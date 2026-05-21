日本エレベーターおよびエスカレーター市場2035年、43億米ドル規模へ拡大・CAGR 3.07％成長、スマートビル化が牽引する都市インフラ成長市場
日本エレベーターおよびエスカレーター市場は、2025年の32億米ドルから2035年には43億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.07％で安定成長が見込まれています。特に、東京・大阪・名古屋を中心とした都市再開発プロジェクトや高層複合施設の建設拡大が、垂直輸送インフラへの投資を加速させています。オフィスビル、商業施設、マンション、交通ハブにおける移動効率の重要性が高まる中、エレベーターおよびエスカレーターは単なる設備ではなく、建築価値と利用者体験を左右する重要インフラとして位置づけられています。
鉄道駅・商業施設で拡大するエスカレーター需要が市場成長を支援
タイプ別では、エスカレーターセグメントが予測期間中に市場を主導すると分析されています。日本では地下鉄駅、空港、百貨店、大型ショッピングモールなど、高密度な人流を抱える施設が増加しており、大量輸送を効率化するエスカレーターへの需要が継続的に拡大しています。特に訪日観光客数の回復や地方都市の再開発に伴い、交通インフラのバリアフリー化や安全対策投資が加速しています。名古屋市によるエスカレーター歩行防止条例の推進は、安全性重視の市場トレンドを象徴しており、今後は事故防止機能やAI監視システムを搭載した次世代型エスカレーターの導入が進む可能性があります。
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スマートシティ政策と超高層開発が新規設置市場を押し上げる
サービス別では、新規設置セグメントが顕著な成長を示しています。これは、日本国内で進行する超高層住宅、再開発型オフィスビル、スマートシティ構想、都市交通インフラ整備などが背景にあります。東京湾岸エリアや大阪梅田エリアでは大規模複合施設計画が進行しており、高速・高容量エレベーターへの需要が急増しています。また、地下鉄延伸、鉄道駅再整備、空港インフラ更新などの国家規模プロジェクトも市場拡大を後押ししています。さらに、建築物の省エネルギー化や高齢化社会対応を目的としたユニバーサルデザイン需要が、新規設備投資をさらに加速させています。
グリーンエレベーター戦略が次世代市場の競争軸へ進化
日本市場では、環境性能を重視したグリーンエレベーター戦略が急速に注目されています。企業や不動産開発会社は、カーボンニュートラル目標への対応として、省エネ型昇降設備の導入を優先しています。LED照明、再生可能素材、水溶性塗料、回生電力システムなどを採用した次世代エレベーターは、商業施設や高級マンションを中心に導入が進んでいます。さらに、ギアレスモーターや磁気駆動技術など、従来型ロープシステムに依存しない新技術への投資も活発化しています。こうした環境対応型ソリューションは、ESG投資拡大やグリーンビル認証取得需要と連動し、市場競争力を左右する重要要素になっています。
主要企業のリスト：
● KONE Corporation
● Hitachi Group
● Otis Elevator Company (UTC)
● Mitsubishi Electric Corporation
● Schindler Holding Ltd.
● Fujitec Company Limited
● ThyssenKrupp AG
鉄道駅・商業施設で拡大するエスカレーター需要が市場成長を支援
タイプ別では、エスカレーターセグメントが予測期間中に市場を主導すると分析されています。日本では地下鉄駅、空港、百貨店、大型ショッピングモールなど、高密度な人流を抱える施設が増加しており、大量輸送を効率化するエスカレーターへの需要が継続的に拡大しています。特に訪日観光客数の回復や地方都市の再開発に伴い、交通インフラのバリアフリー化や安全対策投資が加速しています。名古屋市によるエスカレーター歩行防止条例の推進は、安全性重視の市場トレンドを象徴しており、今後は事故防止機能やAI監視システムを搭載した次世代型エスカレーターの導入が進む可能性があります。
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グリーンエレベーター戦略が次世代市場の競争軸へ進化
日本市場では、環境性能を重視したグリーンエレベーター戦略が急速に注目されています。企業や不動産開発会社は、カーボンニュートラル目標への対応として、省エネ型昇降設備の導入を優先しています。LED照明、再生可能素材、水溶性塗料、回生電力システムなどを採用した次世代エレベーターは、商業施設や高級マンションを中心に導入が進んでいます。さらに、ギアレスモーターや磁気駆動技術など、従来型ロープシステムに依存しない新技術への投資も活発化しています。こうした環境対応型ソリューションは、ESG投資拡大やグリーンビル認証取得需要と連動し、市場競争力を左右する重要要素になっています。
主要企業のリスト：
● KONE Corporation
● Hitachi Group
● Otis Elevator Company (UTC)
● Mitsubishi Electric Corporation
● Schindler Holding Ltd.
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