重量感と肉体の迫力を追求

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アクション俳優・ 大東賢が、監督・主演を務める「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を通じ、“パワー系アクション”という新たな映像表現を提唱している。

一般的な武術系アクションは、空手やカンフーなどの格闘技をベースに、スピード感や技のキレ、美しいフォームを重視したスタイルが中心となる。

一方、アクション俳優・大東賢が追求する“パワー系アクション”は、筋力や体格を活かした「一撃の重さ」「衝撃」「ぶつかり合いの迫力」を前面に押し出したアクションスタイルである。

殴る、投げ飛ばす、持ち上げて叩きつけるなど、重量感のある動きを特徴とし、CGや過度な編集に頼るのではなく、“本物の身体”による迫力を重視している。

元アームレスリング日本王者でもあるアクション俳優・大東賢は、自身の肉体表現を活かし、“効かせるアクション”という独自の表現を展開。

「見るだけで重さが伝わるアクション」をテーマに、令和版「バトルクーリエ」として、新たなアクションジャンルの確立を目指している。

今後も、アクション俳優・大東賢は、“パワー系アクション”と“効かせるアクション”を軸に発信していく。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349793/images/bodyimage1】

英雄星チャンネル　アクション俳優　大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha

■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演　大東賢　準主演　徳丸新作

DVD　ネットショップ　オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定　芸術祭　教育機関
ベトナム上映予定

「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト

https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349793/images/bodyimage2】

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