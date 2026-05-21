アクション俳優・大東賢、武術系とは異なる“パワー系アクション”を提唱 一撃の重量感と肉体の迫力を追求
アクション俳優・ 大東賢が、監督・主演を務める「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を通じ、“パワー系アクション”という新たな映像表現を提唱している。
一般的な武術系アクションは、空手やカンフーなどの格闘技をベースに、スピード感や技のキレ、美しいフォームを重視したスタイルが中心となる。
一方、アクション俳優・大東賢が追求する“パワー系アクション”は、筋力や体格を活かした「一撃の重さ」「衝撃」「ぶつかり合いの迫力」を前面に押し出したアクションスタイルである。
殴る、投げ飛ばす、持ち上げて叩きつけるなど、重量感のある動きを特徴とし、CGや過度な編集に頼るのではなく、“本物の身体”による迫力を重視している。
元アームレスリング日本王者でもあるアクション俳優・大東賢は、自身の肉体表現を活かし、“効かせるアクション”という独自の表現を展開。
「見るだけで重さが伝わるアクション」をテーマに、令和版「バトルクーリエ」として、新たなアクションジャンルの確立を目指している。
今後も、アクション俳優・大東賢は、“パワー系アクション”と“効かせるアクション”を軸に発信していく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349793/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349793/images/bodyimage2】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
一般的な武術系アクションは、空手やカンフーなどの格闘技をベースに、スピード感や技のキレ、美しいフォームを重視したスタイルが中心となる。
一方、アクション俳優・大東賢が追求する“パワー系アクション”は、筋力や体格を活かした「一撃の重さ」「衝撃」「ぶつかり合いの迫力」を前面に押し出したアクションスタイルである。
殴る、投げ飛ばす、持ち上げて叩きつけるなど、重量感のある動きを特徴とし、CGや過度な編集に頼るのではなく、“本物の身体”による迫力を重視している。
元アームレスリング日本王者でもあるアクション俳優・大東賢は、自身の肉体表現を活かし、“効かせるアクション”という独自の表現を展開。
「見るだけで重さが伝わるアクション」をテーマに、令和版「バトルクーリエ」として、新たなアクションジャンルの確立を目指している。
今後も、アクション俳優・大東賢は、“パワー系アクション”と“効かせるアクション”を軸に発信していく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349793/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
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